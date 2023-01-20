«А их вообще можно трогать?» Первый канал показал кадры с жеребьевки Кубка Первого канала
Первый канал показал кадры с жеребьевки Кубка Первого канала по фигурному катанию.
Капитаны команд – Камила Валиева и Алина Загитова – доставали шарики со списком участников из аквариумов.
Кубок Первого канала пройдет 21-22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».
Кубок Первого канала спасает нашу фигурку: у Валиевой премьера после оправдания, а Трусова веселится на море
Первое место Акатьева - красные
Второе место Валиева - капитан
Третье место Туктамышева - белые
Четвёртое место Петросян - красные
И так далее.
Вытащила бы Камила другой шар, Хрустальные были бы белыми.
И так со всеми
Щербакова против Кондратюка - это было красиво, интеллигентно и весело.
Валиева против Загитовой - это просто никак... )))
Первый канал молодцы...чего уж там.