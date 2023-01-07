Даниэль Грассль готов начать сотрудничество с Тутберидзе на постоянной основе («Р-Спорт»)

Теги сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль готов начать тренироваться у Этери Тутберидзе на постоянной основе, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Ранее стало известно, что Грассль приехал в Москву и посетил «Хрустальный». Фото с итальянским фигуристом опубликовал ученик Тутберидзе Арсений Федотов, позже фото было удалено. 

Летом Грассль ушел от тренера Лоренцо Магри и переехал в США, где начал работу с Алексеем Летовым и Ольгой Ганичевой. Однако в декабре стало известно, что фигурист вернулся в Италию. 

По информации «Р-Спорта», Грассль и Тутберидзе близки к началу сотрудничества на постоянной основе. Окончательное решение – за российским тренером.

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114 комментариев

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76yjgh98tr675dyt45
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Ответ Delirium
Так поразмышляйте. А вообще-то никого у Грузии действительно нет, у них даже возможности тренировать фигуристов толком нет. Поэтому и сборная у них вся из натурализованных/этнических грузин из РФ. Ника Эгадзе ж тоже у Тутберидзе.
может тогда и не надо им? нет?
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FSUA2408
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Ответ elmih
Странно как то, Морис, который тренировался в Хрустальном годами, уехал, а Грассль приехал.
Морис очевидно уже выдохся, вот его и сплавили, чтобы реноме не портил
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Delirium
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Ответ 76yjgh98tr675dyt45
я вот думаю, а нужно-ли было столько сил на него тратить и денег федерации грузии? у федерации грузии совсем нет вообще мужчин больше? может кто другой и гораздо раньше стал успешным. Вопрос к размышлению.
Так поразмышляйте. А вообще-то никого у Грузии действительно нет, у них даже возможности тренировать фигуристов толком нет. Поэтому и сборная у них вся из натурализованных/этнических грузин из РФ. Ника Эгадзе ж тоже у Тутберидзе.
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Спортивный лис
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Ответ elmih
Странно как то, Морис, который тренировался в Хрустальном годами, уехал, а Грассль приехал.
Морис попадает под мобилизацию... Даня - нет
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Артур Петров
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Ответ FSUA2408
Федотов, ага. Уже Данечка Самсонов, который по юниорам с Грасслем соревновался, должен был Чена дёрнуть, а он даже до ЮЧМ не доехал, переломался.
Если пересчитывать сколько Тутберидзе сломала перспективных фигуристов, то и тетради целой не хватит.

Вот один из случаев Владимир Самойлов: до перехода к Тутберидзе прыгал: 3A, 4T, 4S, 4Lo, 4F, 4Lz и каскады: 3A+3Lo, 4F+3Lo, 4Lz+3Lo и так далее. За сезон Этери сломала спину. И кто теперь его ещё помнит?

