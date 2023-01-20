Кубок Первого канала по фигурному катанию. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов покажут короткие программы
21 января на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве пары выйдут на лед с короткими программами.
На турнире соревнуются команды Алины Загитовой и Камилы Валиевой.
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Москва
Пары
Короткая программа
Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала и ТВ (с 18.20).
Участники
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (команда Валиевой)
Ясмина Кадырова – Валерий Колесов (команда Валиевой)
Анастасия Мишина – Александр Галлямов (команда Загитовой)
Евгения Тарасова – Владимир Морозов (команда Загитовой)
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский
Рыжикам тоже вернуть уверенность в своих силах. Желаю все прыгнуть. Молодцы тоже стараются и усложняются.