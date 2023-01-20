Бетина Попова: «На Кубке Первого канала сильные составы, будет интересно даже без Трусовой, Щербаковой и Валиевой»

Хореограф Бетина Попова высказалась о том, что , и не выступят на Кубке Первого канала.

«Некоторые болельщики будут немного расстроены тем, что они не появятся на льду. Они очень многое дают для соревновательной части, но Валиева будет капитаном одной из команд, болельщики смогут ее увидеть в новом амплуа.

На соревнованиях будут сильные составы, будет интересно даже без Трусовой, Щербаковой и Валиевой», – сказала Попова.

Также она поделилась мнением о выборе Валиевой и на роль капитанов.

«Мне казалось, что можно было бы попробовать капитанов из другого вида, но выбор замечательный, потому что и Камилу, и Алину любят безоговорочно все болельщики фигурного катания. Плюс у девчонок отличные отношения со всеми спортсменами, они смогут подбадривать ребят и вести свои команды к победе.

Хорошо, что нет никакого надуманного противостояния, этот турнир объединяет фигуристов, привыкших выступать в условиях индивидуальных соревнований», – цитирует Попову ТАСС.