Лайшев о решении РУСАДА по допинг-делу Валиевой «Это дешевое заигрывание с WADA и CAS. Нужно было биться за Камилу до конца»

Президент центра спорта и образования « » оценил решение РУСАДА оправдать по допинговому делу, но аннулировать ее результат на прошлогоднем чемпионате России.

«Это дешевое заигрывание РУСАДА с WADA и CAS. Они хотят немного прикормить зверя. Нужно было биться за Камилу до конца. Она чистый, честный человек. Я изначально говорил, что 15-летняя девочка ни в чем не виновата. Этери Георгиевна и ее команда не допустили бы таких вещей. Тем более они прошли чемпионат Европы, чемпионат мира на высочайшем уровне. Зачем им рисковать?

Это выдумка и Баха, которые начали нашу пятнадцатилетнюю девочку сбивать. Они же не сняли ее с соревнований, а могли бы снять. Из-за денег не сняли, потому что телевизионные компании сказали: «Мы уезжаем, нам не нужна ваша политика». Им были нужны интрига и интерес», – сказал Лайшев.

«Подлянок от WADA и CAS всегда стоит ждать. Мы столетиями ждем от них подлянки», – цитирует его «Матч ТВ».

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?