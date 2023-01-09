Акатьева, Петросян, Лутфуллин, Морозов и Нарижный включены в новые пулы тестирования РУСАДА
Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева впервые включена в пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Кроме Акатьевой впервые в пулы тестирования РУСАДА включены Глеб Лутфуллин, Аннабель Морозов, Девид Нарижный и Аделия Петросян (все – расширенный пул тестирования).
Продолжают находиться в пулах РУСАДА Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Дарья Усачева, Денис Ходыкин (все – национальный регистрируемый пул тестирования), Петр Гуменник, Тиффани Загорски, Макар Игнатов, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Дарья Павлюченко, Александр Самарин, Евгений Семененко и Майя Хромых (все – расширенный пул тестирования).
Выбыли из пулов тестирования РУСАДА Джонатан Гурейро, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.
В международный пул тестирования в настоящее время включены девять российских фигуристов: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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