Бетина Попова: «На Кубке Первого канала сильные составы, будет интересно даже без Трусовой, Щербаковой и Валиевой»

Теги сборная России женское катание Бетина Попова Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Хореограф Бетина Попова высказалась о том, что Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева не выступят на Кубке Первого канала.

«Некоторые болельщики будут немного расстроены тем, что они не появятся на льду. Они очень многое дают для соревновательной части, но Валиева будет капитаном одной из команд, болельщики смогут ее увидеть в новом амплуа.

На соревнованиях будут сильные составы, будет интересно даже без Трусовой, Щербаковой и Валиевой», – сказала Попова.

Также она поделилась мнением о выборе Валиевой и Алины Загитовой на роль капитанов.

«Мне казалось, что можно было бы попробовать капитанов из другого вида, но выбор замечательный, потому что и Камилу, и Алину любят безоговорочно все болельщики фигурного катания. Плюс у девчонок отличные отношения со всеми спортсменами, они смогут подбадривать ребят и вести свои команды к победе.

Хорошо, что нет никакого надуманного противостояния, этот турнир объединяет фигуристов, привыкших выступать в условиях индивидуальных соревнований», – цитирует Попову ТАСС.

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16 комментариев

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ретроградный меркурий
Ответ viewer.
Но именно талантом Камилы массово восхищаются зрители,именно она-спортсменка года по версии Всероссийского центра изучения общественного мнения. ВЦИОМ-это именно масштабное признание.Не по версии отдельно взятого сайта или какого-то СМИ.Здесь масштаб просто не сопоставим.И действительно, знакомые,те кто больно-то не интересуется ФК, часто не в курсе,кто в ФК олимпийская чемпионка или чемпионка мира,но про Камилу Валиеву слышали и красоту,эстетику ее выступлений отмечают.
Не смешите мои тапочки. ВЦИОМ 146%? Это вы про тот опрос, где Валиева набрала 7% из 1600 опрошенных, а 69% вообщен не смогли назвать никого? Капец, конечно, масштабность. Аж 110 человек набралось.
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Vasily Ivanov
Попова сбрендила совсем. Три лучших фигуристки ,участницы ОИ ....
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viewer.
Ответ Маргарита Михайловна
Валиева и Трусова закончили карьеры так ничего и не выиграв серьёзного.
Но именно талантом Камилы массово восхищаются зрители,именно она-спортсменка года по версии Всероссийского центра изучения общественного мнения.
ВЦИОМ-это именно масштабное признание.Не по версии отдельно взятого сайта или какого-то СМИ.Здесь масштаб просто не сопоставим.И действительно, знакомые,те кто больно-то не интересуется ФК, часто не в курсе,кто в ФК олимпийская чемпионка или чемпионка мира,но про Камилу Валиеву слышали и красоту,эстетику ее выступлений отмечают.
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Carg0
Болельщики Коляды тоже расстроены. Соответственно этот КПК по барабану.
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Osik92
Ответ Маргарита Михайловна
Валиева и Трусова закончили карьеры так ничего и не выиграв серьёзного.
Ками так ничего не выиграла Россию отобрали и евро отберут.. Титулы только по бниорам как и у Саши.. Ну саша чемпионка страны пусть и спустя время.. Но тоже это не международные титулы
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Alsu89sha
Не понимаю , почему Ками не катает:(
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Маргарита Михайловна
Валиева и Трусова закончили карьеры так ничего и не выиграв серьёзного.
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aleshon
Рейтинги КПК выйдут во вторник и в среду. Посмотрим.
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oldparakhod
Для пущей интриги, можно было бы и конкурс капитанов устроить.
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Сергей Южин
Это будут бардовские посиделки с не очень хорошими исполнителями, но дружеской обстановкой, где все друг другу хлопают, не зависимо от качества исполнения песен.
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pas33pas
Кто знает, до которого часа ожидать мероприятие? Хочу представлять как вечер себе планировать и дорогу назад.
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oleg
Бетина сказала, что все безоговорочно любят Валиеву. И я что ли?
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garovatat
Ответ Mira Val
Все: в каждой команде по 4 девочек Ермолина: «Где вы прочитали, что Валиева не будет катать программу?»
да, скорее всего будет, но вне конкурса)) ермолина просто жонглирует фразами и формулировками. В целом согласна с Поповой, будет интересно, команды примерно равноценные, заруба обещает быть. Вот если бы была Ками вместо Само - тогда да)) И все равно жаль что нет на кубке Валиевой. Пишут - болела, здоровья ей и восстановления к фгп
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tancha.20
Минут пять посмотрю, если катаются хуже чем 11 летние малышки на прошедшем чемпионате Москвы, то смотреть не буду.
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Mira Val
Все: в каждой команде по 4 девочек
Ермолина: «Где вы прочитали, что Валиева не будет катать программу?»
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Галина Александрова
Что не будет никакого надуманного противостояния, это просто замечательно, согласна с Бетиной.
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