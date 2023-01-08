Ренат Лайшев: «Грассль приехал на стажировку перед чемпионатом Европы. К нам, как правило, если приезжают, то остаются надолго»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о визите итальянского фигуриста Даниэля Грассля в ледовый дворец «Хрустальный» в Москве.
«Он приехал на стажировку перед чемпионатом Европы к лучшему тренеру в мире Тутберидзе по своему желанию, по своему личному выбор.
Да, его уже начали корить за эту поездку коллеги по европейскому цеху. Понравится или нет, оставаться тренироваться после чемпионата или нет – ему решать.
Но к нам, как правило, если приезжают, то остаются надолго», – сказал Лайшев.
А Даниэлю удачи, пусть эта стажировка будет ему на пользу.
Ну и вопрос: у нас федра дала на стажировку добро? Чувствуется, что все пока в процессе.
Похоже не жалеет. Но Даник трудолюбив.