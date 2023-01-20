Инна Гончаренко: «Загитову выбрали капитаном, потому что уже есть опыт, ну и фактор внешности сыграл свою роль. Красота красивая, что тут говорить»

Тренер по фигурному катанию высказалась о том, что и будут капитанами команд на Кубке Первого канала.

«Я считаю, что это хороший выбор. Две красивые девушки. Капитан должен уметь свою команду настроить, вдохновить, представить, вывести на нужное русло. Посмотрим, как у них получится.

В любом случае на них будет приятно посмотреть. Я думаю, Загитову выбрали второй раз, потому что есть уже какой-то опыт, ну и фактор внешности сыграл свою роль. Красота красивая, что тут говорить.

Не стоило ли сделать капитаном Семененко, который стал чемпионом страны? Жене лучше тренироваться. Просто на все эти съемки нужно время. Думаю, он сейчас больше сконцентрирован на соревнованиях», – сказала Гончаренко.

Туктамышева, Семененко, Бойкова и Козловский выступят за команду Валиевой на Кубке Первого канала, Акатьева, Гуменник, Мишина и Галлямов – за команду Загитовой