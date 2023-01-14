Американская фигуристка Калаланг, избежавшая дисквалификации за допинг, об оправдании Валиевой: «Допинг должен автоматически приравниваться к наказанию»
Трехкратный серебряный призер чемпионата США в парном катании Джессика Калаланг прокомментировала решение дисциплинарного комитета РУСАДА об оправдании Камилы Валиевой.
«Хм... Это кажется абсолютно справедливым и непредвзятым.
Допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию. WADA должно подать апелляцию. КОНЕЦ», – написала американка.
В 2021 году Калаланг сдала положительную пробу на 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-CPA), метаболит меклофеноксата, который является запрещенным стимулятором. Спортсменке удалось избежать дисквалификации, доказав, что вещество содержалось в косметике, которую она использовала перед выходом на лед.
Американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг зимой сдала положительную допинг-пробу. Она доказала, что запрещенное вещество было в ее косметике
РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?
P.S. Какое же лицемерие. Эта то Калаланг могла промолчать, раз саму поймали на допинге. Что в головах у этих людей?.
Осознанно писали текст или ....допинг приняли на грудь?;)