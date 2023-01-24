Сергей Дудаков присутствует на чемпионате Европы в Эспоо. Он сопровождает Грассля, Квителашвили и Эгадзе

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Италии Этери Тутберидзе Морис Квителашвили сборная Грузии Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Даниэль Грассль Ника Эгадзе Фигурное катание

Тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Дудаков присутствует на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо.

Дудаков и Даниил Глейхенгауз сопровождают итальянца Даниэля Грассля, который в начале января приехал на стажировку в группу Тутберидзе. Сообщалось, что Грассль готов начать сотрудничество с российским тренером на постоянной основе.

Также Дудаков и Глейхенгауз работают с представителями Грузии Морисом Квителашвили и Никой Эгадзе.

Чемпионат Европы пройдет с 25 по 28 января.

В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо

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86 комментариев

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*** Monik ***
Ответ Лена Самойлова
откуда вы знаете, может она уже в сша), пока время есть до финала гран-при
А вот точно знаю) Сегодня в каком-то телеграмм-канале были выложены свежие фото с ее поклонниками, которые поют ей дифирамбы и говорят, что Этери была в прекрасном настроении) Чего вам бы явно очень не хотелось 😅
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Любитель_ФК
Ответ milan_lia
господи, насколько у вас пропагандой промыт мозг. Ни технически, ни каким другим образом нельзя было осуществить эту провокацию. Она бессмысленна. Только ради одной бронзы??? Столько стараний..брееед. Этери нужна была двукратная ОЧ. Ради этого нужно было, чтобы Ками была вынослива и смогла откатать свои программы не два раза, а 4 раза в нужное время, в нужном месте. А препарат как раз ради выносливости...Сложите 2 и 2. Западу было плевать на Ками, им бессмысленно ее хоть как-то подставлять!
Ну с вами вообще не о чем разговаривать, вы просто ангажированный либерал, генетический противник России. Не ради одной бронзы , а ради окунуть Россию с головой в очередной допинговый скандал. А подробно, я все описал вашему соседу по этому же вопросу, не буду повторяться если захотите прочитаете мой ответ Новому Орлеану.
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garovatat
Ответ Oleandra
говорят, он тоже вроде недавно в Хрустальном был.. но это не точно)
ага, стало быть справился с дорожной картой (буквально) ну ок!))
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garovatat
Ответ nina1212
говорят последние два месяца в Москве Ну и на шоу в Казахстане
о как!)) преодолел, значит, непреодолимые трудности логистики) ясно, спс!
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Любитель_ФК
Ответ Новый Орлеан
Ок. А доказательства провокации есть? Единственный кто имел допуск к допингу - Шведский. Вопрос: доктор Фил работал на Тутберидзе или Запад? А вы хоть иногда думаете или у вас мозги хрусталём запаяны?
Единственно кто имел допуск к пробам, довольно сомнительная шведская лаборатория, которая уже не раз попадалась на подобных скандалах. И не сомневаюсь, что ваш "цивилизованный запад" мог пойти на любую подлость в отношении России, как он сейчас и делает, чтобы любой ценой дискредитировать юную спортсменку, лидера мирового ФК, чтобы скандал был очень громкий. Нет у Тутберидзе и у самой Валиевой никакой мотивации к применению любого допинга, что бы выиграть олимпиаду . Олимпиада была выиграна ими еще до ее открытия по всем предварительным результатам. Ну вы сами будете применять допинг, если вы и так на две головы сильнее всех остальных, я обращаюсь к вам как разумному человеку, но если вы ангажированный и ненавистник России, тогда я обращаюсь не по адресу. Вы просто мне не интересны , как собеседник и с вами не о чем разговаривать.
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Лена Самойлова
Ответ Лена Сайкова
а с каких пор тренерская деятельность под запретом? то есть россиян могут на западе тренировать, а русские тренеры западных спортсменов тренировать не должны?
пусть делает что угодно , только не на государственном льду, где должны заниматься дети БЕСПЛАТНО, аренда катка или своя школа и вперёд, вот плющ в своей школе, построенной на территории своего участка может кого угодно тренировать
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milan_lia
Ответ Forever Alone
У вас критическое мышление на нуле, какая еще двукратная чемпионка ОИ? Какой же бред...
Этери хотела Ками и в команду и в личку. Именно для этого и кормила ее допингом. Вы думаете, что если б не дисква, Ками не стала бы 2 раза ОЧ?
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Философия
Ответ КакойТыНафигТанкист
Во многие страны ЕС въезд открыт, никто не мешает въехать через них.
Так можно, сразу в Финляндию, без объездов, там 10 категорий, кто может пересекать границу. Ну, и по мелочи.
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Биатлонная зима
Похоже попрут ученики ЭТ
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Forever Alone
Ответ milan_lia
господи, насколько у вас пропагандой промыт мозг. Ни технически, ни каким другим образом нельзя было осуществить эту провокацию. Она бессмысленна. Только ради одной бронзы??? Столько стараний..брееед. Этери нужна была двукратная ОЧ. Ради этого нужно было, чтобы Ками была вынослива и смогла откатать свои программы не два раза, а 4 раза в нужное время, в нужном месте. А препарат как раз ради выносливости...Сложите 2 и 2. Западу было плевать на Ками, им бессмысленно ее хоть как-то подставлять!
