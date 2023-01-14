Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский

Теги Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

21-22 января в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание трансляций турнира. 

Кубок Первого канала 2023

Москва

21 января

Короткая программа

17.00, Первый канал (сайт)

22 января

Произвольная программа

17.00, Первый канал (сайт)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Участники

Мужчины: Евгений Семененко, Петр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова, Алина Горбачева.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.

Танцевальные дуэты Елизавета Худайбердиева – Егор Базин и Елизавета Шанаева – Павел Дрозд выступят вне соревновательного зачета.

5 комментариев

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На Пекин
Ответ Sat397
Классный турнир, где и соперничество есть, и дружественная в целом атмосфера. Единственный большой минус, что особенно среди девушек, слишком много совсем детей будет выступать, и очень мало взрослых участниц. Камиле успеха!
Нажимаю плюс, выходит минус
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sat397
Классный турнир, где и соперничество есть, и дружественная в целом атмосфера. Единственный большой минус, что особенно среди девушек, слишком много совсем детей будет выступать, и очень мало взрослых участниц. Камиле успеха!
+2
-3
-1
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asusp527
Лиза, удачи!
+1
0
+1
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Додик Аксель
Всем сохранить здоровье, настрой и через неделю ждём на КПК ! Удачи !
+2
0
+2
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N-fox
Сил и выдержки Камиле, и всем фигуристам успешных выступлений!!!
+7
-5
+2
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