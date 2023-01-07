Даниэль Грассль готов начать сотрудничество с Тутберидзе на постоянной основе («Р-Спорт»)

Итальянский фигурист Даниэль Грассль готов начать тренироваться у Этери Тутберидзе на постоянной основе, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее стало известно, что Грассль приехал в Москву и посетил «Хрустальный». Фото с итальянским фигуристом опубликовал ученик Тутберидзе Арсений Федотов, позже фото было удалено.

Летом Грассль ушел от тренера Лоренцо Магри и переехал в США, где начал работу с Алексеем Летовым и Ольгой Ганичевой. Однако в декабре стало известно, что фигурист вернулся в Италию.

По информации «Р-Спорта», Грассль и Тутберидзе близки к началу сотрудничества на постоянной основе. Окончательное решение – за российским тренером.

«Крайне разочаровывающе». Дюамель о появлении Грассля в «Хрустальном»