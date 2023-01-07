Даниэль Грассль готов начать сотрудничество с Тутберидзе на постоянной основе («Р-Спорт»)
Итальянский фигурист Даниэль Грассль готов начать тренироваться у Этери Тутберидзе на постоянной основе, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее стало известно, что Грассль приехал в Москву и посетил «Хрустальный». Фото с итальянским фигуристом опубликовал ученик Тутберидзе Арсений Федотов, позже фото было удалено.
Летом Грассль ушел от тренера Лоренцо Магри и переехал в США, где начал работу с Алексеем Летовым и Ольгой Ганичевой. Однако в декабре стало известно, что фигурист вернулся в Италию.
По информации «Р-Спорта», Грассль и Тутберидзе близки к началу сотрудничества на постоянной основе. Окончательное решение – за российским тренером.
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Вот один из случаев Владимир Самойлов: до перехода к Тутберидзе прыгал: 3A, 4T, 4S, 4Lo, 4F, 4Lz и каскады: 3A+3Lo, 4F+3Lo, 4Lz+3Lo и так далее. За сезон Этери сломала спину. И кто теперь его ещё помнит?
Его время с Гончаренко продлилось до сезона 2016–2017, после чего он перешел в «Самбо 70», чтобы тренироваться у Этери Тутберидзе , Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза . Самойлов был в стане Тутберидзе всего один сезон без особых успехов из-за полученной там травмы спины, которая мешала ему нормально тренироваться.
Не известно что выйдет...