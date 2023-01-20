Кубок Первого канала по фигурному катанию. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов покажут короткие программы

21 января на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве пары выйдут на лед с короткими программами.

На турнире соревнуются команды Алины Загитовой и Камилы Валиевой.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Москва

Пары

Короткая программа

Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала и ТВ (с 18.20).

Участники

– Дмитрий Козловский (команда Валиевой)

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов (команда Валиевой)

– (команда Загитовой)

– (команда Загитовой)

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский