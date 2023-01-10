Назарычев о переезде в Майами: «Уровень жизни отличается в корне. Россия даже рядом не стояла»

Фигурист высказался о переезде из России в США.

– Как-то удалось соприкоснуться с фигурным катанием в Штатах? В чем принципиальное отличие фигурного катания у нас и в США?

– Принципиальных отличий нет. Я, конечно, пока не могу сравнивать. В России я катался везде и всю мою жизнь, а здесь только начинаю. Но пока все в целом одинаково.

– А если абстрагироваться от спорта, где лучше – в Майами или в Перми? В чем в целом отличие США от России?

– Очень интересное сравнение – Майами и Пермь. Пока для меня, понятное дело, лучше жить вне России. Я много раз летал куда-либо и давно понимал, что надо бы уехать.

Уровень жизни отличается в корне. Россия даже рядом не стояла. Тут даже правильнее будет сказать вся оставшаяся часть России, кроме Москвы. Потому что все деньги в Москве. Стоит выйти оттуда, все становится предельно понятно.

Есть, конечно, много хороших городов. Та же Пермь. Ничего не имею против этого города. Там есть все. Там отличная школа фигурного катания, там прекрасный президент федерации фигурного катания, который делает все для спортсменов. Но если мы говорим про Майами и Пермь, то нельзя их сравнивать, – сказал Назарычев.