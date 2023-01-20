Инна Гончаренко: «Загитову выбрали капитаном, потому что уже есть опыт, ну и фактор внешности сыграл свою роль. Красота красивая, что тут говорить»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Алина Загитова Камила Валиева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о том, что Алина Загитова и Камила Валиева будут капитанами команд на Кубке Первого канала.

«Я считаю, что это хороший выбор. Две красивые девушки. Капитан должен уметь свою команду настроить, вдохновить, представить, вывести на нужное русло. Посмотрим, как у них получится.

В любом случае на них будет приятно посмотреть. Я думаю, Загитову выбрали второй раз, потому что есть уже какой-то опыт, ну и фактор внешности сыграл свою роль. Красота красивая, что тут говорить.

Не стоило ли сделать капитаном Семененко, который стал чемпионом страны? Жене лучше тренироваться. Просто на все эти съемки нужно время. Думаю, он сейчас больше сконцентрирован на соревнованиях», – сказала Гончаренко. 

Туктамышева, Семененко, Бойкова и Козловский выступят за команду Валиевой на Кубке Первого канала, Акатьева, Гуменник, Мишина и Галлямов – за команду Загитовой

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29 комментариев

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Gemma157
Отнюдь не красавица. Обычная внешность. Поставить ее рядом с участницами Мисс Вселенная недавней и она затеряется на их фоне
Более того, у нас много фигуристок красивее, но о них не говорят потому что они скромны и не пиарятся без конца
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yak444
Алина, проявила себя на КПК1, как настоящий лидер и хороший организатор, украсила турнир, так что ничего удивительного, что её назначили ещё раз капитаном. Удачи Алине и её команде!
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Ветерок1
На такие проекты кпитанов выбирают загодя. А не за пару дней до начала. Вы же не думаете, что кому-то отказали в последний момент в капитанстве, потому что Камила захворала?
Именно так и было.
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AllaS
Ответ Леонид
Красота красивая, да ещё и умница с характером 😇
Характер у Алины кремень , есть в ней внутренний стержень сильного волевого спортсмена и притягательность милой, очаровательной, серьезной девушки, знающей, что от жизни хочет и если спросят даст совет от души . Такая Она обстоятельная ,крепко стоящая на Земле!
Обычно в коллективе вокруг такого человека со стержнем группируются и он становится лидером.
Еще с детских перископов лидерские качества были заметны, а после КПК все их и увидели в действие!
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Noname No
Ответ alexander bakulin
внешность есть, ума не надо.
На внешность ещё нужно работать: Алина форму поддерживает, за волосами ухаживает, за стилем следит, ногти у неё прекрасные, ноги, мейкап всегда 10/10 и так далее. Всё даётся не просто так
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Rums67
Ответ Tania09**
Алина безусловно украшение турнира. Но есть вопрос, почему не Туктамышева второй капитан?
Вы о чем сейчас?
Мимо трех ОИ.
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Noname No
Удивительно как один человек вышел лицом, телом, характером и достижениями в жизни. Как там таких называют? God’s favorite?
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Ветерок1
Ответ *** Monik ***
Думаю, Ками выбрали потому что она заболела и не может выступать, иначе у команды белых был бы другой капитан и Самоделкину в эфир не позвали. Ками выглядит больной на всех видео и голос севший, а Алина действительно очень красивая
На такие проекты кпитанов выбирают загодя. А не за пару дней до начала. Вы же не думаете, что кому-то отказали в последний момент в капитанстве, потому что Камила захворала?
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Элвин без бурундуков
Бесспорно! красота красивая© голосом Татьяны Анатольевны
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AllaS
Красота красивая и с опытом Кэпа. Лидер и организатор.
Где Алина там успех и в Спорте и на КПК и ОИ, ЛП, шоу...
Загитова притягательная личность .Проекты с нею расцветают и привлекают внимание.
Успеха, удачи Алине с Красной машиной .И много новых проектов с Первым!
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azelana
Красота красивая - это же норм, да, спортс-лингвисты? ) Хотя... про Алину иначе и не выразишься.
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Филипп Чернышев
И сказка сказочная
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*** Monik ***
Думаю, Ками выбрали потому что она заболела и не может выступать, иначе у команды белых был бы другой капитан и Самоделкину в эфир не позвали.
Ками выглядит больной на всех видео и голос севший, а Алина действительно очень красивая
+11
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Ветерок1
Ответ alexander bakulin
кому и кобыла невеста.
Сочувствую.
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Тимаш
Алина красивая, да! А ещё она умеет организовать, объединять, направлять, воодушевлять, поддерживать боевой дух команды. Алина от всей души болеет за своих спортсменов. Если надо будет, может и постоять за свою команду. Никого в обиду не даст. Настоящий капитан команды. Удачи Красной Машине!
+27
-3
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Лакс
Интересно кто планировался и кого подвинул грипп Камилы?
Неужели действующую ОЧ.
+4
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Gemma157
Ответ HellLight
Допингистка и сбитый летчик. Норм капитаны.
+100!)
🤣🤣🤣
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alexander bakulin
Ответ Ветерок1
Да, Алина красотка, равных нет. Это факт.
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-16
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alexander bakulin
Комментарий скрыт
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-11
-10
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Ветерок1
Ответ HellLight
Зато вашу взяли
Кого надо, того и взяли, а кого ге надо, того не взяли. Всё просто.
+5
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На Пекин
Алина с первого раза показала, что здесь она на своем месте, была настоящим лидером, помогла всем стать командой, заботилась, подбадривала, огорчалась или радовалась за каждого, как за себя.
+23
-3
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Ветерок1
Да, Алина красотка, равных нет. Это факт.
+26
-6
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Ветерок1
Ответ royer
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Заче вы тут о себе?
+6
-1
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HellLight
Ответ Ветерок1
Комментарий удален модератором
Зато вашу взяли
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Sincere
Ответ Tania09**
Алина безусловно украшение турнира. Но есть вопрос, почему не Туктамышева второй капитан?
Потому что она спортсмен
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