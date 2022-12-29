Валиева о чемпионате России: «Очень рада, что сделала четверной тулуп – на последних стартах у меня не получался даже один, а тут сразу два. Очень горжусь собой»

Фигуристка Камила Валиева в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале высказалась об итогах чемпионата России и предстоящих ледовых шоу.

О выступлении на чемпионате России

«На самом деле, волнительно очень, потому что после короткой программы я не попала на пьедестал, четвертое место. И поэтому в произвольной программе нужно было сделать максимум – я почти что все сделала (Валиева заняла итоговое второе место – Sports.ru).

Я очень рада, что я сделала четверной тулуп, потому что на последних стартах у меня не получался даже один, а тут сразу два. И прям очень горжусь собой».

О показательном номере в образе Уэнздей Аддамс

«Катание взорвало всю сеть? На самом деле мы этого и добивались! Это же супер. Мне очень интересно попробовать себя в таком интересном образе, поэтому надеюсь, что будет еще много каких-то.

Есть ли мечта станцевать под какую-то музыку или в каком-то образе? Не знаю. У меня мечта под какую-нибудь современную музыку откатать программу».

О том, как будет праздновать Новый год

«Можно ли фигуристу на Новый год оливье? Можно. Все можно в новогоднюю ночь. Новогодняя ночь – это же всего одна ночь. Вообще, на самом деле, нужно себе все позволять, просто порции соблюдать. Не тазик.

У меня сейчас будут шоу с 29 декабря до 7 января, поэтому каждый день по два шоу в «Мегаспорте». Справлять Новый год буду с родителями, с семьей.

Я хочу 31-го числа вместе с семьей тоже сходить на каток. У меня 31-го будет шоу, потом я еще схожу покататься, ха-ха. Как традиция уже».

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

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