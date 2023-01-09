Акатьева, Петросян, Лутфуллин, Морозов и Нарижный включены в новые пулы тестирования РУСАДА

Теги сборная России допинг танцы на льду РУСАДА пары мужское катание женское катание Джонатан Гурейро Евгения Тарасова Михаил Коляда Владимир Морозов Александр Самарин Дмитрий Алиев Тиффани Анастасия Загорски Петр Гуменник Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Макар Игнатов Евгений Семененко Анна Щербакова Александра Трусова Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Аннабель Морозов Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Девид Нарижный Диана Дэвис Глеб Смолкин Андрей Мозалев Камила Валиева Дарья Усачева Софья Акатьева Майя Хромых Глеб Лутфуллин Аделия Петросян Марк Кондратюк Фигурное катание

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева впервые включена в пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Кроме Акатьевой впервые в пулы тестирования РУСАДА включены Глеб Лутфуллин, Аннабель Морозов, Девид Нарижный и Аделия Петросян (все – расширенный пул тестирования).

Продолжают находиться в пулах РУСАДА Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Дарья Усачева, Денис Ходыкин (все – национальный регистрируемый пул тестирования), Петр Гуменник, Тиффани Загорски, Макар Игнатов, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Дарья Павлюченко, Александр Самарин, Евгений Семененко и Майя Хромых (все – расширенный пул тестирования).

Выбыли из пулов тестирования РУСАДА Джонатан Гурейро, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

В международный пул тестирования в настоящее время включены девять российских фигуристов: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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9 комментариев

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DD102DD
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Наши поздравления - теперь всё по-взрослому.
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Зоя Кудряшова
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Особый интерес вызыват Девис & Смолкин. Недоступные для Русада.
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Додик Аксель
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В международных соревнованиях не участвуем, но в международном пуле тестирования наших спортсменов предостаточно. Для международных спортивных федераций, ВАДА наши финансовые взносы существенны и здесь своя политика.
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Евгения Гринева
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А Муравьеву почему не включили
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Cantstoped
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Ответ Quosh
Почему Туктамышевой нет ни в одном пуле?
Туктамышева Великолепно Владеет своим Телом, ей не нужно тестирование.
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Quosh
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Почему Туктамышевой нет ни в одном пуле?
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eliza-doolittle
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Ответ Vendetta4111323
Морозов и Нарижный особенно актуальны Коротко о скорости бюрократии в стране
Ну по отдельности-то они ещё в строю
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Syndycate
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Интересно а почему парней нет в международном пуле тестирования?
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Vendetta4111323
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Морозов и Нарижный особенно актуальны
Коротко о скорости бюрократии в стране
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