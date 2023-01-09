Акатьева, Петросян, Лутфуллин, Морозов и Нарижный включены в новые пулы тестирования РУСАДА

Чемпионка России по фигурному катанию впервые включена в пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Кроме Акатьевой впервые в пулы тестирования РУСАДА включены Глеб Лутфуллин, Аннабель Морозов, Девид Нарижный и Аделия Петросян (все – расширенный пул тестирования).

Продолжают находиться в пулах РУСАДА Дмитрий Алиев, , , Денис Ходыкин (все – национальный регистрируемый пул тестирования), Петр Гуменник, Тиффани Загорски, Макар Игнатов, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, , , Дарья Павлюченко, , и (все – расширенный пул тестирования).

Выбыли из пулов тестирования РУСАДА Джонатан Гурейро, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

В международный пул тестирования в настоящее время включены девять российских фигуристов: , , Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.