Михаил Назарычев: «У Тутберидзе нет странных методов воспитания. Она приучает детей к тому, что они спортсмены и на них лежит ответственность»

Теги сборная России пары Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин Михаил Назарычев Фигурное катание

Фигурист Михаил Назарычев, выступавший в паре с Юлией Артемьевой, поделился впечатлениями от работы с Этери Тутберидзе. 

– В прошлом сезоне вы немало времени проводили в «Хрустальном». Какие впечатления оставило у вас это место? 

– Тутберидзе нам помогала всякими советами по поводу костюмов, эмоций, внешнего вида, подачи. Также с нами работала вся ее команда: Сергей Дудаков, Максим Траньков, за что им спасибо большое. У нее сильный штаб.

– Какое главное впечатление на вас произвела Этери Георгиевна?

– Серьезность намерений – не знаю, как это правильно описать. Это отличный и сильный тренер с командой, в которой у нее все схвачено. Каждый знает свою работу, свои правила, и это очень круто. Дисциплина на невероятном уровне. Даже если сравнивать детей, которые занимаются у нас в Перми и у Этери Георгиевны, это просто небо и земля.

Понятное дело, что дети остаются детьми везде. Но как только начинается тренировочный процесс у Тутберидзе, эти дети превращаются в маленьких профессионалов. Они знают весь распорядок, все правила. И видно, что это надо им. Не родителям, не тренеру, который заставляет, а именно детям. Поэтому и получаются такие отличные спортсмены на выходе.

– Многие критикуют строгие методы работы Этери Георгиевны. Вы что-то подобное замечали?

– Нет каких-то странных методов воспитания. У них просто все по полочкам. А как иначе? Без дисциплины никак. Если ты будешь делать все, что ты захочешь, тогда ничего и не будет. Да, она с раннего возраста приучает детей к тому, что они спортсмены, что на них лежит ответственность. На мой взгляд, здорово, что она прививает это с детства.

– Некоторые в России с осуждением относятся к смене спортивного гражданства. Например, весь сезон у нас обсуждают возможный переход под флаг США танцевального дуэта дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Слышали что-нибудь об этом?

– Да, слышал, конечно. Если они хотят перейти, то пусть переходят. Тут мое мнение не играет никакого значения. Это их выбор.

– Но это бы стало хорошим импульсом для развития их карьеры?

– У них с карьерой и так все прекрасно. У них тренер мама Дианы. Они себя прекрасно чувствовали бы и в России, – сказал Назарычев. 

