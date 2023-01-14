Свищев о том, что Валиеву оправдали, но лишили золота ЧР-2022: «Завтра у нас запланирована встреча с руководством РУСАДА. Хотим прояснить этот вопрос»

Теги сборная России допинг Государственная дума РУСАДА Дмитрий Свищев женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение дисциплинарного комитета РУСАДА об оправдании фигуристки Камилы Валиевой.

При этом Валиева лишилась золота чемпионата России-2022.

«С завтрашнего дня мы будем в диалоге с РУСАДА. Я бы хотел для себя прояснить этот вопрос.

Сначала мы ее оправдываем, затем лишаем звания, для меня важно разобраться в ситуации, и завтра у нас будет запланирована встреча с руководством РУСАДА. Хотим запросить этот вопрос», – сказал Свищев.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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44 комментария

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Люблю Женьку
Ответ Frost30
1. Если Валиева не виновата, то кто виноват? почему не наказывают тренерский штаб или врача или кто там ее кормил допингом. 2. Если Валиева не виновата, то почему отобрали золото ЧР? Как одновременно можно оправдать и наказать?
Думаю, что на первый ваш вопрос если ответить кто и сможет, то только КАС.
На второй вопрос: сама не виновата в приёме запрещенки, но результат соревнований уже не обьективен, поэтому медали лишили.
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Андрей Николаев
Ответ La Gushka
Депутат Свищев, сделайте 2 вещи: 1. проветрите мозги как следует; 2 перечитайте Всемирный антидопинговый кодекс. Может быть, всё станет ясно? Что наказание в виде лишения награды - ОБЯЗАТЕЛЬНО, а в виде дисквалификации - НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Де-факто Валиева ПРИЗНАНА ВИНОВНОЙ в применении запрещенной субстанции, но умышленность применения не доказана. Аналогична ситуация у Шубенкова: проба положительна, но умышленность не доказана. Разница только в том, что проба у него была ВЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ, потому его не лишали никаких наград и занятых мест, а просто отстранили на период расследования, потом разрешили подать заявку на нейтральный статус. То, что эту заявку WA не удовлетворила, так она вполне могла это сделать без объяснения причин, правила позволяют.
У Шубенкова был препарат,разрешенный во внесоревновательный период для легкоатлетов (хотя это было принято,по-моему,уже задним числом)
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Люблю Женьку
Ответ Arzu0203
Завтра выходной, что вы там прояснять собрались?
Работают в поте лица 😆
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exitor
Ответ Enchanter WIZZARD
Кто отец Валиевой??? Верховный правитель мирового правительства? Почему ее так неистово защищают, по моему не было ни одного случая в отечественной истории чтобы на госуровне так защищали спортсмена, попавшегося на допинге. Ту же Кабаеву в свое время очень критиковали, когда попалась на допинге. Про знаменитое дело ЯЮА ( Ярошенко- Юрьева - Ахатова) вообще молчу их просто уничтожали в прессе
а твой отец кто?
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Люблю Женьку
Ответ Enchanter WIZZARD
Лучше бы так бегали в 2016 и 2018, чтобы Ласицкене, Шубенков, Устюгов, Шипулин и т.д. смогли принять участие в ОИ...
Вот здесь с вами согласна. А то сложили ручки тогда, сколько судеб спортивных сломали.
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Mira Val
Если самизнаетекто скажет, к черту регламент.
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Андрей Николаев
Ответ AAPolyansky
что значит сначала оправдываем - ДАК считает, что не было ни вины ни халатности, но проба была взята в день произвольной, как можно было в этой ситуации сохранить результат?
Не было ни вины,ни халатности,а допинг есть—это как так? Непорочный допинг?
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Люблю Женьку
Ответ Enchanter WIZZARD
Кто отец Валиевой??? Верховный правитель мирового правительства? Почему ее так неистово защищают, по моему не было ни одного случая в отечественной истории чтобы на госуровне так защищали спортсмена, попавшегося на допинге. Ту же Кабаеву в свое время очень критиковали, когда попалась на допинге. Про знаменитое дело ЯЮА ( Ярошенко- Юрьева - Ахатова) вообще молчу их просто уничтожали в прессе
Да при чем тут папа? Забыли кто платочек дарил?
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Enchanter WIZZARD
Кто отец Валиевой??? Верховный правитель мирового правительства? Почему ее так неистово защищают, по моему не было ни одного случая в отечественной истории чтобы на госуровне так защищали спортсмена, попавшегося на допинге. Ту же Кабаеву в свое время очень критиковали, когда попалась на допинге. Про знаменитое дело ЯЮА ( Ярошенко- Юрьева - Ахатова) вообще молчу их просто уничтожали в прессе
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Андрей Николаев
Ответ Sektor_5
Я говорю строго по существу, а ты бредишь. Мне надоело каждой такой повторять в тысячный раз прописные истины, взывать к элементарной логике, сложить 2+2. Для восстановления принимаются отличные разрешённые препараты, тренера не клинические идиоты пичкать лидера Сборной перед самым главным стартом бесполезной запрещёнкой с кучей побочки. Вот почему я снова должен писать дико очевидные вещи, которые не то, что ребёнок, а даже кактус в горшке поймёт? 🙈
И не играет роли,какая эта запрещенка по вашему мнению —полезная или бесполезная:она запрещена в соревновательный и внесоревновательный период и за нее полагается максима(ьное наказание,так что нефиг жрать.А если учесть,что помимо нее у Ками обнаружили два разрешенных препарата,употребля5мых в комплексе с ТМЗ,то это наводит на мысли…
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sergey-ld
Ответ Frost30
1. Если Валиева не виновата, то кто виноват? почему не наказывают тренерский штаб или врача или кто там ее кормил допингом. 2. Если Валиева не виновата, то почему отобрали золото ЧР? Как одновременно можно оправдать и наказать?
Какой-то бездарный сериал получается...
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Андрей Николаев
Ответ Sektor_5
Я говорю строго по существу, а ты бредишь. Мне надоело каждой такой повторять в тысячный раз прописные истины, взывать к элементарной логике, сложить 2+2. Для восстановления принимаются отличные разрешённые препараты, тренера не клинические идиоты пичкать лидера Сборной перед самым главным стартом бесполезной запрещёнкой с кучей побочки. Вот почему я снова должен писать дико очевидные вещи, которые не то, что ребёнок, а даже кактус в горшке поймёт? 🙈
Хватит уже нести эту пургу про микродозу:американскую пловчиху дисквалифицировали за ТМЗ ,а у нее доза была в 21 (двадцать один) раз меньше,чем у Ками.
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Enchanter WIZZARD
Лучше бы так бегали в 2016 и 2018, чтобы Ласицкене, Шубенков, Устюгов, Шипулин и т.д. смогли принять участие в ОИ...
+1
-1
0
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AAPolyansky
что значит сначала оправдываем - ДАК считает, что не было ни вины ни халатности, но проба была взята в день произвольной, как можно было в этой ситуации сохранить результат?
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-2
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Frost30
1. Если Валиева не виновата, то кто виноват? почему не наказывают тренерский штаб или врача или кто там ее кормил допингом.
2. Если Валиева не виновата, то почему отобрали золото ЧР? Как одновременно можно оправдать и наказать?
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Arzu0203
Завтра выходной, что вы там прояснять собрались?
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Sektor_5
Ответ Люблю Женьку
Что вы носитесь с влиянием на спортивный результат ТМЗ? Запрещенку принимают, в том числе, и для быстрого восстановления после нагрузок.
Я говорю строго по существу, а ты бредишь. Мне надоело каждой такой повторять в тысячный раз прописные истины, взывать к элементарной логике, сложить 2+2. Для восстановления принимаются отличные разрешённые препараты, тренера не клинические идиоты пичкать лидера Сборной перед самым главным стартом бесполезной запрещёнкой с кучей побочки. Вот почему я снова должен писать дико очевидные вещи, которые не то, что ребёнок, а даже кактус в горшке поймёт? 🙈
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JSV
Обязательно встречаться чтобы прояснить вопрос? Что за давление на РУСАДА? Эта контора создана для борьбы с допингом, а не для прикрытия оного.
+3
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Olga.t
Ответ Dittix
Чего там разбираться то? Допинг на конкретном соревновании был. Это факт. А виновная она или нет, это уже не важно.
Забавно...
Представьте ситуацию - вас задержали на несанкционированной акции, хотя вы просто проходили мимо, не участвовали в ней. Такое иногда случается.

И что же, неважно виноваты вы или нет, вы задержаны и это факт.

Или вам всё же хочется, чтобы истина была установлена?
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Андрей Арут
Всю таблицу Менделеева сожри. Близко к этому ребёнку не приблизится. Игирища взрослых ...
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Olga.t
Ответ Volles
Просто … , как выкрутили ситуацию и увели внимание от САМОГО главного: откуда в организме спортсменки был допинг. Хорошо, она не виновата, а кто виноват ? Просто сюр какой-то, творят, что хотят, подмена понятий и замыливание глаз. Убожество.
Вы от кого сейчас хотите получить ответ на вопрос "кто виноват? "
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Лариса Стародубцева
Это еще не конец этой истории с допингом .Ждем продолжения этой ситуации .
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Volles
Просто … , как выкрутили ситуацию и увели внимание от САМОГО главного: откуда в организме спортсменки был допинг. Хорошо, она не виновата, а кто виноват ? Просто сюр какой-то, творят, что хотят, подмена понятий и замыливание глаз. Убожество.
+7
-2
+5
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Viks
Ответ AlexFed
Придумайте ей какую то отдельную награду, золотой капюшон там или пилюлю.
Уже придумали: Валиеву объявят олимпийской чемпионкой, на территории РФ, по версии Басманного суда.
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Люблю Женьку
Ответ Sektor_5
Не в бровь, а в глаз. Обязательно проясните, на каких основаниях лишают титула полностью оправданного человека, где его вины ноль. В самом протоколе cas чётко прописано, что обнаруженная разовая микродоза бесполезной запрещёнки сама по себе абсурдна и никак не могла повлиять на спортивный результат, следовательно результат абсолютно чистый и сомнению не подлежит, тогда на каком основании русада вдруг приняла данное идиотское решение?
Что вы носитесь с влиянием на спортивный результат ТМЗ? Запрещенку принимают, в том числе, и для быстрого восстановления после нагрузок.
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