Аполлинария Панфилова: «Исполнять четверной подкрут реально. Возможно, в скором времени мы увидим это у многих пар»

Теги сборная России пары Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов ТАСС Фигурное катание

Чемпионы мира среди юниоров 2020 года Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов поделились мнением о четверных подкрутах в парном катании.

«К техническому усложнению программ мы относимся хорошо, но, наверное, по тенденции речи о четверных элементах идти не может.

Мы делали четверной подкрут на тренировках, однако если бы мы начали делать его на соревнованиях, нам бы по оценкам дали меньше, чем за тройной.

Тут вопрос уже стоит о здоровье, я говорю сейчас конкретно не про нашу пару, элементы ультра-си, особенно выбросы, очень опасны. Мы знаем, что китайская пара (Вэньцзинь Суй и Цун Хань) много пропустила соревнований именно из-за травм, полученных во время изучения элементов ультра-си.

Но думаю, исполнять четверной подкрут реально, возможно, в скором времени мы увидим это у многих пар», – сказала Панфилова.

«Подозреваем, что с нами могут не согласиться. Но мы считаем, что парное катание все-таки должно оставаться именно парным, а уже дальше на это все могут наслаиваться прыжки, секвенции и так далее.

Нам бы хотелось, чтобы технические усложнения касались и парных элементов», – добавил Рылов.

5 комментариев

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Наталья Грабовская
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Ответ ретроградный меркурий
Реально, но травмоопасно. И пожалуйста, давайте без четверных выбросов. Это вообще самоубийство. Хотите развивать технику - там море возможностей улучшаться, если уж лучшие пары не прыгают старшие зубцовые и выше каскада сальхов-ойлер-сальхов не поднимались.
Давайте.....https://www.youtube.com/watch?v=_fi622NBsas
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Наталья Грабовская
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Ответ Роман Цыренков
Меня больше интересует - а реально ли при четверной подкрутке четвертый уровень сделать? Пока что-то вижу, что все они не дотягивают по чертам до 4 уровня.
В первом видео Hao Zhang, Cheng Peng время 1,37 - GOE 2,29 - идеальное исполнение четверного подкрута - ловля в воздухе за талию, партнёр руки опустил полностью ... (ещё бы на часы посмотрел))
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Роман Цыренков
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Ответ Наталья Грабовская
"Реально" не то слово...Давно уже увидели - https://www.youtube.com/watch?v=dAjG3D83ORA https://www.youtube.com/watch?v=x9WqWEsPilM&t=237s
Меня больше интересует - а реально ли при четверной подкрутке четвертый уровень сделать? Пока что-то вижу, что все они не дотягивают по чертам до 4 уровня.
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ретроградный меркурий
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Реально, но травмоопасно. И пожалуйста, давайте без четверных выбросов. Это вообще самоубийство. Хотите развивать технику - там море возможностей улучшаться, если уж лучшие пары не прыгают старшие зубцовые и выше каскада сальхов-ойлер-сальхов не поднимались.
0
0
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Наталья Грабовская
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"Реально" не то слово...Давно уже увидели - https://www.youtube.com/watch?v=dAjG3D83ORA
https://www.youtube.com/watch?v=x9WqWEsPilM&t=237s
+2
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+2
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