«А их вообще можно трогать?» Первый канал показал кадры с жеребьевки Кубка Первого канала

Теги сборная России видео Алина Загитова Камила Валиева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Первый канал показал кадры с жеребьевки Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Капитаны команд – Камила Валиева и Алина Загитова – доставали шарики со списком участников из аквариумов.

Кубок Первого канала пройдет 21-22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

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24 комментария

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bhbif77
Ответ Маргарита В Сафронова
Я за Красную машину.
А я за Алину!
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Ольга Ив
Ответ Marya Y
Команда красных сильнее, странное распределение.
В команде белых почти все ЧР 23
+1
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+1
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Ольга Ив
Ответ Sektor_5
А как иначе? Иначе могли бы получиться очень неравные команды, где все или почти все топы оказались бы в одной.
И оказались они в команде белых, тк Камила первая выбирала шар 🤔....
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0
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Marya Y
Ответ Sektor_5
А как иначе? Иначе могли бы получиться очень неравные команды, где все или почти все топы оказались бы в одной.
Команда красных сильнее, странное распределение.
0
-3
-3
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Большое Путешествие Рузика
Интересно, а до того, как Валиева заболела, кто планировался на роль капитана у синих. Самоделкину же в последний момент пригласили. До этого должна была участвовать Камила. А капитаном кто должен был быть?...
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Charliz
Ответ Lada
И все хрустальные оказались в одной команде? Подозрительно…)
Чего подозрительно?
Первое место Акатьева - красные
Второе место Валиева - капитан
Третье место Туктамышева - белые
Четвёртое место Петросян - красные

И так далее.
Вытащила бы Камила другой шар, Хрустальные были бы белыми.

И так со всеми
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Большое Путешествие Рузика
Ответ ezhik38
Загитова против Медведевой - это было огненно и напряженно. Щербакова против Кондратюка - это было красиво, интеллигентно и весело. Валиева против Загитовой - это просто никак... ))) Первый канал молодцы...чего уж там.
Всё верно написали.
+2
-2
0
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Tak-tak
Жома, давай уже иди работай, весь день без устали тут. И хватит уже Загитовой завидовать
Гаджиева жить без Алины не может, самый преданный ее фанат 😂
+2
-1
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Маргарита Михайловна
Те кто попал к Валиевой очень погрустнели. Ну это и не удивительно.
+2
-7
-5
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Лариса Шевкун
Ответ Gemma157
Все будут болеть за Валиеву и ее команду. Давайте, ребята, укатайте красных ✊
Не получится. 1 канал никогда не обидит Загитову, даже если капитаном синих сделают Нейтана Чена
+3
-5
-2
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Элвин без бурундуков
Ответ olya_s
Сложно было бы наверное увидеть что-то более странное, чем эта жеребьевка
Вам аквариумы понравились?)
+1
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Элвин без бурундуков
Ответ Gemma157
Все будут болеть за Валиеву и ее команду. Давайте, ребята, укатайте красных ✊
Кто все? Я за "Красную машину". Уже не все.
+8
-2
+6
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Lada
И все хрустальные оказались в одной команде? Подозрительно…)
+5
-4
+1
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Tak-tak
Ответ Gemma157
Все будут болеть за Валиеву и ее команду. Давайте, ребята, укатайте красных ✊
Жома, давай уже иди работай, весь день без устали тут. И хватит уже Загитовой завидовать
+10
-2
+8
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alexnew
Это называется жеребьевка, да? Вообще формат вырождается, но устроители похоже этого не понимают.
+3
-9
-6
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Sektor_5
Ответ АНтошка
странная жеребьевка со списком готовых команд
А как иначе? Иначе могли бы получиться очень неравные команды, где все или почти все топы оказались бы в одной.
+4
-1
+3
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Gemma157
Комментарий скрыт
+3
-12
-9
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Храбрая виолончелистка
Форт Боярд устроили)
+1
0
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Sektor_5
Ответ Андрей Пахин
А у Камилы тихий дисквал? Почему она ведущая, а не участник?
Потому что переболела недавно и не успела подготовиться.
+1
0
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АНтошка
странная жеребьевка со списком готовых команд
+5
-5
0
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ezhik38
Загитова против Медведевой - это было огненно и напряженно.
Щербакова против Кондратюка - это было красиво, интеллигентно и весело.
Валиева против Загитовой - это просто никак... )))
Первый канал молодцы...чего уж там.
+14
-12
+2
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Маргарита В Сафронова
Я за Красную машину.
+14
-5
+9
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Андрей Пахин
А у Камилы тихий дисквал? Почему она ведущая, а не участник?
+3
-6
-3
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olya_s
Сложно было бы наверное увидеть что-то более странное, чем эта жеребьевка
+9
-6
+3
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