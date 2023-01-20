Инна Гончаренко: «Загитову выбрали капитаном, потому что уже есть опыт, ну и фактор внешности сыграл свою роль. Красота красивая, что тут говорить»
Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о том, что Алина Загитова и Камила Валиева будут капитанами команд на Кубке Первого канала.
«Я считаю, что это хороший выбор. Две красивые девушки. Капитан должен уметь свою команду настроить, вдохновить, представить, вывести на нужное русло. Посмотрим, как у них получится.
В любом случае на них будет приятно посмотреть. Я думаю, Загитову выбрали второй раз, потому что есть уже какой-то опыт, ну и фактор внешности сыграл свою роль. Красота красивая, что тут говорить.
Не стоило ли сделать капитаном Семененко, который стал чемпионом страны? Жене лучше тренироваться. Просто на все эти съемки нужно время. Думаю, он сейчас больше сконцентрирован на соревнованиях», – сказала Гончаренко.
Туктамышева, Семененко, Бойкова и Козловский выступят за команду Валиевой на Кубке Первого канала, Акатьева, Гуменник, Мишина и Галлямов – за команду Загитовой
Более того, у нас много фигуристок красивее, но о них не говорят потому что они скромны и не пиарятся без конца
Обычно в коллективе вокруг такого человека со стержнем группируются и он становится лидером.
Еще с детских перископов лидерские качества были заметны, а после КПК все их и увидели в действие!
Мимо трех ОИ.
Где Алина там успех и в Спорте и на КПК и ОИ, ЛП, шоу...
Загитова притягательная личность .Проекты с нею расцветают и привлекают внимание.
Успеха, удачи Алине с Красной машиной .И много новых проектов с Первым!
Ками выглядит больной на всех видео и голос севший, а Алина действительно очень красивая
Неужели действующую ОЧ.
🤣🤣🤣