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ir_rish
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Анна Беляева
Вот все-таки.. Вроде сказал хорошее, но фраза про маму-тренера, с которой у дуэта будет все хорошо в России, попахивает, не знаю, завистью что ли. Типа, при маме тренере можно не пахать, и так все будет хорошо, мама же есть. То ли за языком плохо следит, то ли и правда в душе есть такое... мелкое. Может, однажды узнаем от Юли, как же "шутил" во время тренировок Миша, что дошутился до увольнения из их пары. Похоже, не особенно добродушно и духоподъемно.
Разве он не прав?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ir_rish
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Revery
Причём саму Этери со всех сторон облизал, а деткам шпильку подпустил. Наверное хочет в Майями место любимой жены... ой, то есть маминой дочери занять))
Майями большой, места всем хватит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
youmalv
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как именно она это делает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна Семёновна
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ TheWitcher
Жесть какая… Тутберидзе заставляет всех выигрывать
Классный коммент!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sat397
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какие могут быть претензии к Этери? Никто силой туда никого не тащит. Родители сами становятся в очередь, чтобы их детей приняли в ТШТ. Все прекрасно знают, плюсы и минусы ТШТ. А кому не подходят их методы, могут спокойно уйти, как та же Люба Рубцова к примеру.
Это профессиональный спорт, в нем легкой прогулки не бывает.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B.Jones
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ duffy
но это правда. про маму.
Да всё правда. Говорит отличный менеджер она. Сама в команде отвечает за брови, капюшоны и открытые рты. По 20 нормочасов может так креативить, столько в человеке энергии. Вот сейчас в Маями отдохнёт пару месяцев, и приедет на недельку другую перед КПК образа ставить. Потом опять назад к ребенку, к Новогорску восстанавливаться.😁
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
akschweyan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вообще супер забавно, человек, который явно рвёт все контакты с Россией, не стесняется в выражениях и посылах, пускает шпильку по поводу перспектив Дианы, все равно никак, ну вообще никак не может сказать ничего плохо про методы Этери. То есть даже при всех этих вводных, находит только хорошие слова. Это о чем-то да говорит.
Надеюсь, Меган прочитает это интервью)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Подлизаться пытался зная что Тудберидзе в Маями постоянно бывает приезжая к дочке и у нее есть связи. Но оказался настолько не умным что даже это не получилось.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тайга86
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если команда Этери смогла собрать ТМ к ОИ, когда все попахивало полной безнадегой, и привести их в итоге к серебру, все там для спорта по приоритетам правильно расставлено. И дисциплина, да, иногда жестко и обидно, но чертовски продуктивно, как уже не один раз доказывал ТШТ.
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oldparakhod
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если в других ТШ нет такой дисциплины, и подхода к ответственности ,как в ТШТ, то это их проблемы.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Revery
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Анна Беляева
Ну, отчего же? партнер он техничный, такие в цене. Шляхов Бережную колотил, допустим, но партнерш ему и до, и после Лены подвозили вполне себе, хотя его репутация впереди него бежала.
Ну, во времена катания Бережной и сами времена другими были, прошу прощения за тавтологию. Сейчас токсиков даже у нас не особо жалуют, хотя в нашей стране эмпатичность и умение в эмоциональный интеллект традиционно считались бесполезным придатком вроде аппендикса (когда речь идёт о работе).
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheWitcher
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жесть какая… Тутберидзе заставляет всех выигрывать
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ duffy
но это правда. про маму.
Любую правду можно донести так, что она будет звучать просто констатацией, и так, что будет звучать укором. У Мишы получилось вторым способом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Revery
Что-то сомневаюсь, что после этого интервью кто-то из наших позарится на такое "сокровище". Ну только Мозер может быть.
Ну, отчего же? партнер он техничный, такие в цене. Шляхов Бережную колотил, допустим, но партнерш ему и до, и после Лены подвозили вполне себе, хотя его репутация впереди него бежала.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ezhevika33
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Евгения Гринева
Это для хейтеров и фанатов других фигуристок, они становятся толстыми и ленивыми
Неплохо бы иногда думать, что пишете.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
duffy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Анна Беляева
Вот все-таки.. Вроде сказал хорошее, но фраза про маму-тренера, с которой у дуэта будет все хорошо в России, попахивает, не знаю, завистью что ли. Типа, при маме тренере можно не пахать, и так все будет хорошо, мама же есть. То ли за языком плохо следит, то ли и правда в душе есть такое... мелкое. Может, однажды узнаем от Юли, как же "шутил" во время тренировок Миша, что дошутился до увольнения из их пары. Похоже, не особенно добродушно и духоподъемно.
но это правда. про маму.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну это точно.. такая мама своей дочери на всех подряд прокатах падать не позволила бы)
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Revery
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Анна Беляева
Ну, мозги-то у него есть: хвост на Этери задирать, ему ни разу не резон. Даже из Майами. Завтра возвращаться, не дай бог, за Россию катать, зачем портить отношения с авторитеным человеком, а понозить, что кому-то в жизни фарта чуть больше, хочется.
Что-то сомневаюсь, что после этого интервью кто-то из наших позарится на такое "сокровище". Ну только Мозер может быть.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Revery
Причём саму Этери со всех сторон облизал, а деткам шпильку подпустил. Наверное хочет в Майями место любимой жены... ой, то есть маминой дочери занять))
Ну, мозги-то у него есть: хвост на Этери задирать, ему ни разу не резон. Даже из Майами. Завтра возвращаться, не дай бог, за Россию катать, зачем портить отношения с авторитеным человеком, а понозить, что кому-то в жизни фарта чуть больше, хочется.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Revery
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Анна Беляева
Вот все-таки.. Вроде сказал хорошее, но фраза про маму-тренера, с которой у дуэта будет все хорошо в России, попахивает, не знаю, завистью что ли. Типа, при маме тренере можно не пахать, и так все будет хорошо, мама же есть. То ли за языком плохо следит, то ли и правда в душе есть такое... мелкое. Может, однажды узнаем от Юли, как же "шутил" во время тренировок Миша, что дошутился до увольнения из их пары. Похоже, не особенно добродушно и духоподъемно.
Причём саму Этери со всех сторон облизал, а деткам шпильку подпустил. Наверное хочет в Майями место любимой жены... ой, то есть маминой дочери занять))
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот все-таки.. Вроде сказал хорошее, но фраза про маму-тренера, с которой у дуэта будет все хорошо в России, попахивает, не знаю, завистью что ли. Типа, при маме тренере можно не пахать, и так все будет хорошо, мама же есть. То ли за языком плохо следит, то ли и правда в душе есть такое... мелкое. Может, однажды узнаем от Юли, как же "шутил" во время тренировок Миша, что дошутился до увольнения из их пары. Похоже, не особенно добродушно и духоподъемно.
+17
-9
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ezhevika33
Однако спортсмены у неё в момент могут стать толстыми или ленивыми.
Это для хейтеров и фанатов других фигуристок, они становятся толстыми и ленивыми
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shtirly
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Адвокатура Этери в Майями подъехала, как я погляжу?
+6
-10
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B.Jones
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ясно понятно, адресок в Майами знает.😁✌️
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ezhevika33
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Однако спортсмены у неё в момент могут стать толстыми или ленивыми.
+10
-15
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий