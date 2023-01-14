Лайшев о решении РУСАДА по допинг-делу Валиевой «Это дешевое заигрывание с WADA и CAS. Нужно было биться за Камилу до конца»

Теги сборная России допинг МОК РУСАДА CAS женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Ренат Лайшев Фигурное катание

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил решение РУСАДА оправдать Камилу Валиеву по допинговому делу, но аннулировать ее результат на прошлогоднем чемпионате России.

«Это дешевое заигрывание РУСАДА с WADA и CAS. Они хотят немного прикормить зверя. Нужно было биться за Камилу до конца. Она чистый, честный человек. Я изначально говорил, что 15-летняя девочка ни в чем не виновата. Этери Георгиевна Тутберидзе и ее команда не допустили бы таких вещей. Тем более они прошли чемпионат Европы, чемпионат мира на высочайшем уровне. Зачем им рисковать?

Это выдумка МОК и Баха, которые начали нашу пятнадцатилетнюю девочку сбивать. Они же не сняли ее с соревнований, а могли бы снять. Из-за денег не сняли, потому что телевизионные компании сказали: «Мы уезжаем, нам не нужна ваша политика». Им были нужны интрига и интерес», – сказал Лайшев.

«Подлянок от WADA и CAS всегда стоит ждать. Мы столетиями ждем от них подлянки», – цитирует его «Матч ТВ».

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

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25 комментариев

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Владимир Харько
Кто-то же должен высказать мнение людей, считающих что решение слишком суровое. Вы можете с этим не соглашаться, но нечего затыкать рот и поливать грязью, это только показывает уровень вашей культуры.
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ezheloko
в библии было непорочное зачатие, а у Валиевой непорочное принятие допинга. Никто не виноват, просто в кого-то Бог вкладывает Иисуса, а в Валиеву он вложил триметазидин. Перепутал.
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RS97
Ответ Marina Syrovova
Как этот человек так долго руководил "самбо 70"
Он ещё Харлампиева знавал наверное)
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Marina Syrovova
Как этот человек так долго руководил "самбо 70"
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brig_Mercury
Ответ uchiyamada
ВАДА существует с 1999 года, КАС - с 1984, Ренат Лайшев - с 1960, но будучи ясновидящим в своих прошлых жизнях он целые столетия ждал от ВАДА и КАС подлянок.
Мы про взрывы, про пожары Сочинили ноту ТАСС… Но примчались санитары И зафиксировали нас. Тех, кто был особо боек, Прикрутили к спинкам коек... (С)
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brig_Mercury
Ответ shickana
Спортс, заканчивай постить комменты из дурки. Тут и без них дурдома хватает вогруг.
Прикольнее, что этот бред Матч-ТВ цитирует, а там есть редакторы и возможность хотя бы прочитать перед подачей информации, а не как Спортс, цитировать уже опубликованный бред.
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Валерий Петров
Ответ Сергей Лепехин
Это заигрывание у нас на протяжении существования современной России... Бан не снимут лет пять, потом ещё лет без флага и гимна с отбыванием диска с нуля...
А ты рад, да?
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Марк Терентьев
Алексеич,дожуй,наконец,свой новогодний винегрет и проспись. 🤦
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La Gushka
ВАДА, ISU и МОК, разумеется, подадут иск в КАС, но не только и не столько против Валиевой, сколько против РУСАДА, ФФКР и ОКР, допустивших и одобривших заявку на ЧЕ и ОИ спортсменов с непроверенной (не по их, правда, вине, тут точки и должен расставить КАС) допинговой историей. ВАДА, МОК и ISU очень важно ИМЕТЬ ПРЕЦЕДЕНТ, чтобы в дальнейшем на него в таких случаях ссылаться. КАС, вне всяких сомнений, повторит выводы российского ДАК, но аннулирование результатов распространит на ЧЕ и ОИ.
МОК, ISU (и другие Федерации) и ВАДА затвердят факт, внеся нужные изменения в свои документы. А именно: на МС должны допускаться только те спортсмены, чистота которых подтверждена на ОТБОРОЧНЫХ соревнованиях.
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serb2010
Девочка не виновата, Тутберидзе не виновата, ее команда не виновата, дед не виноват, а допинг нашли... А как он там оказался? Даже если предположить что случайно, нужно же знать какие таблетки принимаешь, записывать. Ты же спортсменка... Лайшев болван неадекватный.
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Владимир Харько
Ответ Гарриет
Лайшев знает больше, чем мы! Оказывается, Ками прошла чемпионат мира на высочайшем уровне) Не сомневаюсь, что так и было бы, НО…. у Лайшева белка полная
Не Ками, а ТШТ.
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Velirpa
wild, wild Russia.
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Sarumian
...Это выдумка МОК и Баха..

Виноватые найдены. Шах и мат.
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Natalia Solomakha
С такими защитниками, как Лайшев, и враги не нужны - сам всех закопает. Что-то вот только фигуранты дела и непосредственно замешанные в нём загадочно помалкивают с февраля, слюной не брызжут, не возмущаются "несправедливостью" и "произволом".
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uchiyamada
ВАДА существует с 1999 года, КАС - с 1984, Ренат Лайшев - с 1960, но будучи ясновидящим в своих прошлых жизнях он целые столетия ждал от ВАДА и КАС подлянок.
+5
0
+5
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fewral
Ответ fewral
Как он, блин, руковил там чем-то с такими мыслями и идеями? Это же полный идиотизм
...руководил...
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fewral
Как он, блин, руковил там чем-то с такими мыслями и идеями? Это же полный идиотизм
+2
0
+2
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Сергей Лепехин
Это заигрывание у нас на протяжении существования современной России... Бан не снимут лет пять, потом ещё лет без флага и гимна с отбыванием диска с нуля...
+2
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Rygeek
Что он несет? Оставить результат прежним при подтвержденной положительной допинг-пробе? И это спортивный руководитель был у нас такой. Правильно его турнули.
+10
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Гарриет
Лайшев знает больше, чем мы! Оказывается, Ками прошла чемпионат мира на высочайшем уровне)

Не сомневаюсь, что так и было бы, НО…. у Лайшева белка полная
+8
-2
+6
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shickana
Спортс, заканчивай постить комменты из дурки. Тут и без них дурдома хватает вогруг.
+26
-1
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Пользователь Гугла
Не наливайте ему больше, просьба к ура патриотам
+4
-1
+3
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MARDI GRASS
Теперь это , как говорят в шахматах, цугцванг!
+1
0
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sava k
Оказывается, ВАДА банит нас уже несколько столетий ??? !!!
+15
-1
+14
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Darshan
Давно сбежал от санитаров, видимо. Либо показной патриотизм зашкаливает.
+33
-2
+31
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