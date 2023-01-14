Дмитрий Свищев: «Уверен, что за вердиктом по делу Валиевой стоит серьезно подкрепленное мотивировочное решение»

Теги сборная России допинг РУСАДА CAS Дмитрий Свищев женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение РУСАДА оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву по допинговому делу.

«Мы приветствуем решение дисциплинарного комитета РУСАДА.

Уверен, что за таким решением стоит серьезно подкрепленное мотивировочное решение. И в CAS такая профессиональная организация, как РУСАДА, должна будет иметь серьезную юридическую позицию», – сказал Свищев.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

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9 комментариев

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Sat397
Ответ smitteni
Завистников? Это вы дедушку Камилы называете? Сама Валиева на заседании комиссии CAS говорила, что выпила таблетки дедульки. В реальности это конечно систематическое подсыпание допинга у Этерички в ее команде, но это очень большой ее секрет с доктором Шветским.
Обнаружили, когда Камила была на выезде, где проще было подсыпать. Потом пробу лидера сборной не отметили как важную. Как такое возможно? Никак, если не действовать в чьих-то интересах.
Секретов в ТШТ никаких нет, витамины все спортсмены пьют и не спортсмены тоже.
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Светлана Романова
Дедушкин стакан это конечно очень серьезное подкрепленное мотивировочное решение.Когда КАС предъявят стакан им точно крыть нечем будет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина Горбунова
Профессиональная организация, которая уже несколько лет дисквалифицирована?
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smitteni
Ответ Sat397
Признали разовое подсыпание кем то из завистников допинга, не более того.
Завистников? Это вы дедушку Камилы называете? Сама Валиева на заседании комиссии CAS говорила, что выпила таблетки дедульки. В реальности это конечно систематическое подсыпание допинга у Этерички в ее команде, но это очень большой ее секрет с доктором Шветским.
+5
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+2
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Sat397
Ответ Пользователь Гугла
Так, они уже ее сдали, признав допинг на чр и аннулировав результаты чр, алле свищ, ты о чем
Признали разовое подсыпание кем то из завистников допинга, не более того.
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0
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oleg
Сняли иммунитет с блатной девочки. Бывает.
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Пользователь Гугла
Так, они уже ее сдали, признав допинг на чр и аннулировав результаты чр, алле свищ, ты о чем
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-2
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rygeek
Нам бы вашу уверенность.)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ксевитт Никкель
Охотно верим.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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