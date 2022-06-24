Академия Плющенко прекратила сотрудничество с Зининой из-за нарушения фигуристкой спортивной дисциплины

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Тренерский штаб Евгения Плющенко назвал причину расставания с фигуристкой Анастасией Зининой.

«Тренерским штабом «Ангелов Плющенко» принято единогласное решение прекратить сотрудничество со спортсменкой Анастасией Зининой за нарушение спортивной дисциплины. Со вчерашнего дня она не является спортсменом нашей академии», – сообщили в академии Плющенко.

Зинина перешла в академию Плющенко после сезона-2020/21. До этого она тренировалась в школе «Снежные барсы».

В прошедшем сезоне Зинина дважды попадала на подиум юниорского Гран-при, заняла 18-е место на первенстве России среди юниоров и 12-е – на взрослом чемпионате страны.

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