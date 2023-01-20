Кубок Первого канала по фигурному катанию. Семененко, Гуменник, Самарин, Алиев выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Артем Ковалев Макар Игнатов Евгений Семененко Андрей Мозалев Глеб Лутфуллин Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

21 января на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве мужчины представят короткие программы.

На турнире соревнуются команды Алины Загитовой и Камилы Валиевой.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Москва

Мужчины

Короткая программа

Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала и ТВ (с 18.20).

Участники

Евгений Семененко (команда Валиевой)

Дмитрий Алиев (команда Валиевой)

Андрей Мозалев (команда Валиевой)

Макар Игнатов (команда Валиевой)

Петр Гуменник (команда Загитовой)

Александр Самарин (команда Загитовой)

Артем Ковалев (команда Загитовой)

Глеб Лутфуллин (команда Загитовой)

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский

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7 комментариев

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kuzovatovai
За Диму Алиева
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garovatat
За Мозалева и Гуменника! 💪 за команду, не знаю)) наверное все же за красных, но это не точно)
+2
0
+2
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Екатерина Ивановская
За любимого одиночника российской сборной - Женьку Семененко❤ Пусть все получится и лед будет гладким, вперед✊🏽
+5
-5
0
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Nataly1991
За МО будет очень интересно следить, в этом сезоне парни просто молодцы!
+3
0
+3
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olvl
Нас ждёт борьба, всем парням удачи и гладкого льда. Предсказать, похоже, тут мало что возможно.) Надеюсь, все отлично откатают.
+1
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galik55
Состав круть, но болеть буду за Гуменника и Макара Игнатова. Не за команду, а именно за определенных ребят.
Всем удачи .
+6
0
+6
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Denkaaaa
оо,очень будет интересно, потому что в обоих командах очень сильные игроки, интересненько.
+4
0
+4
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