Плющенко об отчислении Зининой: «Анастасия отказывалась выполнять тренерские установки. Ей было запрещено исполнять прыжки из-за травмы, однако спортсменка не слушалась»

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал отчисление Анастасии Зининой из его академии.

«Зинина отчислена из академии из-за того, что отказывалась выполнять тренерские установки. У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для нее было важнее мнение ее мамы.

У нас свой тренерский штаб, наши специалисты отвечают за ее здоровье. В сложившейся ситуации мы за ее здоровье отвечать не можем, поэтому и было принято решение об отчислении Зининой.

В нашем виде спорта хватает прецедентов, когда спортсмены заканчивали со спортом из-за своей самостоятельности или влияния родителей. В нашей академии такие вещи неприемлемы», – сказал Плющенко.

Академия Плющенко прекратила сотрудничество с Зининой из-за нарушения фигуристкой спортивной дисциплины

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