У вас критическое мышление на нуле, какая еще двукратная чемпионка ОИ? Какой же бред...
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nina1212
Ответ garovatat
да, видимо так! тем более речь идет о трех спортсменах. Так и не поняла кто и как Мориса тренит 🤣 Магри в России или Тутберидзе в Италии?))
говорят последние два месяца в Москве
Ну и на шоу в Казахстане
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Александр Скворцов
Дудаков и Даниил - гордость российского и мирового ФК! Успеха им и их подопечным!
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Новый Орлеан
Ответ Татьяна Попова
Ну почему же. Если будет доказана случайность попадания в организм очень даже исключает
Случайность исключена благодаря личности доктора Шведского.
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Новый Орлеан
Ответ Oleandra
что доказано? Камиле он что-то дал?
Триметазидин. Или вы хотите сказать что вкусняшку ей лично Тутберидзе дала?
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Denis Travin
... бедный Грассль!
Разве не видно, какой у него нервный и жалкий смех от страха перед Глейхенгаузом и Дудаковым?
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Правда Правда
Ответ Зоя Кудряшова
Посмотрим, чему научили за 1 месяц Грассля? Раньше он был серебрянным
Это было раньше. Сейчас на чемпионате Италии 4-й.
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milan_lia
Ответ Любитель_ФК
Допинг Валиевой провокация ВАДА , а короче "цивилизованного запада" . неужели вы такой дурной , что не понимаете простых вещей? Зачем Тутберидзе кормить допингом Валиеву, да еще на ЧР , когда она и так все выигрывала с огромным отрывом от соперников и какая ей в принципе разница кто выиграет олимпиаду ? Все три ее фигуристки были на две головы сильнее всех остальных. Вы вообще думаете когда -нибудь головой или у вас мозги в другом месте?
господи, насколько у вас пропагандой промыт мозг. Ни технически, ни каким другим образом нельзя было осуществить эту провокацию. Она бессмысленна. Только ради одной бронзы??? Столько стараний..брееед. Этери нужна была двукратная ОЧ. Ради этого нужно было, чтобы Ками была вынослива и смогла откатать свои программы не два раза, а 4 раза в нужное время, в нужном месте. А препарат как раз ради выносливости...Сложите 2 и 2.
Западу было плевать на Ками, им бессмысленно ее хоть как-то подставлять!
+6
-3
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Oleandra
Ответ Новый Орлеан
Про допингового доктора давно доказано. Или вы только узнали о нём?
что доказано? Камиле он что-то дал?
0
-3
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КакойТыНафигТанкист
Ответ Философия
Закрыто для туристов, а по рабочим визам можно без проблем въезжать.
Во многие страны ЕС въезд открыт, никто не мешает въехать через них.
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Forever Alone
Ответ Новый Орлеан
Ок. А доказательства провокации есть? Единственный кто имел допуск к допингу - Шведский. Вопрос: доктор Фил работал на Тутберидзе или Запад? А вы хоть иногда думаете или у вас мозги хрусталём запаяны?
Какой смысл в допинге, если они даже с неудачными прокатами весь пьедестал занимают. Если не специально это сделали, то случайное попадание значит. Просто все эти приколы с допингом начались сразу после Крыма, череда странных совпадений, по типу, что резальтат пробы Валиевой пришел аккурат после произвольной в команднике. И "защищенное лицо" они конечно же сразу слили, а не могли отложить до конца ОИ. Нужен был дикий резонанс, еще и выбрали ребенка...
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Е...С
Ответ Лена Сайкова
а с каких пор тренерская деятельность под запретом? то есть россиян могут на западе тренировать, а русские тренеры западных спортсменов тренировать не должны?
Им платит государство зарплату, предоставляет все необходимое для тренировок российских спортсменов. ТШТ используют это все для тренировок иностранцев и на целую неделю бросают своих спортсменов. Пусть открывают свою школу и делают что хотят, как это и делают на западе.
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Татьяна Попова
Ответ Новый Орлеан
Верно. Только это факта приёма допинга и наказания за него не отменяет.
Ну почему же. Если будет доказана случайность попадания в организм очень даже исключает
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Новый Орлеан
Ответ Anatiana
Наличие допинга - не гарантия его сознательного приёма. Вот это - факт
Верно. Только это факта приёма допинга и наказания за него не отменяет.
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Новый Орлеан
Ответ Oleandra
уже доказано про доктора Шветского? или у тебя опять просто наброс?
Про допингового доктора давно доказано. Или вы только узнали о нём?
+2
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Новый Орлеан
Ответ Любитель_ФК
Допинг Валиевой провокация ВАДА , а короче "цивилизованного запада" . неужели вы такой дурной , что не понимаете простых вещей? Зачем Тутберидзе кормить допингом Валиеву, да еще на ЧР , когда она и так все выигрывала с огромным отрывом от соперников и какая ей в принципе разница кто выиграет олимпиаду ? Все три ее фигуристки были на две головы сильнее всех остальных. Вы вообще думаете когда -нибудь головой или у вас мозги в другом месте?
Ок. А доказательства провокации есть? Единственный кто имел допуск к допингу - Шведский. Вопрос: доктор Фил работал на Тутберидзе или Запад?
А вы хоть иногда думаете или у вас мозги хрусталём запаяны?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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