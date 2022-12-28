Валиева за выступление в шоу Навки «История любви Шахерезады» получит больше 6,5 млн рублей, Синицина – более 10 млн, Туктамышева – 931 тысячу рублей
Фигуристка Камила Валиева получит 6 603 000 рублей за 15 выступлений в роли Богини в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».
Договор на оказание услуг с мамой 16-летней спортсменки Алсу Валиевой заключил ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. Источником финансирования являются средства бюджетных учреждений (субсидия на выполнение государственного задания).
Гонорар Виктории Синициной, которая исполняет роль Шахерезады, за 20 выступлений составит 10 170 084 рублей.
Петр Чернышев за 16 выступлений в роли царя Миргали получит 3 195 000 рублей, Иван Ригини (Джинн) за 19 шоу – 2 035 394 рублей, Елизавета Туктамышева за семь выступлений в роли Саис – 931 875.
Артистке кордебалета Татьяне Розановой за восемь выступлений будет выплачено 2 087 776 рублей. Остальные артисты кордебалета получат от 164 до 545 тысяч рублей.
С Синициной в шоу выступает ее муж и партнер Никита Кацалапов, но в реестре госзакупок его контракт на данный момент отсутствует.
Фаворитизм Мишина - 15 лет карьеры, оплата - всё, что осталось после топов.
Это в принципе всё, что нужно знать и понимать
"держи карман ширше."
Всем бы запретить бюджетные деньги на шоу, и пусть сами за свой счёт их делают, и тогда посмотрим на реальный уровень. Вон Тутберидзе за свой счёт проводит шоу в конце сезона и ничего с бюджета не просит. К тому же залы у неё всегда бывают полные.
Как можно в здравом уме отказаться от 10 млн за неделю Плюс к этому еще и другие шоу в декабре + ЛП
Это и есть пик карьеры получается
Что артисты, что спортсмены - это всего лишь клоуны для развлечения рабочего люда. Билеты должны быть бесплатные. А если тебе так понравилось выступление, на выходе можешь опустить денежку в урну. И этим они должны зарабатывать. Не больше врачей, учителей, и других профессий.
Но в обществе все на голову повернуто. Артистов и спортсменов возвели в культ. Люди прут на шоу, которые и так на бюджетные деньги сделаны, и еще свои деньги несут. И радостно смотрят откровенную халтуру, как фигуристы там валятся и ездят по кругу.
Алина на именно этом шоу не выступает.
На всех шоу где Алина выступает аншлаг.
Бух г алтры.