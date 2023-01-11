Дмитрий Рылов: «Мыслей о смене гражданства никогда не было. О смене тренера мысли возникали»

Чемпионы мира среди юниоров в парном катании Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов рассказали, что никогда не думали о смене спортивного гражданства.

Фигуристы объявили о завершении карьеры 5 января.

«Мыслей о смене гражданства никогда не было. У меня о смене тренера мысли возникали, не вижу в этом ничего плохого, потому что это жизнь. Но я подумал, что идти особо не к кому», – сказал Рылов.

«Я никогда не приходила к мысли о смене тренера, в этом не было необходимости. Сейчас об этом поздно говорить», – отметила Панфилова.

«Даже у желания есть конец». Чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завершили карьеру