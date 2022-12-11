Алексей Василевский: «В этом году Зинина и Рубцова подобрались близко к тем, кто участвовал в ЧМ и Олимпиаде»

Тренер по фигурному катанию Алексей Василевский рассказал о прогрессе своих учениц – Любови Рубцовой и Анастасии Зининой.

В декабре фигуристки одержали победы на чемпионате Москвы: Рубцова выиграла среди юниоров, Зинина – на взрослом турнире. В этом сезоне они также становились призерами этапов Гран-при России.

– Я как внешний наблюдатель могу сказать, что Зинина и Рубцова пока фигуристки второго эшелона. Такой оборот уместен?

– Нет, я не считаю, что они фигуристки второго эшелона. Наоборот, они в этом году обе подобрались достаточно близко к тем спортсменам, которые уже были на вершине, которые участвовали в чемпионатах мира и Олимпиаде. Сегодня они конкурентоспособны.

Конечно, опыта у других спортсменов намного больше, у них немного разные позиции. У нас все одиночницы молодцы. И чемпионат России по прыжкам подтвердил, что все в форме, держат свой уровень развития, кто-то даже прибавляет.

Вы же видели чемпионат – Двоеглазова выходит и делает лутц с закрытыми глазами. Легкий, воздушный, нежный прыжок. Валиева не сорвала ни одного четверного тулупа. Просто шла уверенно, четко и красиво выполнила свою задачу. Молодец.

– Да я вот к этому же – как догонять лидеров? У Зининой и Валиевой одинаковый набор в короткой программе, но разница 13 баллов. То есть без падений конкуренток не обойтись.

– Как догонять – опытом, харизмой и количеством соревнований. Представляете, человек выступал на Олимпиаде, у нее безумное количество выступлений на большой публике в году. Для нее это уже наркотик, она постоянно выступает на больших аренах.

У Насти еще сказываются нервы. В этом смысле да, Камила – спортсменка совсем другого уровня. На нее работает соревновательный опыт, – сказал Василевский.