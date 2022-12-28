Логинова о деле Валиевой: «Не согласны с претензией, что РУСАДА не смогло организовать слушания вовремя. Обработку результатов не задержали ни на одном из этапов»

Теги сборная России допинг РУСАДА женское катание ТАСС Камила Валиева Вероника Логинова Фигурное катание

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ответили на обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в задержке расследования дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы не согласны с претензией, что РУСАДА не смогло организовать слушания вовремя. Сейчас всем надо набраться терпения и не распространять недостоверную информацию в СМИ.

Мы официально заявили о своей позиции, а именно о намерении не оглашать публично никаких подробностей рассмотрения дела фигуристки. Мы руководствовались тем, что оглашение такой информации не пойдет на пользу ни одной из сторон, участвующих в деле.

Но право публичного обнародования остается за нами, и когда будет принято окончательное решение по делу, то мы вернемся к этому вопросу.

РУСАДА не задержало обработку результатов ни на одном этапе. Было проведено расследование по персоналу, который работал с несовершеннолетней спортсменкой, мы обязаны были провести его и всегда проводим расследование в случаях, когда дело касается защищенных лиц.

Расследование проводилось в течение разумного срока, оно проходило при взаимодействии с отделом расследований WADA», – сказала Логинова. 

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

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28 комментариев

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Блинчик
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Ответ Alexander X
2 года - максимум для защищённого лица... не знаю, с чего это вада 4 требует... наверно из подхода, что "уже нет"...
Всегда надо требовать максимум, чтобы получить хоть что-то.
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Whiskey cat
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"И когда будет принято окончательное решение по делу, то мы вернемся к этому вопросу."
Так что решили в итоге? О каких сроках может идти речь, когда она сама подтверждает, что решение еще не принято.
Позорище.
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DD102DD
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Примерный результат мы и так вычислим.

