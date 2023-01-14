Тарасова о подготовке Грассля к чемпионату Европы: «Прекрасно. Везде есть лед, но не везде есть тренер такого уровня, как Тутберидзе»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что итальянский фигурист Даниэль Грассль будет готовиться к чемпионату Европы в группе Этери Тутберидзе.
«Прекрасно. Везде есть лед, но не везде есть тренер такого уровня, как Тутберидзе. Прекрасная группа тренеров работает. Нам какое дело, кто как настроен?» – сказала Тарасова.
На вопрос, сможет ли Тутберидзе вывести Грассля на новый уровень, она ответила: «Конечно».
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 23 по 29 января в финском Эспоо.
В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?
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