Его время с Гончаренко продлилось до сезона 2016–2017, после чего он перешел в «Самбо 70», чтобы тренироваться у Этери Тутберидзе , Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза . Самойлов был в стане Тутберидзе всего один сезон без особых успехов из-за полученной там травмы спины, которая мешала ему нормально тренироваться.
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Анна Беляева
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Ответ Лилибет
Ну,ей это даже на пользу пойдет,постоянно нервничает)
Вообще-то, женщину жалко. Молодая мать вся на нервах. Как новости ни откроет, опять разочаровывающие тревожные сигналы.
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Александр Шульгин
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Смелый парень
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Zhuuuzhik
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Ответ FSUA2408
А где комментарии о том что неблагодарный Грассль ушел от Магри, который сделал его успешным фигуристом, вложил в него всю душу?
Так он летом ещё ушел.
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Лилибет
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Ответ FSUA2408
Они за сколько лет корявой Щербаковой не помогли, а тут с Грасслем чудо сотворят.
Ну не чудо,но подшлифовать программу вполне себе) меня в том году Фрида Саши покорила,все движения классно поставлены
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Сергей Горшт
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Не легко будет парню, вспоминая , как ещё недавно пробовал Шома Уно сделать подобное: в ТШТ надо пахать, пахать и пахать... Но в любом случае, стремления Даниэля понятные, - он хочет добиться максимума в спортивной карьере, а в Италии для этого в тренировочном плане ему ничего не светит; пусть дерзает, - если сдюжит, то только порадуемся за этого замечательного спортсмена... Россия - лучшая страна, главная страна мирового фигурного катания, - и фигурист Грассль прекрасно знает и помнит, что смог сделать тот же А. Н. Мишин, восстановив его соотечественнице Каролин Костнер тройной аксель в возрасте почти тридцать лет...
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Zhuuuzhik
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Ответ Роман Волков
По крайней мере будет на одном льду с нашими Красавицами! Этого уже достаточно для принятия решения.
У Даниэля девушка есть:)
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Sektor_5
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Это было бы интересно.
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Zhuuuzhik
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Ответ Qwerty 1636
Морис в Италию, а Грассль в Россию, интересно получилось. Пока не совсем понимаю, чем ТШТ может помочь взрослому спортсмену, технику прыжков которые ставили не они.
При чём Морис к бывшему тренеру Дани ушёл. Вот такой вот ченж))
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Zhuuuzhik
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Ответ 76yjgh98tr675dyt45
О ужас! предатель Гроссаль бросил тренера! это конец карьеры, конец света и конец вообще всему. Неблагодарный! как он посмел! ничего не напоминает?)))
И не одного за последний год.
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Спортивный лис
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Ответ Rygeek
Одноразово, иногда, выжать оставшийся сок... Это да, этого у нее не отнять. Рыжие в этом сезоне снова прежние, кстати, и в чем изменения? Тем более Слюсаренко их тренил, а не Тутба.
То, как взрослые спортсмены благодарили Этери после Олимпиады, сколько было в этом тепла, слёзы и нежность Морозова, показатель, что Этери сделала для них много, и только они знают - как много.
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Лилибет
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Ответ Бедоносец
Хореограф в Хрустальном очень сильный, я приофигел даже малость как он Ками в показалке научил двигаться.👍
Ками на вог отдельно ходила,получилось в итоге классно)
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76yjgh98tr675dyt45
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Ответ Sincere
Если Грасль так запросто может это сделать, почему Морис оттуда ушел вроде как под чьим-то давлением?
потому что Грузия страна зависимая, в отличие от Италии.
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FSUA2408
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Посленовогодняя интоксикация? Какой бред..
Что бред? Что Самсонов даже один юниорский сезон не докатал? Что в те полсезона Самсонов был выше Грассля? Что за это время Даниэль стал призёром ЭГП, медалистом ЧЕ, вошёл в десятку ЧМ, ОИ и выходил в ФГП, а Даниил даже на нацчемпионатах не выступал?
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Лилибет
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Ответ 76yjgh98tr675dyt45
а кто будет помогать? железо? так тот уже сказал что хорео у Грассаля на топе)))
Ахахахах,я предположила,что Даниил поможет ему с программой,но раз Железняков сказал,то вопросов нет😃
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Анна Беляева
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Ответ Olga.t
Информация требует подтверждения, источник пока располагает только слухами.
Соглашусь. Не надо бежать впереди паровоза
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Этери горячая
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Может быть, он просто хочет быть рядом с Камилой каждый день. Кто может винить его? Леди совершенство.
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76yjgh98tr675dyt45
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О ужас! предатель Гроссаль бросил тренера! это конец карьеры, конец света и конец вообще всему. Неблагодарный! как он посмел! ничего не напоминает?)))
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gift...!
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Вилами по воде...
Не известно что выйдет...
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Delirium
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Ответ Rygeek
Ну дык Грассль на втором сейчас, толку-то.)
Ну так Грасслю то наверное виднее зачем он приехал сюда? Значит есть такие проблемы, которые он надеется решить у Тутберидзе.
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Zhuuuzhik
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Интересный выбор. Максимальных результатов в мужском одиночном, показанных ТШТ, Даниэль и с Магри достиг. Ну будем посмотреть, конечно.
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