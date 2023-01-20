Лайшев о Загитовой в роли капитана: «Алина набирает авторитет все больше и больше. Зрители относятся к ней с симпатией, она обаятельный человек»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на выбор Алины Загитовой и Камилы Валиевой в качестве капитанов команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию.
«Отличный выбор капитанов – они лидеры нашего спорта, лидеры фигурного катания. Очень рад за них.
Почему Загитову выбирают капитаном второй раз? Алина набирает авторитет все больше и больше. Аудитория, интерес – это самое главное. Зрители относятся к ней с симпатией, потому что она обаятельный человек», – сказал Лайшев.
Кубок Первого канала спасает нашу фигурку: у Валиевой премьера после оправдания, а Трусова веселится на море
А есть видео как она произносит эти слова, покажете??
Представляю, с каким лицом он это об Алине говорил - как лимон съел. Закон об этике работает, что ли, или кто-то им хвост прищемил из кукловодов в "политике партии"?
А я вам напомню :
«У меня такие связи!»: Алина Загитова
" Красная машина " -- Роттенберг, а кто нас не догонят ?
Валиева не является лидером спорта и никогда не являлась. Пиар-проект. Талант Камилы выбросили, когда решили идти легкими путями, вместо честной работы. Жаль. Нечего сажать ее Алине на хвост.
Это и Лайшева побеило.