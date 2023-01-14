Свищев о том, что Валиеву оправдали, но лишили золота ЧР-2022: «Завтра у нас запланирована встреча с руководством РУСАДА. Хотим прояснить этот вопрос»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту прокомментировал решение дисциплинарного комитета РУСАДА об оправдании фигуристки .

При этом Валиева лишилась золота чемпионата России-2022.

«С завтрашнего дня мы будем в диалоге с РУСАДА. Я бы хотел для себя прояснить этот вопрос.

Сначала мы ее оправдываем, затем лишаем звания, для меня важно разобраться в ситуации, и завтра у нас будет запланирована встреча с руководством . Хотим запросить этот вопрос», – сказал Свищев.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона