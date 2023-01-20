Лайшев о Загитовой в роли капитана: «Алина набирает авторитет все больше и больше. Зрители относятся к ней с симпатией, она обаятельный человек»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Камила Валиева Ренат Лайшев Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на выбор Алины Загитовой и Камилы Валиевой в качестве капитанов команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Отличный выбор капитанов – они лидеры нашего спорта, лидеры фигурного катания. Очень рад за них.

Почему Загитову выбирают капитаном второй раз? Алина набирает авторитет все больше и больше. Аудитория, интерес – это самое главное. Зрители относятся к ней с симпатией, потому что она обаятельный человек», – сказал Лайшев.

Кубок Первого канала спасает нашу фигурку: у Валиевой премьера после оправдания, а Трусова веселится на море

44 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
Ответ Марк Терентьев
Жаль,что только видео. Ну ничего,зато подаренный платочек в целости и сохранности.
А вы выкидываете подарки , полученные на день варенья ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марк Терентьев
Ответ Lapo Elkann
Видео пострадало после этих слов.
Жаль,что только видео. Ну ничего,зато подаренный платочек в целости и сохранности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марк Терентьев
Ответ Зоя Кудряшова
Говорят она подкатывает дочку Ротенберга.
Говорят,кур доят. Пробовала?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
Ответ Ольга Ив
«У меня такие связи!»: Алина Загитова. А есть видео как она произносит эти слова, покажете??
Видео пострадало после этих слов.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита Михайловна
Вся популярность фигурного катания держится исключительно на Алине Загитовой!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Ив
Ответ Lapo Elkann
Дайте ссылку Камилы. А я вам напомню : «У меня такие связи!»: Алина Загитова " Красная машина " -- Роттенберг, а кто нас не догонят ?
«У меня такие связи!»: Алина Загитова.
А есть видео как она произносит эти слова, покажете??
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
Ответ Марк Терентьев
А где,в каком заведении такой полный пансион? Пятиразовое питание. Я догадываюсь,конечно,уточняю на всякий случай. А вобще,хватит есть! Вставай на лыжи 😊
Лыжи для пенсионеров. А я занимаюсь скалолазанием, плаванием и кроссфитом
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хруми
Ответ Rashida
Увидел , как Президент Татарстана к Алине относится и поменял свою пластинку. Алина -королева фигурного катания и с этим ничего поделать не могут. С каким восторгом её встречали в Казани!!!!!!.
До мурашек! Алина прекрасна была!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
И это все о нем
Лайшев тоже захотел позитивных отзывов ,а то как не скажет ,всё невпопад,неужели и до него наконец дошло ,что популярность Алины держится не только на её спортивных достижениях ,но и на человеческих качествах, хотя может быть это временное просветление ,от таких ,как Лайшев можно ждать чего угодно.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lana-shu
Ответ Gemma157
Надоела. Почему ее держат на первом канале? Дайте нам другого капитана, фигуристов у нас много
Фигуристов много, а со всеми титулами только Алина. Терпи.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марк Терентьев
Ответ Anna Leonova
Разве не третий раз проходит кубок и у Алины капитанский хет трик?
В прошлом году капитаном была Щербакова. Ну,номинально во всяком случае 😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Natalia Solomakha
"Ещё совсем чуть-чуть, и станет "нашей" московской девочкой с московской дикцией" - жизнерадостно продолжил Лайшев.
Представляю, с каким лицом он это об Алине говорил - как лимон съел. Закон об этике работает, что ли, или кто-то им хвост прищемил из кукловодов в "политике партии"?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марк Терентьев
Ответ Галина Александрова
Дёрнул стопочку с утра что ли, не перепутал, о ком говорит? Что делается? Лайшев становится ... чемпионом по переобуванию!!!)))
Наоборот. Дожевал новогодний винегрет,проспался,оглянулся,перечитал свои предыдущие феерические высказывания по любому поводу,трезво содрогнулся и решил закосить под порядочного человека
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
Ответ Андрей Пахин
Валиева же сказала что очень большие связи у неë, а Алиночка - наша #своязагитова
Дайте ссылку Камилы.
А я вам напомню :
«У меня такие связи!»: Алина Загитова
" Красная машина " -- Роттенберг, а кто нас не догонят ?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марк Терентьев
Ответ Gemma157
Закончился. Сейчас полдник у нас
А где,в каком заведении такой полный пансион? Пятиразовое питание. Я догадываюсь,конечно,уточняю на всякий случай. А вобще,хватит есть! Вставай на лыжи 😊
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зоя Кудряшова
Ответ Оле-Лукойе
Какая, блин, феечка, какой Матуа, какая Женя, тема про Алину и Лайшева! С вами все хорошо?
Про Алину и покровителей. Не ошиблись.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Ив
Ответ Gemma157
Закончился. Сейчас полдник у нас
Вы нам что с детского сада пишите? 😀 Уберите телефон, а то воспитатель отнимет 😉
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
И это все о нем
Ответ Gemma157
Надоела. Почему ее держат на первом канале? Дайте нам другого капитана, фигуристов у нас много
Ой а как вы надоели своими однообразными комментами ,поработайте хотя бы немного над содержанием ,может быть получится формулировать ваше неприятие в более интересной форме.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зоя Кудряшова
Ответ Anna Leonova
Разве не третий раз проходит кубок и у Алины капитанский хет трик?
Наверно они с Валиевой будут соревноваться . Обеи нао защиать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekoplane
Про Алину все правильно, но только про нее.
Валиева не является лидером спорта и никогда не являлась. Пиар-проект. Талант Камилы выбросили, когда решили идти легкими путями, вместо честной работы. Жаль. Нечего сажать ее Алине на хвост.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марк Терентьев
Ответ Зоя Кудряшова
Алина когда-то пригрозила корреспонденту. " вы знаете какие у меня связи?" Это и Лайшева побеило.
А ты лично это слышала? Пруфы в студию,плизз. Ну чтобы не слыть п...ой. Хотя,о чём это я? Ошибки проверь,не понятно что там с Лайшевым по твоей версии
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Пахин
Ответ Lapo Elkann
Обояние есть у Валиевой , а у другой " большие связи ".
Валиева же сказала что очень большие связи у неë, а Алиночка - наша #своязагитова
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зоя Кудряшова
Ответ Gemma157
Надоела. Почему ее держат на первом канале? Дайте нам другого капитана, фигуристов у нас много
Говорят она подкатывает дочку Ротенберга.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Пахин
Ответ Gemma157
Надоела. Почему ее держат на первом канале? Дайте нам другого капитана, фигуристов у нас много
Идите на ТНТ там другая
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зоя Кудряшова
Алина когда-то пригрозила корреспонденту. " вы знаете какие у меня связи?"
Это и Лайшева побеило.
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий