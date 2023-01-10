Аполлинария Панфилова: «Исполнять четверной подкрут реально. Возможно, в скором времени мы увидим это у многих пар»

Чемпионы мира среди юниоров 2020 года и поделились мнением о четверных подкрутах в парном катании.

«К техническому усложнению программ мы относимся хорошо, но, наверное, по тенденции речи о четверных элементах идти не может.

Мы делали четверной подкрут на тренировках, однако если бы мы начали делать его на соревнованиях, нам бы по оценкам дали меньше, чем за тройной.

Тут вопрос уже стоит о здоровье, я говорю сейчас конкретно не про нашу пару, элементы ультра-си, особенно выбросы, очень опасны. Мы знаем, что китайская пара (Вэньцзинь Суй и Цун Хань) много пропустила соревнований именно из-за травм, полученных во время изучения элементов ультра-си.

Но думаю, исполнять четверной подкрут реально, возможно, в скором времени мы увидим это у многих пар», – сказала Панфилова.

«Подозреваем, что с нами могут не согласиться. Но мы считаем, что парное катание все-таки должно оставаться именно парным, а уже дальше на это все могут наслаиваться прыжки, секвенции и так далее.

Нам бы хотелось, чтобы технические усложнения касались и парных элементов», – добавил Рылов.