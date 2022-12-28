Валиева за выступление в шоу Навки «История любви Шахерезады» получит больше 6,5 млн рублей, Синицина – более 10 млн, Туктамышева – 931 тысячу рублей

Теги Татьяна Навка сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Петр Чернышев Никита Кацалапов Виктория Синицина Иван Ригини (Бариев) Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева получит 6 603 000 рублей за 15 выступлений в роли Богини в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». 

Договор на оказание услуг с мамой 16-летней спортсменки Алсу Валиевой заключил ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. Источником финансирования являются средства бюджетных учреждений (субсидия на выполнение государственного задания). 

Гонорар Виктории Синициной, которая исполняет роль Шахерезады, за 20 выступлений составит 10 170 084 рублей.

Петр Чернышев за 16 выступлений в роли царя Миргали получит 3 195 000 рублей, Иван Ригини (Джинн) за 19 шоу – 2 035 394 рублей, Елизавета Туктамышева за семь выступлений в роли Саис – 931 875. 

Артистке кордебалета Татьяне Розановой за восемь выступлений будет выплачено 2 087 776 рублей. Остальные артисты кордебалета получат от 164 до 545 тысяч рублей. 

С Синициной в шоу выступает ее муж и партнер Никита Кацалапов, но в реестре госзакупок его контракт на данный момент отсутствует. 

Материалы по теме

120 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Дроздов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Viks
... а пенсионер получит прибавку к пенсии аж 650 рублей! 650 против 6,5 (ага, миллионов) - это будет... один пишем, ноль на ум пошло... это будет... сумасшедшие деньги!
А доброволец на донбасском направлении за 30 дней "выступлений" – участий в боевых действиях – 200 тыс... Круто ребята у кормушки присели. И главное теперь деньги через РОС КОНЦЕРТ прогоняют? Ну да – выполняют госзаказ...слов нет. Задание, конечно, важное – все дети страны с рождения мечтают посмотреть нафкинскую Шехерезаду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну что тут сказать. Нечего сказать. Каждый год это наблюдаем. На госзакупках вообще интересно... под новогоднее оформление, огранизацию праздников списываются огромные суммы в сторону новоделов.... и хоть что им. Лавка работает, хоть война, хоть голод. То что Каца нет - в Синицыну его видимо запихнули. То что мама обеспечивает участие дочери - норм, наверное у мамы ИП. Сумма - наверняка не чистый гонорар, еще что-нить/кого-нить туда заптхали... В общем и целом реакция на это все одна - эти шоу недолжны поддерживаться государством. Или подерживаться - но не в таком объеме и не по таким статьям как гонорары. На оборудование, на площадки выделяли бы какую то часть , а остальное - самоокупаемость и спонсоры! На то и существует продюсирование. Навка, Авер, Рудь - крутые продюсеры? Вот и привлекайте спонсоров, организуйте грамотно рекламные пулы, интегрированные в шоу. Помимо прямой рекламы. Рекламируйте лпять же сами свои шоу, грамотный маркетинг может и должен привлекать инвестиции. Да, это денег стоит, считать надо, ну а как хотели то? Так то да, на субсидиях сидеть легко. Как на гозовой трубе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бро Пороховой
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уроды еба...е
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexloop
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Anna Morgan
Вам Коган лично сказал, что она ему звонила?
но всё остальное она делала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хочешь много денег - держи карман шире.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abd
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Лена Самойлова
за наш, за деньги налогоплательщиков)
пжлста ваши налоги какие?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sektor_5
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Люди, не завидуйте, а порадуйтесь за наших лучших фигуристов, что им наконец-то платят достойные деньги. Они не воруют, не мошенничают, честно работают.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Залина Малина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Беглый*
Чёт Туктамышеву совсем дёшево оценивают
У неё выступлений меньше, они делят эту роль с Навкой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Беглый*
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Конвейер Тутберидзе - 2-3 года карьеры, заработок по несколько миллионов в шоу
Фаворитизм Мишина - 15 лет карьеры, оплата - всё, что осталось после топов.

