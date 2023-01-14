Тарасова о подготовке Грассля к чемпионату Европы: «Прекрасно. Везде есть лед, но не везде есть тренер такого уровня, как Тутберидзе»

Теги Татьяна Тарасова сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что итальянский фигурист Даниэль Грассль будет готовиться к чемпионату Европы в группе Этери Тутберидзе.

«Прекрасно. Везде есть лед, но не везде есть тренер такого уровня, как Тутберидзе. Прекрасная группа тренеров работает. Нам какое дело, кто как настроен?» – сказала Тарасова.

На вопрос, сможет ли Тутберидзе вывести Грассля на новый уровень, она ответила: «Конечно».

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 23 по 29 января в финском Эспоо.

В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
А когда Грасль под руководством ТТШ провалится, Тарасова скажет, что он сам виноват, бесперспективный ученик.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Даня и без Тутберидзе был с серебром ЧЕ и в ФГП.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий