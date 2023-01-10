Ирина Роднина: «Если Назарычев не чувствует себя в безопасности в России, я бы посоветовала ему обратиться к психиатру»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова бронзового призера ЧM среди юниоров в парном катании Mихаила Назарычева.

Назарычев рассказал в интервью о переезде в США: «Я перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти для нормальной жизни».

«Я такого спортсмена не знаю. Если он не чувствует себя в безопасности в России, я бы посоветовала ему обратиться к психиатру», – сказала Роднина.

Назарычев о переезде в Майами: «Уровень жизни отличается в корне. Россия даже рядом не стояла»