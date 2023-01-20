Кубок Первого канала по фигурному катанию. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов покажут короткие программы

Теги сборная России результаты пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Ясмина Кадырова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

21 января на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве пары выйдут на лед с короткими программами.

На турнире соревнуются команды Алины Загитовой и Камилы Валиевой.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Москва

Пары

Короткая программа

Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала и ТВ (с 18.20).

Участники

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (команда Валиевой)

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов (команда Валиевой)

Анастасия МишинаАлександр Галлямов (команда Загитовой)

Евгения Тарасова – Владимир Морозов (команда Загитовой)

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский

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8 комментариев

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olvl
Всем желаю отличных прокатов.
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garovatat
ну тут для меня все просто - за ТМ и БК! ТМ - пожалуйста, чисто, вдохновенно и уверенно (хотя волнительно, опять не идут прыги). Ну а БК - по чемпионски! Вы - первая пара страны, вам и карты в руки))
+3
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Jessi
Люблю МиГов, в любом случае за них
+4
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Екатерина Ивановская
За БК и МГ, гладкого льда.
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0
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Nataly1991
Надеюсь ТШТ погонял рыжиков, очень хочется увидеть чистый прокат прекрасной КП
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fk_pairs
За Мишек, пусть все получится, что бы вернули веру в успех и улыбались, как светлячки.
Рыжикам тоже вернуть уверенность в своих силах. Желаю все прыгнуть. Молодцы тоже стараются и усложняются.
+7
-1
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Дружба11
За БК и КК.Строптивцы наши БК должны откатать лучше всех, Ясмине с Валерием-прекрасного проката.
+11
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galik55
За МГ и БК. Но больше люблю МиГов
+7
-1
+6
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