«Ты для нас этот Гран-при выиграла». Плющенко наградил Муравьеву денежным сертификатом как победительницу соревнований

Двукратный олимпийский чемпион наградил учеников своей академии за успешное выступление на этапах Гран-при России по фигурному катанию.

Видео опубликовано в аккаунте «Ангелов Плющенко».

«Утро очередных приятных награждений за призовые места серии Гран-при! У нас два серебра – Соня Муравьева, Алиса Юрова (юниорский Гран-при) и наши юниорские пары, две бронзы: Хмелькова Ева – Андрей Рудь, Чернышова Анастасия – Антонышев Владислав! Как всегда подарочные сертификаты от Bork и не только», – говорится в описании к видео.

, уступившая на этапе в Перми Елизавете Туктамышевой, получила награду как победительница соревнований.

«Соня получает в виде премии 30 000 рублей – у нас столько получают за первое место. Ты для нас этот Гран-при выиграла», – сказал Плющенко.

Лучшая ученица Плющенко упустила золото: Евгений ухмылялся, и даже победившая Туктамышева не верила оценкам