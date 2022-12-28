Логинова о деле Валиевой: «Не согласны с претензией, что РУСАДА не смогло организовать слушания вовремя. Обработку результатов не задержали ни на одном из этапов»
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ответили на обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в задержке расследования дела фигуристки Камилы Валиевой.
«Мы не согласны с претензией, что РУСАДА не смогло организовать слушания вовремя. Сейчас всем надо набраться терпения и не распространять недостоверную информацию в СМИ.
Мы официально заявили о своей позиции, а именно о намерении не оглашать публично никаких подробностей рассмотрения дела фигуристки. Мы руководствовались тем, что оглашение такой информации не пойдет на пользу ни одной из сторон, участвующих в деле.
Но право публичного обнародования остается за нами, и когда будет принято окончательное решение по делу, то мы вернемся к этому вопросу.
РУСАДА не задержало обработку результатов ни на одном этапе. Было проведено расследование по персоналу, который работал с несовершеннолетней спортсменкой, мы обязаны были провести его и всегда проводим расследование в случаях, когда дело касается защищенных лиц.
Расследование проводилось в течение разумного срока, оно проходило при взаимодействии с отделом расследований WADA», – сказала Логинова.
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Так что решили в итоге? О каких сроках может идти речь, когда она сама подтверждает, что решение еще не принято.
Позорище.
Хотелось бы почитать мотивировочную часть КАС - думаю, никогда не узнаем.
Смешно то, что даже если Камилу оправдают, хейтеры будут орать от том, что "Алсу всех подкупила", "Всемирный Этеривалиевский заговор" 😂😂😂