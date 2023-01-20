Лайшев о Загитовой в роли капитана: «Алина набирает авторитет все больше и больше. Зрители относятся к ней с симпатией, она обаятельный человек»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на выбор Алины Загитовой и Камилы Валиевой в качестве капитанов команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Отличный выбор капитанов – они лидеры нашего спорта, лидеры фигурного катания. Очень рад за них.

Почему Загитову выбирают капитаном второй раз? Алина набирает авторитет все больше и больше. Аудитория, интерес – это самое главное. Зрители относятся к ней с симпатией, потому что она обаятельный человек», – сказал Лайшев.

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