Михаил Назарычев: «В российском фигурном катании дружественной среды нет. Все любят лицемерить, все любят поврать»

Теги сборная России пары Михаил Назарычев Фигурное катание

Фигурист Михаил Назарычев, переехавший в США, высказался об взаимоотношениях в российском фигурном катании. 

– В целом, по вашим воспоминаниям, насколько у нас в российском фигурном катании дружественная среда? Можно ли ее вообще назвать такой?

– Дружественной среды нет. Конечно, есть люди, которые умеют разделять спорт и личную жизнь, но это единицы. Нет настоящей дружбы нигде. Может быть, дружба среди тех, кто всегда на пьедестале, и тех, кто на нем никогда не окажется, и об этом все знают. В таком случае, да, может быть дружба, потому что никакого соперничества нет и никто никого не ревнует. Но дружба среди тех, кто постоянно делит пьедестал, невозможна. В фигурном катании по крайней мере такого нет.

Конечно, везде есть исключения – я не спорю. Но очень мало людей, способных разделять спорт и все, что идет вне. Саша Галлямов, Матвей Янченков, Андрей Филатов из танцев могли. Но вообще смешно зачастую наблюдать за тем, как многие делают вид, что они дружат, хотя там этим и не пахнет. Все любят лицемерить, все любят поврать. Для кого-то, видимо, это нормально.

– Вы отметили, что немного посматривали за чемпионатом России. В целом следите за тем, что происходит у нас в фигурном катании?

– Я иногда слежу за новостями. Когда несколько соревнований кряду проходят, ради интереса смотрю, что произошло.

– Может быть, успели застать прыжковый чемпионат России?

– Это был какой-то «недоделанный» турнир. Меня не зацепило. Были очень странные комментарии по ходу турнира. Именно с организационной точки зрения не понравилось. Хотя зрители были довольны. Я слышал, как они визжали, хлопали, и это самое главное. Формат в целом достаточно хороший. Хотя я не думаю, что это было как-то сложно придумать.

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21 комментарий

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Cantstoped
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Ответ Whiskey cat
После таких интервью перестаешь уважать таких вот спортсменов. Результатов никаких, зато правдоруб якобы.
Он рубит правду матку, это мы и хотим знать!
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Анна Беляева
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Боюсь, при таком уровне нарциссизма, который светится в его интервью, он этого никогда не поймет. Жалею, что прочитала, гаденький парень, гниленький.
Партнерши, тем более на пару с тренером, от даже просто сносных партнеров в парном не отказываются. Мужики там в дефиците. Значит тот еще подарочек был парень.
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Revery
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"Обидели мышку - написали в норку..."
Страна фиговая, партнерша фиговая, тренеры фиговые, федра фиговая, соревнования фиговые - один Мишенька весь в белом, как Д’Артаньян.
Прелестное интервью, просто прелестное))
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Самая цитируемая и вообще недура
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Ответ Mohnatiy
В общем, у нас всё плохо, а у них всё хорошо. Такое себе интервью...
Это пока у него деньги есть.
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Abd
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Между теми кто мог бы делить пьедестал нет дружбы ни Где.
В Америке сопернице ноги переломали. (даже фильм такой был)
И у нас штормит. Пекин 22. Держи воду и еду в сейфе. Так спокойнее.
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Роман Волков
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Ему не нравится ничего!
Друзей нет!
В итоге Сбежал! за лучшей жизнью.
Теперь рассказывает, что там Рай земной.
Хорошо там, где нас нет! Смысл поговорки он ещё не осознал.
Дурак и Тряпач.
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Самая цитируемая и вообще недура
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Ответ Анна Беляева
Он не настолько популярен, чтобы этот источник был хоть сколько-нибудь длительным. Сезон по взрослым, даже не входил впервую тройку и толком ни на одном межународном старте не был. Один из сотен фигуристов, закончивший, не начав.
Боюсь, при таком уровне нарциссизма, который светится в его интервью, он этого никогда не поймет. Жалею, что прочитала, гаденький парень, гниленький.
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Светлана Менова
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Ну так это не только российского ФК касается. Можно подумать в американской сборной все друг друга очень любят, ага, особенно в танцах на льду)))

Ну а так о драках в нашем ФК нам уже сообщали, думаю, что это верхушка айсберга только.
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Назар Игорь
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Одни оскорбления, и хоть бы кто конкретно изложил в чëм парень неправ.
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Whiskey cat
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После таких интервью перестаешь уважать таких вот спортсменов. Результатов никаких, зато правдоруб якобы.
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Delirium
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Ответ Sincere
А зачем у какого-то сбежавшего в США никчёмыша от фигурного катания взяли интервью? Он даже не соревнуется. Чем его мнение должно быть интересно?
Оно политически выгодное для тех, кто ему дал трибуну.
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Darya-yeNoor
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Ещё одно говно вылезло
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Анна Беляева
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Парень отбежал на безопасное расстояние? Очень неприятное интервью. Хотя теперь у него долго не будет иного источника дохода, кроме как таких вот спичей.
Он не настолько популярен, чтобы этот источник был хоть сколько-нибудь длительным. Сезон по взрослым, даже не входил впервую тройку и толком ни на одном межународном старте не был. Один из сотен фигуристов, закончивший, не начав.
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Александра Волкова
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как-то все обобщает парень. сильная обида прослеживается через все интервью
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Cantstoped
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Давай Назарычев, РУБИ ПРАВДУ МАТКУ. Рассказывай все, что СКРЫТО в нашем ФК!
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Max9999
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Тоня Хардинг тебе расскажет про дружбанскую среду. И четверг.
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Mohnatiy
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В общем, у нас всё плохо, а у них всё хорошо. Такое себе интервью...
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Юля Глаголева
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Лучше бы вообще Сашу не упоминал. С такими друзьями и врагов не надо...
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Sincere
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А зачем у какого-то сбежавшего в США никчёмыша от фигурного катания взяли интервью? Он даже не соревнуется. Чем его мнение должно быть интересно?
+14
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Shtirly
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Я думала принц Гарри - феерический балабол и никто его не переплюнет. Нет. Та-да-да-да! Назарычев! Вот он наш победитель прошибания плинтуса!
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Самая цитируемая и вообще недура
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Парень отбежал на безопасное расстояние? Очень неприятное интервью. Хотя теперь у него долго не будет иного источника дохода, кроме как таких вот спичей.
+21
-4
+17
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