Чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завершили карьеру

Теги сборная России пары Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Фигурное катание

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступающие в парном катании, объявили о завершении карьеры.

Панфилова и Рылов – чемпионы мира среди юниоров 2020 года, чемпионы юношеских Олимпийских игр, победители финала Гран-при среди юниоров. 

«Мы долго ждали. На промежутке времени длиной в два года у нас были «завязаны руки»... Но сегодня мы наконец-то скажем то, что должны были сказать уже давно.

Наша карьера подошла к концу. Это был сложный, извилистый, но прекрасный путь. Наверное стоит поверхностно рассказать вам о том, что произошло за последние два года. Деталей и происшествий слишком много, чтобы поведать вам все, поэтому мы быстро пробежимся по некоторым из них.

Физическая и моральная боль в спорте – это неотъемлемая его часть, и любой спортсмен за свой путь сталкивается с этими проблемами и преодолевает их, но даже у желания есть конец.

В первые месяцы нашего отсутствия партнеру нашей пары сделали сложнейшую операцию на позвоночник. В его нижнюю часть были вкручены 4 титановых винта и дальнейшие тренировки и выступления были невозможны.

Восстановления и возврат в тренировочному процессу заняли 10 долгих месяцев, но мы справились, вышли и восстановили все элементы на прежнем уровне. Через пару месяцев у партнерши пары случился перелом в ноге, и из-за врачебной ошибки восстановление затянулось на очень долгий срок.

Эти две проблемы сильно сказались на нашем здоровье, как физическом, так и психологическом. Мы ни в коем случае не пытаемся оправдать наше решение и вызвать у болельщиков жалость. Это лишь констатация фактов.

Таких проблем и их последующих решений было очень много, но как мы сказали в начале – без углубления. Все, что произошло – произошло, и к нашему решению мы приходили долго.

В заключение мы хотим поблагодарить наш тренерский штаб. Работа, которая была проделана, не останется тщетной в нас. Она воспитала в нас личности и научила преодолевать трудности даже тогда, когда кажется, что это невозможно.

Опыт, который мы получили, найдет применение в жизни. Спасибо Павлу Слюсаренко, Ивану Малафееву, Николаю Морозову и Валентине Федоровне. Спасибо огромное! Конечно, ни один спортсмен не стал бы спортсменом без родителей. Вы настоящие герои и мы обязаны вам всем. 

И напоследок вы хотим обратиться к вам. К вам, ради кого пишется этот пост. Наши поклонники и болельщики. Спасибо вам за вашу веру в нас, за вашу любовь и поддержку. Повторимся – вы лучшие!  P.S. Ваши ПР»,  – говорится в сообщении спортсменов. 

55 комментариев

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miladoc1
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Ответ Allbee
Спорт высоких достижений всегда имеет высокую цену и всегда конечен. Ребята молодцы, и молоды, вся жизнь впереди. Пусть она будет у них счастливой!
Все имеет свой конец. А ребятам - удачи в дальнейшей жизни)
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Raduga
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Ответ supepper
Ах как ...не жаль
Жаль, что вы не прекратили писать ущербные комменты
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Анаис_Анаис
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Очень жаль. Такую прекрасную пару на самом взлёте скосили травмы. Конечно, без необходимых прыжковых им было бы трудно сейчас бороться за тройку, учитывая, как усложнили прыжковые МГ и БК, но бороться за шестёрку и радовать зрителей одной из лучших в мире подкруток могли бы.
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supepper
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Теперь будут на народные деньги на народных ледовых шоу Навки кататься
если Навка позовёт
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Likman
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Какая пара! Пересмотрю ка их выступления
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просто болельщица
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Очень жаль, что так все сложилось. У этой пары было то, чего нет у многих взрослых давно выступающих на мировой арене - высокий класс пары. Надеюсь, они найдут свое уникальное место и в жизни после большого спорта.
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supepper
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Вот и молодцы. Очень подходящий возраст для завершения.
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supepper
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Ах как ...не жаль
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-4
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NeFig
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Жаль, прям до слез... ждали вас... ваша подкрутка лучшая!!!
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fk_pairs
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Душевный пост. Для меня Панфилова Рылов до сих пор олицетворение Пермской школы и самые яркие её представители.
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olvl
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Просто до слёз. Замечательная пара, которую очень ждали многие. Поле и Диме здоровья и найти себя в жизни. Всего самого доброго. Будем скучать.
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Lёna
жизненный опыт) и не тыкайте, пожалуйста
Как я могу к тебе прикоснуться, если мы общаемся на портале в интернете. Фигуристы были никакие, как «дерево» катались. Так что, не нужно мне хамить.
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Скелет_Полишинеля
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Как же жаль...😟
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Любитель_ФК
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Конечно можно и нужно выразить огромное сожаление, это действительно большая потеря для ФК . Пара совершенно особенная, ее подкрутка и выбросы, просто уникальны. Да были и серьезные пробелы в прыжках. Пожалуй странное сочетание огромных перспектив и таких несерьезных недостатков, как исполнение тройных прыжков, которые учат с раннего детства, которые к юниорскому возрасту прыгают подавляющее количество парников и их всего -то три, на две программы. И тем не менее очень жаль потерять такую пару, даже при том , что у нас даже некий переизбыток талантов и перспектив, если уместно так говорить. Вообще -то чем больше талантов , тем лучше, тем более динамично и успешно развивается вид спорта. И все-таки было бы интересно посмотреть , как бы они вписались в современное парное катание, но не судьба.
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UVR
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Желаю ребятам найти себе новое занятие по душе.
Очень ждала их возвращения. Печально.
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Charliz
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Ох, как же жаль. Перспективные ребята были. А уж парные элементы одни из лучших в мире. Жаль, очень жаль. Ждала их выхода во взрослые.

Успехов им в других начинаниях.
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maalry
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Так ждала их возвращения((
Подкрут в небеса же был, в белой юбке, как же красиво. А какие поддержки!
Эх😪
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Lёna
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Ты откуда знаешь ?
жизненный опыт) и не тыкайте, пожалуйста
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Sonyas
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Безжалостные травмы;( Очень жаль, что больше не увидим этих ребят на соревновательном льду. Но пусть они найдут свой путь и свое счастье!
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Девушка Безимени
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Ответ Владимир Сказочный
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Главное, чтоб не сказочный владимир
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Vera Goncharova
Ах, как жаль, коварные травмы. Уникальные ребята, очень ждала их возвращения.
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Lёna
потому что решение уйти из спорта чаще всего дается спортсменам тяжело
Ты откуда знаешь ?
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Shveddka
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Очень жаль.
Здорово смотрелись в юниорах👍
Казалось,Поля способна выиграть всё…
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Lёna
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Ответ Храбрая виолончелистка
Какой тяжёлый текст...Сил и удачи ребятам во внеспортивной жизни.
потому что решение уйти из спорта чаще всего дается спортсменам тяжело
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Oleandra
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Она прямо стелилась по льду, вот где настоящая пластика была..
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