«Ты для нас этот Гран-при выиграла». Плющенко наградил Муравьеву денежным сертификатом как победительницу соревнований

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Академия Плющенко Софья Муравьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко наградил учеников своей академии за успешное выступление на этапах Гран-при России по фигурному катанию. 

Видео опубликовано в аккаунте «Ангелов Плющенко». 

«Утро очередных приятных награждений за призовые места серии Гран-при! У нас два серебра – Соня Муравьева, Алиса Юрова (юниорский Гран-при) и наши юниорские пары, две бронзы: Хмелькова Ева – Андрей Рудь, Чернышова Анастасия – Антонышев Владислав! Как всегда подарочные сертификаты от Bork и не только», – говорится в описании к видео. 

Софья Муравьева, уступившая на этапе в Перми Елизавете Туктамышевой, получила награду как победительница соревнований. 

«Соня получает в виде премии 30 000 рублей – у нас столько получают за первое место. Ты для нас этот Гран-при выиграла», – сказал Плющенко. 

Лучшая ученица Плющенко упустила золото: Евгений ухмылялся, и даже победившая Туктамышева не верила оценкам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные