Ренат Лайшев: «Грассль приехал на стажировку перед чемпионатом Европы. К нам, как правило, если приезжают, то остаются надолго»

Теги сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Ренат Лайшев Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о визите итальянского фигуриста Даниэля Грассля в ледовый дворец «Хрустальный» в Москве.

«Он приехал на стажировку перед чемпионатом Европы к лучшему тренеру в мире Тутберидзе по своему желанию, по своему личному выбор.

Да, его уже начали корить за эту поездку коллеги по европейскому цеху. Понравится или нет, оставаться тренироваться после чемпионата или нет – ему решать.

Но к нам, как правило, если приезжают, то остаются надолго», – сказал Лайшев. 

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22 комментария

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noToday j
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Потому что обратно не выпускают?
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Natalia Solomakha
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Ответ Gemma157
Грассль не умеет ни сальхов, ни тулуп. Так что будем смотреть на его лутцы и флипы. Они к него уже подогнанные под их стандарты, не надо даже переучиваться 😆
Так не годится - нужно будет один прыжок выбрать. Два - уже шикует.
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Gau
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Ответ Natalia Solomakha
Сейчас ему технику прыжков "подправят": будет прыгать одни сальховы всю прогу, как Морис.
И еще щербергеры)
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Gemma157
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Ответ Natalia Solomakha
Сейчас ему технику прыжков "подправят": будет прыгать одни сальховы всю прогу, как Морис.
Грассль не умеет ни сальхов, ни тулуп. Так что будем смотреть на его лутцы и флипы. Они к него уже подогнанные под их стандарты, не надо даже переучиваться 😆
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Natalia Solomakha
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Ответ Gau
Видела в Грассле эдакого симпатягу с ужасной техникой прыжков (ко льду прижался, скрюченной ногой цокнул, как ...). Теперь к образу добавилась загадка: Даниэль такой смелый или просто не очень "сообразительный" (не знала какое слово пропустит цензура).
Сейчас ему технику прыжков "подправят": будет прыгать одни сальховы всю прогу, как Морис.
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76yjgh98tr675dyt45
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Надолго-ли Шома задержался?
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kovfun-barrios
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Ответ Япростозритель
Он нас за дураков держит?
Простите, а за кого держать людей нужно, которые фанатеют от российского прокатства?
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Natalia Solomakha
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"Отбираем паспорт" - добавил Лайшев :)
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Gau
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Видела в Грассле эдакого симпатягу с ужасной техникой прыжков (ко льду прижался, скрюченной ногой цокнул, как ...). Теперь к образу добавилась загадка: Даниэль такой смелый или просто не очень "сообразительный" (не знала какое слово пропустит цензура).
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Tata777
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Ответ Настя Розова
От вас уже серебряный и двукратный бронзовый призер Игр убежал, Кадырова со сборов на ноге с некрозом уехала, даже Ланг максимум что сделала программу у Глейха заказала... прям таки остаются. Ну и вопрос: у нас федра дала на стажировку добро? Чувствуется, что все пока в процессе.
Всё даст
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Ирина С
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Кто ж такие? Хотелось бы узнать пофамильно!
А Даниэлю удачи, пусть эта стажировка будет ему на пользу.
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Настя Розова
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От вас уже серебряный и двукратный бронзовый призер Игр убежал, Кадырова со сборов на ноге с некрозом уехала, даже Ланг максимум что сделала программу у Глейха заказала... прям таки остаются.
Ну и вопрос: у нас федра дала на стажировку добро? Чувствуется, что все пока в процессе.
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Tata777
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Профы в цене...на Овечкина Медведева баны не действуют...публика просит зрелище...в фк нет такой аудитории, потому так
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Тайга86
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Удачи Даниэлю. И хоть Этери и ее тш успешны в женском фк, возможно всё же парня проконсультируют на пользу для него. Просто так не приезжают, особенно сейчас, значит надо и значит есть надежда на улучшение в программах.
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kate_ko
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меня особо умиляет, когда местные специалисты пишут, что это пресс-секретарь Хрустального. да этот тип вообще не в теме, зато обожает внимание как классический павлин
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HoratioH
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Серьезно, к нам? Лайшев как будто лично учит делать четверные тулупы
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Elena Sopc
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Ответ Япростозритель
Он нас за дураков держит?
Неужели когда говорят он и железяка никому из тшт не стыдно
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galik55
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Как же, Шома сбежал на долго к Ламбьелю.
Похоже не жалеет. Но Даник трудолюбив.
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Япростозритель
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Он нас за дураков держит?
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Viks
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Ошибочка у него вышла - в фигурке в оценке судей полно субъективизма и вряд ли судьи будут теперь лояльны к ученику российской допинг-тренерши.
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smoky eyes
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« К нам» 😂👍
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Нурсултан Хамзаев
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Ага к примеру как Шома))
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