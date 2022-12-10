Алексей Железняков: «Когда спортсмен не сбегает, как некоторые девочки в случае с Тутберидзе, а нормально прощается с тренером, я это понимаю. Переходить нужно красиво»

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился ожиданиями от выступления фигуристки  Анастасии Зининой на чемпионате России в Красноярске, а также поделился мнением о смене тренеров.

«С Настей Зининой я работал и продолжаю работать. Когда она только начала ходить ко мне в студию, я сразу заметил ее упорство. Если у нее что‑то не получается, она будет это точить, пока не сделает. Это проявлялось в танцах. Но в то же время, это черта ее характера, а значит, проявляется по всем. На льду происходит то же самое. Конечно, она талантливая девочка. Сочетание таланта и упорства дает результат.

Зинина часто меняется тренеров? Вы знаете, все ситуации разные. Где‑то родители не нашли общий язык с тренером, где‑то фигурист не сошелся со специалистом. Я не люблю, когда спортсмен скачет по разным тренерским группам. Но когда он не сбегает, как делали некоторые девочки в случае с Этери Георгиевной, а нормально по‑человечески прощается с тренером, понимая, что не может добиться прогресса, я это хорошо понимаю. Переходить нужно красиво. Если Настя нашла своих тренеров, в данном случае очень хороших ребят – семейную пару Алексея и Юлии Василевских, то дальше не будет бегать по другим группам.

Способна ли она попасть в топ‑5 чемпионата России? Я не хочу каркать, но это вполне возможно. Настя – достойный номинант на пятерку лучших в силу ее таланта, упорства и работоспособности. Я ей желаю только успеха. При этом не хочу сглазить девочку.

Я люблю всех своих учеников. Конечно, моя основная история – команда Этери Тутберидзе. Это моя семья, мои родные люди. Поэтому болею, в первую очередь, за наших девочек. Но со мной занимаются многие спортсмены, поэтому за них я тоже переживаю. Мне хочется, чтобы у них тоже складывалось все хорошо. И Настя, конечно, не исключение», – сказал Железняков.

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