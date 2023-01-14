Дмитрий Свищев: «Уверен, что за вердиктом по делу Валиевой стоит серьезно подкрепленное мотивировочное решение»
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение РУСАДА оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву по допинговому делу.
«Мы приветствуем решение дисциплинарного комитета РУСАДА.
Уверен, что за таким решением стоит серьезно подкрепленное мотивировочное решение. И в CAS такая профессиональная организация, как РУСАДА, должна будет иметь серьезную юридическую позицию», – сказал Свищев.
РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?
Секретов в ТШТ никаких нет, витамины все спортсмены пьют и не спортсмены тоже.