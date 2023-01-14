Свищев о том, что Валиеву оправдали, но лишили золота ЧР-2022: «Завтра у нас запланирована встреча с руководством РУСАДА. Хотим прояснить этот вопрос»
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение дисциплинарного комитета РУСАДА об оправдании фигуристки Камилы Валиевой.
При этом Валиева лишилась золота чемпионата России-2022.
«С завтрашнего дня мы будем в диалоге с РУСАДА. Я бы хотел для себя прояснить этот вопрос.
Сначала мы ее оправдываем, затем лишаем звания, для меня важно разобраться в ситуации, и завтра у нас будет запланирована встреча с руководством РУСАДА. Хотим запросить этот вопрос», – сказал Свищев.
Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона
На второй вопрос: сама не виновата в приёме запрещенки, но результат соревнований уже не обьективен, поэтому медали лишили.
2. Если Валиева не виновата, то почему отобрали золото ЧР? Как одновременно можно оправдать и наказать?
Представьте ситуацию - вас задержали на несанкционированной акции, хотя вы просто проходили мимо, не участвовали в ней. Такое иногда случается.
И что же, неважно виноваты вы или нет, вы задержаны и это факт.
Или вам всё же хочется, чтобы истина была установлена?