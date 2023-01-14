Дмитрий Свищев: «Уверен, что за вердиктом по делу Валиевой стоит серьезно подкрепленное мотивировочное решение»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту прокомментировал решение оправдать российскую фигуристку по допинговому делу.

«Мы приветствуем решение дисциплинарного комитета РУСАДА.

Уверен, что за таким решением стоит серьезно подкрепленное мотивировочное решение. И в такая профессиональная организация, как РУСАДА, должна будет иметь серьезную юридическую позицию», – сказал Свищев.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?