Кубок Первого канала по фигурному катанию. Семененко, Гуменник, Самарин, Алиев выступят с короткими программами
21 января на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве мужчины представят короткие программы.
На турнире соревнуются команды Алины Загитовой и Камилы Валиевой.
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Москва
Мужчины
Короткая программа
Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала и ТВ (с 18.20).
Участники
Евгений Семененко (команда Валиевой)
Дмитрий Алиев (команда Валиевой)
Андрей Мозалев (команда Валиевой)
Макар Игнатов (команда Валиевой)
Петр Гуменник (команда Загитовой)
Александр Самарин (команда Загитовой)
Артем Ковалев (команда Загитовой)
Глеб Лутфуллин (команда Загитовой)
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Москве. Там выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский
Всем удачи .