Американская фигуристка Калаланг, избежавшая дисквалификации за допинг, об оправдании Валиевой: «Допинг должен автоматически приравниваться к наказанию»

Трехкратный серебряный призер чемпионата США в парном катании Джессика Калаланг прокомментировала решение дисциплинарного комитета РУСАДА об оправдании .

«Хм... Это кажется абсолютно справедливым и непредвзятым.

Допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию. WADA должно подать апелляцию. КОНЕЦ», – написала американка.

В 2021 году Калаланг сдала положительную пробу на 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-CPA), метаболит меклофеноксата, который является запрещенным стимулятором. Спортсменке удалось избежать дисквалификации, доказав, что вещество содержалось в косметике, которую она использовала перед выходом на лед.

Американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг зимой сдала положительную допинг-пробу. Она доказала, что запрещенное вещество было в ее косметике

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