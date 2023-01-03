«Как проводите время на новогодних каникулах?» Валиева показала отрывок из выступления в шоу «История любви Шахерезады»

Теги сборная России видео женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об участии в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», которое проходит в Москве с 24 декабря по 7 января.

В ледовом спектакле Валиева исполняет роль Богини.

«Как проводите время на новогодних каникулах? Рассказывайте в комментариях.

Как вы знаете, я принимаю участие в шоу «История любви Шахерезады». Делюсь небольшим фрагментом», – написала Валиева в телеграм-канале.

«Как вам наши образы?» Валиева и Туктамышева снялись в фотосессии к ледовому шоу «История любви Шахерезады»

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10 комментариев

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Элла Бурс
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Ребят, кто-нибудь на шоу был? Поделитесь впечатлениями;)
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Syndycate
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Ответ Мурманчанин37
Костюм и правда много весит, видимо
Почему?
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Лутц-Ритт
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Очень хорошо проводим, сегодня посетели ледовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевст") А завтра уже пора посещать работу
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Товарищ Майор.
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Ответ Мурманчанин37
Обнаружен человек, который вечером 3-го еще может есть оливье))
Главное, чтобы оливье был не прошлогодний
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Velirpa
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Ответ Товарищ Майор.
//Как проводите время на новогодних каникулах?// Ем оливье и пересматриваю "Уэнсдей"))
смотрим американский сериал "Уэнсдэй".
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alexpashc1982@gmail.com
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Ответ Мурманчанин37
Обнаружен человек, который вечером 3-го еще может есть оливье))
Я не могу,но тазик доесть надо
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Мурманчанин37
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Ответ Товарищ Майор.
//Как проводите время на новогодних каникулах?// Ем оливье и пересматриваю "Уэнсдей"))
Обнаружен человек, который вечером 3-го еще может есть оливье))
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Olga Chernova
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Умница, Камила! Удачи и побед тебе в этом году!
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Товарищ Майор.
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//Как проводите время на новогодних каникулах?//
Ем оливье и пересматриваю "Уэнсдей"))
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Мурманчанин37
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Костюм и правда много весит, видимо
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