Хотелось бы почитать мотивировочную часть КАС - думаю, никогда не узнаем.
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sport25
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Ответ Зоя Кудряшова
Весь мир уже знает о допинге, о комплексе из трех препаратов. От кого это держится в тайне, от своего народа?
Ну, если весь мир знает, то и мы , по идее, должны знать)))
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Alexander X
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Ответ Блинчик
Сколько можно издеваться над чистыми американскими, японскими и канадскими спортсменами? Вручите уже медали, а потом определяйте, на сколько Вальку дисквальнуть - на 4 года или на 2.
2 года - максимум для защищённого лица... не знаю, с чего это вада 4 требует... наверно из подхода, что "уже нет"...
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Блинчик
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Сколько можно издеваться над чистыми американскими, японскими и канадскими спортсменами? Вручите уже медали, а потом определяйте, на сколько Вальку дисквальнуть - на 4 года или на 2.
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Alexander X
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Ответ Фигурнокатательный
Не лишат золота, сами нарушили срок проверки пробы, сами допустили до игр + на играх Ками была абсолютно чиста. Золото забрать почти нереально
думаю, дело разобьётся на несколько частей... сначала будет по самому факту обнаружения запрещённого препарата... а после будут отстаивать (если потребуется) медали на каждом турнире...
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DD102DD
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Логинова подобным заявлением - окончательно подорвала доверие к себе.
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Лариса Стародубцева
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Русада начало оправдываться что не затягивало дело с Ками .Надеемся что огласят результат
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Фигурнокатательный
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Ответ Ridl
Надеемся что результат дела будет в пользу Камилы, ибо золота нас решат. Смешно то, что даже если Камилу оправдают, хейтеры будут орать от том, что "Алсу всех подкупила", "Всемирный Этеривалиевский заговор" 😂😂😂
Не лишат золота, сами нарушили срок проверки пробы, сами допустили до игр + на играх Ками была абсолютно чиста. Золото забрать почти нереально
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Ridl
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Ответ Леличек
Да когда уже закончится эта допинг-история? Когда огласят результаты и вручат командные медали?? Сколько можно врать и изворачиваться? Попались - отвечайте. Еще и уважения какого-то хотят(((
Госпадибожемой какие же вы клоуны😂😂😂
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Ridl
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Ответ Зоя Кудряшова
Весь мир уже знает о допинге, о комплексе из трех препаратов. От кого это держится в тайне, от своего народа?
Просвяти нас Зоя
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Ridl
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Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
Есть знающие люди? Скажите, дело Валивой уже стало самым медленным процессом, или были случаи когда ещё дольше это все рассматривалось? Когда приблизительно эта история закончится, ваши прогнозы??
Другие дела годами тянуться, а тут хотят чтобы за пару месяцев всё решили
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Ridl
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Надеемся что результат дела будет в пользу Камилы, ибо золота нас решат.
Смешно то, что даже если Камилу оправдают, хейтеры будут орать от том, что "Алсу всех подкупила", "Всемирный Этеривалиевский заговор" 😂😂😂
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asusp527
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Долбят свое, как попугаи. Только по факту дело затянули, результатов нет от них. И вообще не имеет значения, есть ли претензии к срокам, вот медали вручат- это и будет ответ.
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Александр Иванов
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Ответ Зоя Кудряшова
Весь мир уже знает о допинге, о комплексе из трех препаратов. От кого это держится в тайне, от своего народа?
Так расскажите нам: что это за комплекс из трех чудодейственных препаратов? О чем же "знает мир и не знаем мы"? Поведайте нам эту великую тайну.
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Alexander X
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Ответ Ирина Лазерева
Вообще-то дело Валиевой очень быстро расследуют. Обычно такие дела тянутся годами. С 2014 года ещё не все закрыты.
там дела с подменой проб... и данных - на порядок сложнее процесс... там круг лиц ещё полностью не установлен, кому просто "подтёрли", чтобы запутать и усложнить процесс, а у кого реально скрывали допинг...
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Alexander X
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Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
И есть ли хотя бы один шанс сохранения медали командника? Понятно что чр и че и пр, всё отнимут и обнулят. А командник?
теоретически, по правилам, даже при признании факта, может отделаться только выговором, в этом случае только чр потеряет... дальше всё будет зависеть от срока дисквала... который будет отсчитываться от момента взятия пробы (чр)... но сейчас РУСАДА против Ками "играет", это пункт работает, если есть задержка не по вине спортсмена... в противном случае всех наград лишат, до момента вынесения решения...
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Ирина Лазерева
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Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
Есть знающие люди? Скажите, дело Валивой уже стало самым медленным процессом, или были случаи когда ещё дольше это все рассматривалось? Когда приблизительно эта история закончится, ваши прогнозы??
Вообще-то дело Валиевой очень быстро расследуют. Обычно такие дела тянутся годами. С 2014 года ещё не все закрыты.
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Леличек
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Да когда уже закончится эта допинг-история? Когда огласят результаты и вручат командные медали?? Сколько можно врать и изворачиваться? Попались - отвечайте. Еще и уважения какого-то хотят(((
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AAPolyansky
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Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
И есть ли хотя бы один шанс сохранения медали командника? Понятно что чр и че и пр, всё отнимут и обнулят. А командник?
да
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AAPolyansky
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Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
Есть знающие люди? Скажите, дело Валивой уже стало самым медленным процессом, или были случаи когда ещё дольше это все рассматривалось? Когда приблизительно эта история закончится, ваши прогнозы??
далеко-далеко не самым медленным
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Светлана Романова
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РУСАДА ни на одном этапе обработку результатов не задержало.А сколько там этих этапов должно было быть,хоть бы рассказали.Может один этап длиной почти год,а там за ним еще несколько этапов по году.Заврались уже совсем.
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Shtirly
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А медаль Логиновой дадут? За быстроту работы РУСАДА? Лично от Владим Владимировича...
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Зоя Кудряшова
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Весь мир уже знает о допинге, о комплексе из трех препаратов. От кого это держится в тайне, от своего народа?
+16
-10
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