Ирина Роднина: «Если Назарычев не чувствует себя в безопасности в России, я бы посоветовала ему обратиться к психиатру»

Теги Ирина Роднина пары Михаил Назарычев Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова бронзового призера ЧM среди юниоров в парном катании Mихаила Назарычева. 

Назарычев рассказал в интервью о переезде в США: «Я перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти для нормальной жизни».

«Я такого спортсмена не знаю. Если он не чувствует себя в безопасности в России, я бы посоветовала ему обратиться к психиатру», – сказала Роднина. 

Назарычев о переезде в Майами: «Уровень жизни отличается в корне. Россия даже рядом не стояла»

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24 комментария

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Павел Светлов
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Ответ Delirium
Гражданин России мужского пола- гарант и обеспечитель безопасности всех остальных жителей РФ.
гарант у нас по конституции один
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Павел Светлов
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Ответ Полынь
Нет, просто мозги у человека есть.)
мозги тут почти не при чем, главное -- есть возможность уехать
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Павел Светлов
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Ответ supepper
А жить, значит, подольше хочет. Ясно. Ишь какой хитросделанный. В наше непростое время такие капризы государством не одобряются, ведь эта любовь к жизни мешает так называемым государственным интересам....
троллинг защитан
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KMR
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Очень востребованная специальность скоро будет - психиатр.
Раз так ставится вопрос.
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Полынь
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Ответ supepper
Комментарий удален модератором
Нет, просто мозги у человека есть.)
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Полынь
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В России чувствуют себя в безопасности такие как Роднина. Особенно те из них, кто в Думе сидит. Вот им точно никаких проблем не светит.
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Viks
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Ответ Anastasia1990_
Если так рассуждать, то, откровенно говоря, он сейчас много кому нужен.
... и в первую очередь тем, кто чувствует себя в полной безопасности.
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Manatusik
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Ответ supepper
Комментарий удален модератором
с инстинктом самосохранения парень.
А еще если непонятно за что воевать, то зачем идти под пули?
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Viks
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В России все в безопасности?! --- Тогда психиатр нужен вам!
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supepper
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Ответ Этери горячая
В Украине нет ничего, за что стоило бы бороться, не говоря уже о том, чтобы умереть.
Вас забыли спросить. Государству, точнее небольшой кучке людей во власти, уж виднее, за что стоит вам умереть. Вы что, разве хотите погибнуть в дтп или от алкоголя?
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ретроградный меркурий
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Мужчина призывного возраста в России, стране торжества правосудия (99% дел в пользу обвинения), верховенства закона и Конституции (привет, обнуление срока, права граждан на мирные демонстрации) и здравомыслия (где можно получить срок за фразу "нет в***е" и символ мира в соцсетях), не чувствует себя в безопасности? Сумасшедший, ей-богу. Срочно лечить.
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Этери горячая
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Ответ supepper
А жить, значит, подольше хочет. Ясно. Ишь какой хитросделанный. В наше непростое время такие капризы государством не одобряются, ведь эта любовь к жизни мешает так называемым государственным интересам....
В Украине нет ничего, за что стоило бы бороться, не говоря уже о том, чтобы умереть.
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supepper
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Ответ Этери горячая
Может быть, ему нравится жить долго
А жить, значит, подольше хочет. Ясно. Ишь какой хитросделанный. В наше непростое время такие капризы государством не одобряются, ведь эта любовь к жизни мешает так называемым государственным интересам....
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Этери горячая
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Ответ supepper
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Может быть, ему нравится жить долго
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supepper
Ответ Этери горячая
Думаю, он боится умереть в спецоперации.
Комментарий удален
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Anastasia1990_
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Если так рассуждать, то, откровенно говоря, он сейчас много кому нужен.
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Этери горячая
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Думаю, он боится умереть в спецоперации.
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Девушка Безимени
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ИК жжет
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Delirium
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Ответ Ебздрогыч
Если в России сейчас человек, особенно мужского пола, не являющийся депутатом, может чувствовать себя в безопасности, то ему стоит обратиться к психиатру
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supepper
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Ирина Роднина права. С чего это этот паникёр решил, что в России небезопасно? Небезопасно это, я не знаю... ну например в Макеевке. Но какая связь между Россией и Макеевкой? Хотя стойте...
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Ебздрогыч
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ФСИН, МВД и Росгвардия скоро будут предоставлять услугу по принудительному прививанию чувства безопасности в стране
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Ебздрогыч
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Если в России сейчас человек, особенно мужского пола, не являющийся депутатом, может чувствовать себя в безопасности, то ему стоит обратиться к психиатру
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JL JL
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Ему не нужен психиатр. Крепко сбитая брюнетка, не выдумывай.
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versa
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С таким развитием событий в стране карательная психиатрия может быть не за горами.
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gold-for-zagitova
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Ирина Константиновна явно может помочь с телефонным номером психиатра!
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