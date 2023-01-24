Сергей Дудаков присутствует на чемпионате Европы в Эспоо. Он сопровождает Грассля, Квителашвили и Эгадзе

Тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Дудаков присутствует на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо.

Дудаков и сопровождают итальянца Даниэля Грассля, который в начале января приехал на стажировку в группу Тутберидзе. Сообщалось, что готов начать сотрудничество с российским тренером на постоянной основе.

Также Дудаков и Глейхенгауз работают с представителями Грузии Морисом Квителашвили и Никой Эгадзе.

Чемпионат Европы пройдет с 25 по 28 января.

В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо