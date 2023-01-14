Американская фигуристка Калаланг, избежавшая дисквалификации за допинг, об оправдании Валиевой: «Допинг должен автоматически приравниваться к наказанию»

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА сборная США женское катание Джессика-Ноэль Калаланг Камила Валиева Фигурное катание

Трехкратный серебряный призер чемпионата США в парном катании Джессика Калаланг прокомментировала решение дисциплинарного комитета РУСАДА об оправдании Камилы Валиевой.

«Хм... Это кажется абсолютно справедливым и непредвзятым.

Допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию. WADA должно подать апелляцию. КОНЕЦ», – написала американка.

В 2021 году Калаланг сдала положительную пробу на 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-CPA), метаболит меклофеноксата, который является запрещенным стимулятором. Спортсменке удалось избежать дисквалификации, доказав, что вещество содержалось в косметике, которую она использовала перед выходом на лед.

Американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг зимой сдала положительную допинг-пробу. Она доказала, что запрещенное вещество было в ее косметике

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

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53 комментария

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Тайга86
То, что некоторые американцы(и не только) отпускают такие высказывания в адрес наших(нашей) - полбеды. Беда - когда свои топят своих, не выбирая выражений, не дождавшись вердикта...
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Juliajulia
Ответ Sincere
Она дура?)
Видимо да)) желание попиариться на громкой истории и напомнить о себе оказалось сильнее хоть капельки чувства собственного достоинства 🙈
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Джефф Лебовски
Ответ Wintersun
Особенно смешно подобные вещи слышать от допингистки
Норвежские астматики уже высказались?
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Людмила Васина
Ответ Беглый*
Самое смешное, что все эти пойманные и разоблаченные хакерами американские допингисты не считают себя допингистами
Как бы хотелось, чтобы это было смешно, а ведь в реальности печаль печальная, мало того , что она всем доказала, что не принимала допинг, а просто нажралась помады, бывает такое, отчасти даже можем её понять, ну бывает ,но самая беда в том ,что эта горе спортсменка уже сама верит в то ,что ничего не принимала. А это уже клиника.
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Джефф Лебовски
Ответ Kareglazaya
Потому что американский допинг - это вообще не допинг)) что ж тут непонятного)
Просто они немножко превращаются в мутантов, а так - нет 👌
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Juliajulia
Как говорится, чья бы корова мычала...🤡
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Анастасия Платонова
Чья бы корова мычала...
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Мурманчанин37
Хм, в свете вчерашних споров про Валиеву. Вот эта положительную пробу сдала во время Чемпионата США - потом решили, что это из-за косметики, ее вины - нет. И, внимание, их результат оставили в силе! В профайле - она вице-чемпионка США 21 (того самого соревнования). То есть, результат даже можно не аннулировать? Или с тех времен антидопинговые правила поменялись?
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Блинчик
В новости не сказано, но Калаланг в отличие от Вали 8 месяцев была отстранена от соревнований и тренировок, пока шло расследование.
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private dancer
Ответ Лиза Михайлова
Такие бесстыдные. Американцы абсолютно наглые, бесстыжие создания, с которыми по-нормальному нельзя. Еще и вякает что-то допингерша. Напишите ей кто-нибудь.
Ключевая фраза - с ними по-нормальному нельзя.
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Мэри-Сью
Ответ Оле-Лукойе
Вот поэтому смешными кажутся все это крики про "чистый спорт".
Чистого спорта отродясь не было, особенно в Америке...
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private dancer
Ответ Sincere
Она дура?)
Да.
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Лиза Михайлова
Ответ Лиза Михайлова
Я ей в ***грам написала. А то смотри-ка, пусть получит свою порцию хейта.
Раз завидно, пусть почувствует на своей шкуре. А то эти гады не стеснялись выказывать свое фи
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Zhuuuzhik
Просто интересно: чего же девушка сама не приняла наказание за допинг, раз такая принципиальная? Косметика-не косметика, нашли запрещёнку? Велков в дисквал.
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Лиза Михайлова
Ответ Лиза Михайлова
Такие бесстыдные. Американцы абсолютно наглые, бесстыжие создания, с которыми по-нормальному нельзя. Еще и вякает что-то допингерша. Напишите ей кто-нибудь.
Я ей в ***грам написала. А то смотри-ка, пусть получит свою порцию хейта.
+6
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Sincere
Не поленитесь, зайдите к ней в этот твит и накидайте ей там лучей добра)
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Додик Аксель
У нас такой косметики нет, чтобы можно было лапшу на уши вешать контролирующим органам и спортивной общественности, как это с успехом делают за бугром. И там это всё на веру принимают.
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B.Jones
Всё правильно этот акваланг говорит. Чистым спортсменам, уже и обычной косметикой без опаски пользоваться нельзя, из-за этих жуликов допингистов.
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NataliaB.3003
Понятия не имею, кто это... Но пусть идёт к своей единомышленнице Дюамель, к примеру, пусть ещё там что-нибудь напишет.
P.S. Какое же лицемерие. Эта то Калаланг могла промолчать, раз саму поймали на допинге. Что в головах у этих людей?.
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MyCA
Ответ Nassta
Это ж сколько надо на себя намазать этой косметики чтобы аж на пробе в моче показало 😅, или может он её ела???
Закусывала
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Maecenas
Френдли фаер какой-то. Почему об этом высказываются всякие ноунеймы, ничем не примечательные кроме своих историй с допингом. А вообще судя по тому, сколько таких ноунеймов с допингом из-за косметики оправдывают, то версия с лекарствами деда не такая уже и абсурдная.
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Георгий Михеев
Ответ Маргарита Михайловна
Не удивительно что Щербакова и Трусова завершили карьеры. Они понимают что соревноваться с допингисткой которую прикрывает РУСАДА и поддерживают на госуровне бесполезно.
ВАДА все исправит скоро совместно с КАС -)
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Маргарита Михайловна
Не удивительно что Щербакова и Трусова завершили карьеры. Они понимают что соревноваться с допингисткой которую прикрывает РУСАДА и поддерживают на госуровне бесполезно.
В огороде- бузина, далее по тексту((
Осознанно писали текст или ....допинг приняли на грудь?;)
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Георгий Михеев
Я согласен с тем что допингист должен автоматом идти в бан. Но эта наглая американка со своей паленой косметикой должна быть там же.
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Orange carrot
Ответ Маргарита Михайловна
Не удивительно что Щербакова и Трусова завершили карьеры. Они понимают что соревноваться с допингисткой которую прикрывает РУСАДА и поддерживают на госуровне бесполезно.
Трусова завершила? Вот это новость😀
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