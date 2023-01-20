Бетина Попова: «На Кубке Первого канала сильные составы, будет интересно даже без Трусовой, Щербаковой и Валиевой»
Хореограф Бетина Попова высказалась о том, что Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева не выступят на Кубке Первого канала.
«Некоторые болельщики будут немного расстроены тем, что они не появятся на льду. Они очень многое дают для соревновательной части, но Валиева будет капитаном одной из команд, болельщики смогут ее увидеть в новом амплуа.
На соревнованиях будут сильные составы, будет интересно даже без Трусовой, Щербаковой и Валиевой», – сказала Попова.
Также она поделилась мнением о выборе Валиевой и Алины Загитовой на роль капитанов.
«Мне казалось, что можно было бы попробовать капитанов из другого вида, но выбор замечательный, потому что и Камилу, и Алину любят безоговорочно все болельщики фигурного катания. Плюс у девчонок отличные отношения со всеми спортсменами, они смогут подбадривать ребят и вести свои команды к победе.
Хорошо, что нет никакого надуманного противостояния, этот турнир объединяет фигуристов, привыкших выступать в условиях индивидуальных соревнований», – цитирует Попову ТАСС.
ВЦИОМ-это именно масштабное признание.Не по версии отдельно взятого сайта или какого-то СМИ.Здесь масштаб просто не сопоставим.И действительно, знакомые,те кто больно-то не интересуется ФК, часто не в курсе,кто в ФК олимпийская чемпионка или чемпионка мира,но про Камилу Валиеву слышали и красоту,эстетику ее выступлений отмечают.
Ермолина: «Где вы прочитали, что Валиева не будет катать программу?»