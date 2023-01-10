Дмитрий Рылов: «Первые мысли об окончании карьеры начали нас посещать еще весной-летом 2022 года»

Теги сборная России пары Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов ТАСС Фигурное катание

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов рассказали, почему приняли решение завершить спортивную карьеру. 

«Самые первые мысли об окончании карьеры начали нас посещать еще весной-летом 2022 года», — сказал Рылов. 

«В то время у меня как раз была травма. Мысли начали приходить тогда, но решение мы еще не приняли, тренировались, восстанавливались, но в голове что-то уже такое было.

Наверное, когда только как начинаешь об этом думать, возникают мысли, что будешь жалеть, так как себя не до конца реализовал. Но потом все складывается в один большой пазл, ты просто взвешиваешь плюсы и минусы.

Если минусы не перевешивают, ты продолжаешь жить — спорт никуда не уходит, он остается в нашей жизни, но не в таких количествах», — добавила Панфилова.

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2 комментария

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tull
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Очень жаль. Удачи в неспортивной жизни, найти свое место. Новое любимое дело.
+3
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kate_ko
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ох, ребятушки. очень жаль, что травмы не дали продолжить карьеру(( глядя на такую пару, действительно уверуешь в божий дар - юниоры еще, а катались как взрослые, все парные элементы на таком высочайшем классе! успехов вам в жизни!
+7
0
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