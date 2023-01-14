Тарасова о подготовке Грассля к чемпионату Европы: «Прекрасно. Везде есть лед, но не везде есть тренер такого уровня, как Тутберидзе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что итальянский фигурист будет готовиться к чемпионату Европы в группе .

«Прекрасно. Везде есть лед, но не везде есть тренер такого уровня, как Тутберидзе. Прекрасная группа тренеров работает. Нам какое дело, кто как настроен?» – сказала Тарасова.

На вопрос, сможет ли Тутберидзе вывести Грассля на новый уровень, она ответила: «Конечно».

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 23 по 29 января в финском Эспоо.

В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?