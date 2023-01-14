Лайшев о решении РУСАДА по допинг-делу Валиевой «Это дешевое заигрывание с WADA и CAS. Нужно было биться за Камилу до конца»
Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил решение РУСАДА оправдать Камилу Валиеву по допинговому делу, но аннулировать ее результат на прошлогоднем чемпионате России.
«Это дешевое заигрывание РУСАДА с WADA и CAS. Они хотят немного прикормить зверя. Нужно было биться за Камилу до конца. Она чистый, честный человек. Я изначально говорил, что 15-летняя девочка ни в чем не виновата. Этери Георгиевна Тутберидзе и ее команда не допустили бы таких вещей. Тем более они прошли чемпионат Европы, чемпионат мира на высочайшем уровне. Зачем им рисковать?
Это выдумка МОК и Баха, которые начали нашу пятнадцатилетнюю девочку сбивать. Они же не сняли ее с соревнований, а могли бы снять. Из-за денег не сняли, потому что телевизионные компании сказали: «Мы уезжаем, нам не нужна ваша политика». Им были нужны интрига и интерес», – сказал Лайшев.
«Подлянок от WADA и CAS всегда стоит ждать. Мы столетиями ждем от них подлянки», – цитирует его «Матч ТВ».
РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?
МОК, ISU (и другие Федерации) и ВАДА затвердят факт, внеся нужные изменения в свои документы. А именно: на МС должны допускаться только те спортсмены, чистота которых подтверждена на ОТБОРОЧНЫХ соревнованиях.
Виноватые найдены. Шах и мат.
Не сомневаюсь, что так и было бы, НО…. у Лайшева белка полная