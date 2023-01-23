Акатьева о Кубке Первого канала: «Спасибо Алине Загитовой и всей команде «Красная машина» за поддержку и уникальную атмосферу!»

Теги сборная России Первый канал ФФКР женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Софья Акатьева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева поделилась эмоциями после участия в Кубке Первого канала в Москве.

«Мой первый Кубок Первого канала! Спасибо Федерации фигурного катания России, Первому каналу и «Тинькофф» за этот интересный формат соревнований!

Спасибо Этери Георгиевне (Тутберидзе), Сергею Викторовичу (Дудакову) и Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу) за вашу помощь в подготовке к соревнованиям.

Спасибо Алине Загитовой и всей команде «Красная машина» за поддержку и уникальную атмосферу! Вы – лучшая команда!

Спасибо зрителям за теплый прием, полные трибуны и громкие аплодисменты! А также спасибо всем тем, кто болел за нас перед экранами телевизоров.

Выступать в команде более ответственно и волнительно. Но эти эмоции не сравнить ни с чем!» – написала Акатьева в инстаграме.

Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок

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99 комментариев

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Loliloo
Соня молодец, воспитанная приятная девочка, красивая, старается улучшать технику. Уж она бы точно не стала оскорблять никого! Не то что некоторые, которые с гор спустились
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JforJustSkate
Ответ Девочка с севера
Спортс, Аделию тоже процитируйте, пожалуйста 🤦‍♀️😉
"Это мы должны поддержать их в горе" - ну и что тут такого? Где оскорбления? Кому что послышалось, как всегда.
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buturlinomo
Ответ supepper
Я уже ответил насчет Алины. Алина не говорила, что она капитан только по названию. Алина в отличие от Камилы не стала заигрывать с публикой после предварительного прочтения комментариев о сомнении насчет роли капитана в команде. Алина не стала заниматься популизмом. Камила такая юная, но уже хитрая. Знает, что надо сказать, чтобы понравиться публике. Камила считает, что роль капитана фиктивна, но получать деньги ни за что не отказалась, в то время как другие всю работу делают. Очень благородно.
Алины лидер. Она не смогла бы просто сидеть и просто играть роль хорошей девочки.
Поэтому и столько благодарностей от ее команды.
+3
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Natalia Shkurina
Ответ олечка.ка
Как по мне, баллы нужно давать по принципу командника как на ОИ. Ибо реально, пару идеальных прокатов с квадами, может многое решить.... И интриги было бы на много больше, так как результаты бы были близкими.
Но итог был бы тот же. Уже посчитали
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Sureman Carry
Ответ Девочка с севера
Во-во! Позорище!!!
в чём некрасивость, не разъясните?
+1
-1
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Sureman Carry
Ответ Amneris
Соня - молодец и к ней вопросов нет. А где там интересное вью от Петросян, предлагающей жалеть «убогих» (то есть команду «синих»)? Или эту девицу тоже запишут в ангелята, а потом будут стремительно разочаровываться?
вот я думаю, это Вами манипулируют, или это Вы манипулируете?
+4
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Лакс
Ответ Лакс
Если бы вы даже заранее знали кто чего не прыгнет из парней, то и тогда интрига не была бы равна 0, потому что в ПП мужчин счет 677,23 : 669,07 в пользу красных, т.е. они старательно сохраняли интригу. В короткой было в пользу синих. Если вы по неопытности почему то думаете что ЧР среди парней гарантированно будет дальше побеждать, то это проблема ваших ожиданий. Красный Гуменник в короткой был тоже 6-м после 5-го Семененко, Алиев последний в короткой и первый в произвольной.
8 парней так старались сохранить интригу что разница после их 16 прокатов составила всего 3 балла! Поэтому я их еще во время мужской ПП назвал валидольными интриганами.
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lenapan
Соня вызывала наибольшие надежды, как представитель поколения, которому пророчили успехи Александры Трусовой и даже больше. Пока надежды совсем не оправдываются. А уж что с Жилиной сейчас, вообще не понятно. Хотя на прыжковом у нее был квад-лутц, и в эмоциональности и презентации она очень сильно прибавила, есть в ней и шарм, и энергетика.
+2
-6
-4
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Tata777
Тихо болею за Соню..давно
+5
-2
+3
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Лакс
Ответ Sektor_5
ЧР в мужском не прыгнул ни одного квада. Команды были очень неравноценные по составу, так не должно было быть изначально, деление неправильное, которое потом усугубилось заменой Зининой на Гущину, плюс судейство. Интриги ноль, игра в одни ворота.
Если бы вы даже заранее знали кто чего не прыгнет из парней, то и тогда интрига не была бы равна 0, потому что в ПП мужчин счет 677,23 : 669,07 в пользу красных, т.е. они старательно сохраняли интригу. В короткой было в пользу синих.
Если вы по неопытности почему то думаете что ЧР среди парней гарантированно будет дальше побеждать, то это проблема ваших ожиданий. Красный Гуменник в короткой был тоже 6-м после 5-го Семененко, Алиев последний в короткой и первый в произвольной.
+4
0
+4
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огоньвода
Ответ Зиля Бадриева
На таких соревнованиях надо помнить, что в команде сопернике выступают твои коллеги и друзья. Уважение к сопернику - основной закон в спорте. Некрасиво получилось на этот раз. И с заменой Зининой, и с оскорблением от Адели.
Зиля, вы хоть не ведитесь на хейтерские выпады. Вы всегда адекватно писали, когда болели за Алину. Мне нравились ваши комментарии. Но перейдя на сторону Камиллы, сильно изменились. Неужели можете поверить, что девчонки так могут сказать? Все из одного штаба, меж собой хорошо общаются. Весной шоу по городам.. и они опять все вместе.
+7
-1
+6
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Ольга Ив
Ответ Валерий Петров
Посмотрел то видео, мне показалось, что она сказала не "жалеть убогих", а "надо жалеть вроде". Но это не точно)
Жалеть в горе она сказала
+7
-3
+4
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Маргарита В Сафронова
Ответ Дудабот Уно
Поэтому вы пишете Бог с маленькой буквы, логично)
Я думаю с большой, это вы с маленькой читаете.
+2
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+2
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oleg
Спасибо тебе Супер Соник, что такую финальную точку поставила своим Чемпионским катанием! Поздравляю с Победой!
+12
-1
+11
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Е...С
Ответ олечка.ка
Как по мне, баллы нужно давать по принципу командника как на ОИ. Ибо реально, пару идеальных прокатов с квадами, может многое решить.... И интриги было бы на много больше, так как результаты бы были близкими.
Тоже так считаю.
+1
0
+1
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Валерий Петров
Ответ Amneris
Соня - молодец и к ней вопросов нет. А где там интересное вью от Петросян, предлагающей жалеть «убогих» (то есть команду «синих»)? Или эту девицу тоже запишут в ангелята, а потом будут стремительно разочаровываться?
Посмотрел то видео, мне показалось, что она сказала не "жалеть убогих", а "надо жалеть вроде". Но это не точно)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
олечка.ка
Как по мне, баллы нужно давать по принципу командника как на ОИ. Ибо реально, пару идеальных прокатов с квадами, может многое решить.... И интриги было бы на много больше, так как результаты бы были близкими.
+1
-1
0
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Лариса Стародубцева
Ответ or.om
Где вы это видели? И кто сказал это?
в инете есть видео
+1
-4
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Е...С
Ответ Lapo Elkann
Я посмотрела, Алина понятно, но Петросян шутит и слово " убогий " не слышно. . К тому же там находятся девочки из другой команды. так что не надо вводить людей в заблуждение. сплетни ать плохо.
Хорошо, что вы признаете, что так говорить некрасиво. Никого не ввожу в заблуждение, поэтому и написала где можно Самому посмотреть и послушать. Я услышала, вы послушали и не услышали. И так каждый может пойти и послушать.
+2
-6
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Альфира Смирнова
Комментарий Sektor_5:
"И конечно грош цена такой победе, где одна команда была намного сильнее другой, и судьи следовали нужному курсу. К Семененко также есть вопрос: за сколько слил прокат?"

