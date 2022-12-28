Валиева за выступление в шоу Навки «История любви Шахерезады» получит больше 6,5 млн рублей, Синицина – более 10 млн, Туктамышева – 931 тысячу рублей

Фигуристка Камила Валиева получит 6 603 000 рублей за 15 выступлений в роли Богини в ледовом шоу «История любви Шахерезады».

Договор на оказание услуг с мамой 16-летней спортсменки Алсу Валиевой заключил ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. Источником финансирования являются средства бюджетных учреждений (субсидия на выполнение государственного задания).

Гонорар Виктории Синициной, которая исполняет роль Шахерезады, за 20 выступлений составит 10 170 084 рублей.

за 16 выступлений в роли царя Миргали получит 3 195 000 рублей, (Джинн) за 19 шоу – 2 035 394 рублей, за семь выступлений в роли Саис – 931 875.

Артистке кордебалета Татьяне Розановой за восемь выступлений будет выплачено 2 087 776 рублей. Остальные артисты кордебалета получат от 164 до 545 тысяч рублей.

С Синициной в шоу выступает ее муж и партнер , но в реестре госзакупок его контракт на данный момент отсутствует.