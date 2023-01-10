Михаил Назарычев: «В российском фигурном катании дружественной среды нет. Все любят лицемерить, все любят поврать»

Фигурист Михаил Назарычев, переехавший в США, высказался об взаимоотношениях в российском фигурном катании.

– В целом, по вашим воспоминаниям, насколько у нас в российском фигурном катании дружественная среда? Можно ли ее вообще назвать такой?

– Дружественной среды нет. Конечно, есть люди, которые умеют разделять спорт и личную жизнь, но это единицы. Нет настоящей дружбы нигде. Может быть, дружба среди тех, кто всегда на пьедестале, и тех, кто на нем никогда не окажется, и об этом все знают. В таком случае, да, может быть дружба, потому что никакого соперничества нет и никто никого не ревнует. Но дружба среди тех, кто постоянно делит пьедестал, невозможна. В фигурном катании по крайней мере такого нет.

Конечно, везде есть исключения – я не спорю. Но очень мало людей, способных разделять спорт и все, что идет вне. Саша Галлямов, Матвей Янченков, Андрей Филатов из танцев могли. Но вообще смешно зачастую наблюдать за тем, как многие делают вид, что они дружат, хотя там этим и не пахнет. Все любят лицемерить, все любят поврать. Для кого-то, видимо, это нормально.

– Вы отметили, что немного посматривали за чемпионатом России. В целом следите за тем, что происходит у нас в фигурном катании?

– Я иногда слежу за новостями. Когда несколько соревнований кряду проходят, ради интереса смотрю, что произошло.

– Может быть, успели застать прыжковый чемпионат России?

– Это был какой-то «недоделанный» турнир. Меня не зацепило. Были очень странные комментарии по ходу турнира. Именно с организационной точки зрения не понравилось. Хотя зрители были довольны. Я слышал, как они визжали, хлопали, и это самое главное. Формат в целом достаточно хороший. Хотя я не думаю, что это было как-то сложно придумать.