Акатьева о Кубке Первого канала: «Спасибо Алине Загитовой и всей команде «Красная машина» за поддержку и уникальную атмосферу!»
Фигуристка Софья Акатьева поделилась эмоциями после участия в Кубке Первого канала в Москве.
«Мой первый Кубок Первого канала! Спасибо Федерации фигурного катания России, Первому каналу и «Тинькофф» за этот интересный формат соревнований!
Спасибо Этери Георгиевне (Тутберидзе), Сергею Викторовичу (Дудакову) и Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу) за вашу помощь в подготовке к соревнованиям.
Спасибо Алине Загитовой и всей команде «Красная машина» за поддержку и уникальную атмосферу! Вы – лучшая команда!
Спасибо зрителям за теплый прием, полные трибуны и громкие аплодисменты! А также спасибо всем тем, кто болел за нас перед экранами телевизоров.
Выступать в команде более ответственно и волнительно. Но эти эмоции не сравнить ни с чем!» – написала Акатьева в инстаграме.
Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок
Поэтому и столько благодарностей от ее команды.
Если вы по неопытности почему то думаете что ЧР среди парней гарантированно будет дальше побеждать, то это проблема ваших ожиданий. Красный Гуменник в короткой был тоже 6-м после 5-го Семененко, Алиев последний в короткой и первый в произвольной.
"И конечно грош цена такой победе, где одна команда была намного сильнее другой, и судьи следовали нужному курсу. К Семененко также есть вопрос: за сколько слил прокат?"
Ответ закрытому пользователю Sektor_5:
Который раз говорю, что недруги Алины постоянно нагло врут,несмотря на очевидное :
1.на жеребьевке Валиева первая вытянула список команды (карт-бланш)
2. в пользу синих у красных изьяли 69,56 баллов
3. в пользу синих поставили на прокат ПП новую фигуристку со свежими силами.
А КРАСНАЯ МАШИНА ВЫИГРАЛА ЧЕСТНО и с большим преимуществом --результат выше на 68,77баллов
(2344,24 -2275,47)