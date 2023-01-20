Кубок Первого канала по фигурному катанию. Семененко, Гуменник, Самарин, Алиев выступят с короткими программами

21 января на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве мужчины представят короткие программы.

На турнире соревнуются команды Алины Загитовой и Камилы Валиевой.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Москва

Мужчины

Короткая программа

Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала и ТВ (с 18.20).

Участники

(команда Валиевой)

(команда Валиевой)

(команда Валиевой)

Макар Игнатов (команда Валиевой)

(команда Загитовой)

(команда Загитовой)

Артем Ковалев (команда Загитовой)

Глеб Лутфуллин (команда Загитовой)

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский