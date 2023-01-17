Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо

С 23 по 29 января в финском Эспоо пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию-2023. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Расписание соревнований

25 января, среда

Пары, короткая программа

14:15

Мужчины, короткая программа

18:35

26 января, четверг

Женщины, короткая программа

14:15

Пары, произвольная программа

20:25

27 января, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

14:15

Мужчины, произвольная программа

19:00

28 января, суббота

Женщины, произвольная программа

14:00

Танцы на льду, произвольный танец

19:30

29 января, воскресенье

Показательные выступления

16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2022/23: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте