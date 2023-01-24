Сергей Дудаков присутствует на чемпионате Европы в Эспоо. Он сопровождает Грассля, Квителашвили и Эгадзе
Тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Дудаков присутствует на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо.
Дудаков и Даниил Глейхенгауз сопровождают итальянца Даниэля Грассля, который в начале января приехал на стажировку в группу Тутберидзе. Сообщалось, что Грассль готов начать сотрудничество с российским тренером на постоянной основе.
Также Дудаков и Глейхенгауз работают с представителями Грузии Морисом Квителашвили и Никой Эгадзе.
Чемпионат Европы пройдет с 25 по 28 января.
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