«Как проводите время на новогодних каникулах?» Валиева показала отрывок из выступления в шоу «История любви Шахерезады»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об участии в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», которое проходит в Москве с 24 декабря по 7 января.

В ледовом спектакле Валиева исполняет роль Богини.

«Как проводите время на новогодних каникулах? Рассказывайте в комментариях.

Как вы знаете, я принимаю участие в шоу «История любви Шахерезады». Делюсь небольшим фрагментом», – написала Валиева в телеграм-канале.

«Как вам наши образы?» Валиева и Туктамышева снялись в фотосессии к ледовому шоу «История любви Шахерезады»