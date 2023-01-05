Чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завершили карьеру

Российские фигуристы и , выступающие в парном катании, объявили о завершении карьеры.

Панфилова и Рылов – чемпионы мира среди юниоров 2020 года, чемпионы юношеских Олимпийских игр, победители финала Гран-при среди юниоров.

«Мы долго ждали. На промежутке времени длиной в два года у нас были «завязаны руки»... Но сегодня мы наконец-то скажем то, что должны были сказать уже давно.

Наша карьера подошла к концу. Это был сложный, извилистый, но прекрасный путь. Наверное стоит поверхностно рассказать вам о том, что произошло за последние два года. Деталей и происшествий слишком много, чтобы поведать вам все, поэтому мы быстро пробежимся по некоторым из них.

Физическая и моральная боль в спорте – это неотъемлемая его часть, и любой спортсмен за свой путь сталкивается с этими проблемами и преодолевает их, но даже у желания есть конец.

В первые месяцы нашего отсутствия партнеру нашей пары сделали сложнейшую операцию на позвоночник. В его нижнюю часть были вкручены 4 титановых винта и дальнейшие тренировки и выступления были невозможны.

Восстановления и возврат в тренировочному процессу заняли 10 долгих месяцев, но мы справились, вышли и восстановили все элементы на прежнем уровне. Через пару месяцев у партнерши пары случился перелом в ноге, и из-за врачебной ошибки восстановление затянулось на очень долгий срок.

Эти две проблемы сильно сказались на нашем здоровье, как физическом, так и психологическом. Мы ни в коем случае не пытаемся оправдать наше решение и вызвать у болельщиков жалость. Это лишь констатация фактов.

Таких проблем и их последующих решений было очень много, но как мы сказали в начале – без углубления. Все, что произошло – произошло, и к нашему решению мы приходили долго.

В заключение мы хотим поблагодарить наш тренерский штаб. Работа, которая была проделана, не останется тщетной в нас. Она воспитала в нас личности и научила преодолевать трудности даже тогда, когда кажется, что это невозможно.

Опыт, который мы получили, найдет применение в жизни. Спасибо Павлу Слюсаренко, Ивану Малафееву, Николаю Морозову и Валентине Федоровне. Спасибо огромное! Конечно, ни один спортсмен не стал бы спортсменом без родителей. Вы настоящие герои и мы обязаны вам всем.

И напоследок вы хотим обратиться к вам. К вам, ради кого пишется этот пост. Наши поклонники и болельщики. Спасибо вам за вашу веру в нас, за вашу любовь и поддержку. Повторимся – вы лучшие! P.S. Ваши ПР», – говорится в сообщении спортсменов.