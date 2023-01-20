«А их вообще можно трогать?» Первый канал показал кадры с жеребьевки Кубка Первого канала

Первый канал показал кадры с жеребьевки Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Капитаны команд – и – доставали шарики со списком участников из аквариумов.

Кубок Первого канала пройдет 21-22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

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