Логинова о деле Валиевой: «Не согласны с претензией, что РУСАДА не смогло организовать слушания вовремя. Обработку результатов не задержали ни на одном из этапов»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) Вероника Логинова ответили на обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в задержке расследования дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы не согласны с претензией, что РУСАДА не смогло организовать слушания вовремя. Сейчас всем надо набраться терпения и не распространять недостоверную информацию в СМИ.

Мы официально заявили о своей позиции, а именно о намерении не оглашать публично никаких подробностей рассмотрения дела фигуристки. Мы руководствовались тем, что оглашение такой информации не пойдет на пользу ни одной из сторон, участвующих в деле.

Но право публичного обнародования остается за нами, и когда будет принято окончательное решение по делу, то мы вернемся к этому вопросу.

РУСАДА не задержало обработку результатов ни на одном этапе. Было проведено расследование по персоналу, который работал с несовершеннолетней спортсменкой, мы обязаны были провести его и всегда проводим расследование в случаях, когда дело касается защищенных лиц.

Расследование проводилось в течение разумного срока, оно проходило при взаимодействии с отделом расследований WADA», – сказала Логинова.

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