Ответ закрытому пользователю Sektor_5:
Который раз говорю, что недруги Алины постоянно нагло врут,несмотря на очевидное :
1.на жеребьевке Валиева первая вытянула список команды (карт-бланш)
2. в пользу синих у красных изьяли 69,56 баллов
3. в пользу синих поставили на прокат ПП новую фигуристку со свежими силами.
А КРАСНАЯ МАШИНА ВЫИГРАЛА ЧЕСТНО и с большим преимуществом --результат выше на 68,77баллов
(2344,24 -2275,47)
+23
-4
+19
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Sektor_5
Комментарий скрыт
+2
-18
-16
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Sektor_5
Ответ Лакс
в проигравшей команде были ЧР23 в парном и мужском, финалистки прыжкового, два призера ЧР в женском. Но это спорт на скользком льду, идеальной готовности не было ни у кого и все ошибались и даже Акатьева упала с акселя.
ЧР в мужском не прыгнул ни одного квада. Команды были очень неравноценные по составу, так не должно было быть изначально, деление неправильное, которое потом усугубилось заменой Зининой на Гущину, плюс судейство. Интриги ноль, игра в одни ворота.
+4
-6
-2
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Ольга Воеводина
Ответ JforJustSkate
Софья ярко и убедительно завершила выступления девушек. Программа абстрактная, а она наполнила её то текучестью воды, то дуновением ветра, оживила. Всё стало таким серьёзным, глубоким, повеяло и космосом, и вечностью. Достойно доказала своё чемпионство. Молодец!
Как красиво Вы описали то, что сделала Соня на льду! Это всё действительно чувствовалось!
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Lapo Elkann
Ответ Е...С
Хочется сказать помойте ..., но не буду так груба. Значит и вы признаете, что так говорить, по меньшей мере, некрасиво.
Я посмотрела, Алина понятно, но Петросян шутит и слово " убогий " не слышно. . К тому же там находятся девочки из другой команды. так что не надо вводить людей в заблуждение. сплетни ать плохо.
+10
-4
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Александр Шульгин
Ответ supepper
Ты это кому? Фанатам команды синих? Это же о них Аделия сказала.
Это я всем
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