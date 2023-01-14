Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский
21-22 января в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание трансляций турнира.
Москва
21 января
Короткая программа
17.00, Первый канал (сайт)
22 января
Произвольная программа
17.00, Первый канал (сайт)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Участники
Мужчины: Евгений Семененко, Петр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин.
Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова, Алина Горбачева.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.
Танцевальные дуэты Елизавета Худайбердиева – Егор Базин и Елизавета Шанаева – Павел Дрозд выступят вне соревновательного зачета.
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