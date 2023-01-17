Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо

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С 23 по 29 января в финском Эспоо пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию-2023. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Расписание соревнований

25 января, среда

Пары, короткая программа

14:15

Мужчины, короткая программа

18:35

26 января, четверг

Женщины, короткая программа

14:15

Пары, произвольная программа

20:25

27 января, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

14:15

Мужчины, произвольная программа

19:00

28 января, суббота

Женщины, произвольная программа

14:00

Танцы на льду, произвольный танец

19:30

29 января, воскресенье

Показательные выступления

16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2022/23: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте

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17 комментариев

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Manatusik
Будет время, может и посмотрю. В зависимости от загруженности своими делами и работой.
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Grads
Прошлогодний ЧМ по ФК мне понравился, и без наших тоже было интересно. Посмотрим как пройдет ЧЕ.
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LSV
Ответ Настя Розова
Наличие конкуренции и настоящей борьбы за места(потому что нет целой кучи народу, которым положены три места за сильную федерацию) — скучно? Ну и мышление.
Уважаемая Настя, вы действительно считаете, что дело исключительно в "сильной федерации", а не в уровне контента и качестве постановок наших фигуристов? То есть европейская "элита" с каскадами 3-2 должна была обыгрывать российских девушек с четверными прыжками?
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0
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Надумочка
Ответ Настя Розова
Как будто в Европе талантов нет.
Назовите из нынешних тех, кто сравним с ПС, СК (особенно К), ТМ, БК, Камилой, Аней и Сашей. Очень жду. Более-менее хоть как-то один Аймоз, если он поедет.
+2
-2
0
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Syndycate
Ответ И это все о нем
Ну это только для вас ,любые соревнования это борьба, иногда очень даже непредсказуемая и это всегда интересно!
ФГП в женском "очень" интересно было)
0
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-3
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Товарищ Майор.
Чемпионат Евросоюза, а не Европы
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Настя Розова
Ответ Надумочка
Просто кто-то смотрит не ради медалек и распределения мест, а любуется талантами. Когда они не приезжают - неинтересно.
Как будто в Европе талантов нет.
+2
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Natalia Komissarov
Ответ Настя Розова
Наличие конкуренции и настоящей борьбы за места(потому что нет целой кучи народу, которым положены три места за сильную федерацию) — скучно? Ну и мышление.
Ну и где разница, такие же два с половиной человека, которые каскады 3-3 через раз делают, претендующие на пьедестал. Остальные подготовительная группа. Хотя если вы любитель минимализма, то всё может быть.
+1
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Надумочка
Ответ Настя Розова
Наличие конкуренции и настоящей борьбы за места(потому что нет целой кучи народу, которым положены три места за сильную федерацию) — скучно? Ну и мышление.
Просто кто-то смотрит не ради медалек и распределения мест, а любуется талантами. Когда они не приезжают - неинтересно.
+3
-3
0
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Надумочка
Ответ И это все о нем
Ну это только для вас ,любые соревнования это борьба, иногда очень даже непредсказуемая и это всегда интересно!
Детские региональные соревнования, например, Свердловской области, Вы тогда тоже смотрите, получается?)) Что-то я сомневаюсь.
+1
-2
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Катерь
Литвинцев не выступит на ЧЕ из-за проблем с визой https://tass.ru/sport/16818297
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0
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И это все о нем
Ответ Утренняя Аврора
Без наших спортсменов и Чемпионат не Чемпионат.
Ну это только для вас ,любые соревнования это борьба, иногда очень даже непредсказуемая и это всегда интересно!
+8
-5
+3
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АА АА
Окко вроде бы должно трансляции вести.
+2
0
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Brokkoli
Кажется, я поняла задумку. Все ментально наши по разным причинам снимаются и ЧЕ превращается в дворовое шоу
+3
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Настя Розова
Ответ Mary Ion
Наверное, это будет один из самых скучных турниров за последние годы… но танцы и мальчики должны немного оживить атмосферу
Наличие конкуренции и настоящей борьбы за места(потому что нет целой кучи народу, которым положены три места за сильную федерацию) — скучно? Ну и мышление.
+14
-10
+4
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Утренняя Аврора
Без наших спортсменов и Чемпионат не Чемпионат.
+7
-9
-2
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Mary Ion
Наверное, это будет один из самых скучных турниров за последние годы… но танцы и мальчики должны немного оживить атмосферу
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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