Это в принципе всё, что нужно знать и понимать
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Залина Малина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Беглый*
Чёт Туктамышеву совсем дёшево оценивают
Так она не олимпийская чемпионка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Валиевой надо платить больше всех. Она самая яркая звезда в ФК. она притягивает взгляд на льду. А это главное.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
serega 777
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Андрей Балабаев
Вот что такое сладкая жизнь. Аренда ледовых дворцов, организационные расходы, логистика и т д на госбюджете. Так ещё и не надо чтобы люди билеты покупали-это тоже из бюджетных средств. Идеальная схема. Может лучше бы эти деньги на уборку снега и борьбу с обледенением пустить? Даже самые наши заслуженные фигуристы делают всё чтобы вызывать к себе отвращение.
А чё ты тоже самое в чате правительства или Госдумы не напишешь? Или очко поджимает?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Бедоносец
Кто как катается, тот так и получает :)
Любишь кататься - нанимай возчика саней.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sektor_5
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Синицина за один спектакль получает 508.5 тысяч, Туктамышева 133 тысячи, Камила 440 тысяч. Но тут ещё надо учитывать, какая роль, насколько длинная в спектакле, у Синициной она явно длиннее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Майор.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ксения СиницЫна тоже неплохо бы смотрелась в любом шоу. И сама девушка красивая как и её катание
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abd
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ DD102DD
В открытом обществе - нет чужих карманов.
Тогда для вас поговорка:
"держи карман ширше."
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Здравый@смысл@
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Viks
... а пенсионер получит прибавку к пенсии аж 650 рублей! 650 против 6,5 (ага, миллионов) - это будет... один пишем, ноль на ум пошло... это будет... сумасшедшие деньги!
И вообще жизнь боль - вот дворник получает 15000, продавец в Пятерочке - 30-50, а кто-то яхту купил… аааа несправедливость ) детский сад какой-то
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Адриана
Цифры какие-то просто космические. Это же только ШОУ! Столько денег....Обалдеть.
А потом удивляются, почему это фигуристы убегают в шоу? Когда бы Валиева или Синицина на турнирах заработали больше 6 млн? Разве что за всю карьеру. И это только за одно шоу, а сколько их бывает? Авербух вон на ЛП за один выход платит 600 тысяч. Сами же губят спорт и спортсменов этим деньгами. Лучше бы эти миллионы на призовые направили, чем вот эти шоу.

Всем бы запретить бюджетные деньги на шоу, и пусть сами за свой счёт их делают, и тогда посмотрим на реальный уровень. Вон Тутберидзе за свой счёт проводит шоу в конце сезона и ничего с бюджета не просит. К тому же залы у неё всегда бывают полные.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Morgan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Loliloo
Лизон, зачем истерила и требовала снять букву Z на шоу Плющенко? Звонила Когану и спрашивала, допустят ли тебя ло международных, если будешь участвовать? Черные квадраты выкладывала и Собчак восхищалась? Теперь с удовольствием осваивает бюджет
Вам Коган лично сказал, что она ему звонила?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бедоносец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто как катается, тот так и получает :)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
versa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если судить по гонорарам, шоу шедевральное получается. Заурядный жанр ледовой сказки в мощную кормушку превратили.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nina1212
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
и после такого еще пишут про недолгие карьеры, что кого там тренеры "сломали" и отправили в шоу
Как можно в здравом уме отказаться от 10 млн за неделю Плюс к этому еще и другие шоу в декабре + ЛП
Это и есть пик карьеры получается
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е...С
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vladimir Arutin
Сколько же бюджетных средств тратится на это шоу если только здесь указанные зарплаты более 25миллионов .А еще потом администрации закупят билеты .
А билеты которые остались в обязательном порядке должны предприятия раскупить. И спонсоры у Тани очень хорошие: РЖД , Аэрофлот, Сбер, РИА-Новости, Норникель и т.д.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vikki_07
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Адриана
Цифры какие-то просто космические. Это же только ШОУ! Столько денег....Обалдеть.
Сейчас вам объяснят, что фигуристы пашут хуже каторжников и заслужили каждую копейку из этих бешеных сумм.
Что артисты, что спортсмены - это всего лишь клоуны для развлечения рабочего люда. Билеты должны быть бесплатные. А если тебе так понравилось выступление, на выходе можешь опустить денежку в урну. И этим они должны зарабатывать. Не больше врачей, учителей, и других профессий.
Но в обществе все на голову повернуто. Артистов и спортсменов возвели в культ. Люди прут на шоу, которые и так на бюджетные деньги сделаны, и еще свои деньги несут. И радостно смотрят откровенную халтуру, как фигуристы там валятся и ездят по кругу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abd
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Акакий Акакиевич
Время монетизации успеха Загитовой близится к концу стремительным домкратом.
Лента о других девушках.
Алина на именно этом шоу не выступает.
На всех шоу где Алина выступает аншлаг.
Бух г алтры.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий