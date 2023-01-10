Михаил Назарычев: «У Тутберидзе нет странных методов воспитания. Она приучает детей к тому, что они спортсмены и на них лежит ответственность»

Фигурист Михаил Назарычев, выступавший в паре с Юлией Артемьевой, поделился впечатлениями от работы с Этери Тутберидзе.

– В прошлом сезоне вы немало времени проводили в «Хрустальном». Какие впечатления оставило у вас это место?

– Тутберидзе нам помогала всякими советами по поводу костюмов, эмоций, внешнего вида, подачи. Также с нами работала вся ее команда: , , за что им спасибо большое. У нее сильный штаб.

– Какое главное впечатление на вас произвела Этери Георгиевна?

– Серьезность намерений – не знаю, как это правильно описать. Это отличный и сильный тренер с командой, в которой у нее все схвачено. Каждый знает свою работу, свои правила, и это очень круто. Дисциплина на невероятном уровне. Даже если сравнивать детей, которые занимаются у нас в Перми и у Этери Георгиевны, это просто небо и земля.

Понятное дело, что дети остаются детьми везде. Но как только начинается тренировочный процесс у Тутберидзе, эти дети превращаются в маленьких профессионалов. Они знают весь распорядок, все правила. И видно, что это надо им. Не родителям, не тренеру, который заставляет, а именно детям. Поэтому и получаются такие отличные спортсмены на выходе.

– Многие критикуют строгие методы работы Этери Георгиевны. Вы что-то подобное замечали?

– Нет каких-то странных методов воспитания. У них просто все по полочкам. А как иначе? Без дисциплины никак. Если ты будешь делать все, что ты захочешь, тогда ничего и не будет. Да, она с раннего возраста приучает детей к тому, что они спортсмены, что на них лежит ответственность. На мой взгляд, здорово, что она прививает это с детства.

– Некоторые в России с осуждением относятся к смене спортивного гражданства. Например, весь сезон у нас обсуждают возможный переход под флаг США танцевального дуэта дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и . Слышали что-нибудь об этом?

– Да, слышал, конечно. Если они хотят перейти, то пусть переходят. Тут мое мнение не играет никакого значения. Это их выбор.

– Но это бы стало хорошим импульсом для развития их карьеры?

– У них с карьерой и так все прекрасно. У них тренер мама Дианы. Они себя прекрасно чувствовали бы и в России, – сказал Назарычев.