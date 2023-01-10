Назарычев о переезде в Майами: «Уровень жизни отличается в корне. Россия даже рядом не стояла»

Теги сборная России пары Михаил Назарычев Фигурное катание

Фигурист Михаил Назарычев высказался о переезде из России в США. 

– Как-то удалось соприкоснуться с фигурным катанием в Штатах? В чем принципиальное отличие фигурного катания у нас и в США?

– Принципиальных отличий нет. Я, конечно, пока не могу сравнивать. В России я катался везде и всю мою жизнь, а здесь только начинаю. Но пока все в целом одинаково.

– А если абстрагироваться от спорта, где лучше – в Майами или в Перми? В чем в целом отличие США от России?

– Очень интересное сравнение – Майами и Пермь. Пока для меня, понятное дело, лучше жить вне России. Я много раз летал куда-либо и давно понимал, что надо бы уехать.

Уровень жизни отличается в корне. Россия даже рядом не стояла. Тут даже правильнее будет сказать вся оставшаяся часть России, кроме Москвы. Потому что все деньги в Москве. Стоит выйти оттуда, все становится предельно понятно.

Есть, конечно, много хороших городов. Та же Пермь. Ничего не имею против этого города. Там есть все. Там отличная школа фигурного катания, там прекрасный президент федерации фигурного катания, который делает все для спортсменов. Но если мы говорим про Майами и Пермь, то нельзя их сравнивать, – сказал Назарычев. 

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36 комментариев

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DD102DD
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Спортс отправь меня в Майями с аудитом - и я привезу правду.
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Oleandra
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Ответ Дарья Ефимова
Вопрос- что делать с людьми которых устраивает жизнь в хрущевке? Что если хрущевка расположена в хорошем районе рядом с метро , а переселить предлагают на другой конец города где-то на отшибе? Ведь в основном новые дома строят там. Что если в хрущевке живут пенсионеры , которые любят дом в котором провели всю свою жизнь? Их насильно выселить и переселить в человейник , потому что какая-то навальнятина считает что так лучше будет?
девушка, вы явно из Москвы.. в Москве может и не надо все хрущевки сносить, но ведь по России целые города ими застроены.. в Москве хоть есть старинное что-то, а у других городов лица своего нет, и там нет таких расстояний, чтобы далеко переселять.. да и непрезентабельного они вида вообще-то.
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мистер бин
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Пермь уместно сравнивать с какой-нибудь Абуджой в Нигерии. А так любой западный город это другая вселенная.
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Дарья Ефимова
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Ответ Oleandra
за эти двадцать лет да с триллионами, которые в оффшорах засели, уже всю страну можно было вылизать.. не только деревяшки, но и хрущёвки все снести, да нормальные квартиры всем бесплатно раздать.. я уж молчу про дороги.. про закрытие свалок, которые только множатся несмотря на налог за мусор.. реки почистить, леса восстановить.. да много что можно сделать.. у скандинавов тоже климат не ахти, но массового отъезда в Майами не наблюдается почему-то, а если и уезжают, то страну свою не облаивают напоследок.
Вопрос- что делать с людьми которых устраивает жизнь в хрущевке? Что если хрущевка расположена в хорошем районе рядом с метро , а переселить предлагают на другой конец города где-то на отшибе? Ведь в основном новые дома строят там. Что если в хрущевке живут пенсионеры , которые любят дом в котором провели всю свою жизнь? Их насильно выселить и переселить в человейник , потому что какая-то навальнятина считает что так лучше будет?
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Busilda
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Забрать нужно у паренька российский паспорт. Пусть радуется жизни в Америке
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Sat397
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Честный человек - не лицемер. Что увидел своими глазами о том и рассказал.
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Oleandra
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Ответ Paul Spolnikov
Какой незамутненный бред. А скажи, если всем будут раздавать бесплатно нормальные квартиры, кто тогда работать будет, как сейчас, чтобы их купить? Насчет облаивания страны тут в точку. Вопрос только у тебя почему-то к властям, а не к тем, кто лает. Непонятно.
все будут работать на отдых, на детей, а не до 70 лет ипотеку гасить.. не беспокойся, будут работать.. наши власти сами свою страну не любят, почти у всех дети за границей учатся, живут.. сами они там виллы, яхты имеют, и никто не стесняется и не скрывает этого.. а претензии к обычным людям, которые тоже захотели уехать, не патриоты мол.. сбегают..
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Delirium
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Ответ duffy
сравнивается уровень жизни, а не погода. Теперь сравните Майами и Стокгольм. большая будет разница?
Дорогой duffy, приходило ли вам в голову, что уровень жизни курортных городов серьезно отличается от уровня жизни не курортных, даже если они расположены рядом, просто не на побережье? И да, уровень жизни в Майами и Стокгольме сильно разный.
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duffy
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Ответ Delirium
Кто-бы мог подумать, что город-курорт Майами лучше Перми?!! Надо бы пареньку в Миннеаполис какой-нибудь переехать, и внезапно Пермь окажется замечательным местом для проживания!
сравнивается уровень жизни, а не погода. Теперь сравните Майами и Стокгольм. большая будет разница?
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Paul Spolnikov
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Ответ Oleandra
за эти двадцать лет да с триллионами, которые в оффшорах засели, уже всю страну можно было вылизать.. не только деревяшки, но и хрущёвки все снести, да нормальные квартиры всем бесплатно раздать.. я уж молчу про дороги.. про закрытие свалок, которые только множатся несмотря на налог за мусор.. реки почистить, леса восстановить.. да много что можно сделать.. у скандинавов тоже климат не ахти, но массового отъезда в Майами не наблюдается почему-то, а если и уезжают, то страну свою не облаивают напоследок.
Какой незамутненный бред. А скажи, если всем будут раздавать бесплатно нормальные квартиры, кто тогда работать будет, как сейчас, чтобы их купить?
Насчет облаивания страны тут в точку. Вопрос только у тебя почему-то к властям, а не к тем, кто лает. Непонятно.
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Sincere
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Ну да, Пермь это не Майами😂😂 какой "умненький" парень)
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Whiskey cat
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В чем отличия так и не сказал, хоть бы плюсы США перечислил, но главное ведь заголовок!
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Елена Ивашутина
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Ответ Paul Spolnikov
И не говори - так и не перевез Пермь к океану. Обманул избирателей!
Даже Португалию не догнал. А так хотелось.
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Светлана Менова
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Ответ Delirium
Кто-бы мог подумать, что город-курорт Майами лучше Перми?!! Надо бы пареньку в Миннеаполис какой-нибудь переехать, и внезапно Пермь окажется замечательным местом для проживания!
Или в Балтимор, где полно чёрного населения и уровень преступности зашкаливает.
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Маргарита В Сафронова
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Повёлся на амерские вкусняшки. Дёшево.
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Саша
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Ответ duffy
Ты зачем правду говоришь??? щас местных "патриотов" на куски разорвет ))
Не повезло этому посту, похоже ссылку кинули в группу ватником и дали команду отработать))
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Booligan
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Ответ pas33pas
Сочи очень холодный город. Сочи ближе к канадскому Ванкуверу. И там и там пальмы, но по меркам США - это очень холодно.
ну своего Батуми у нас больше нет
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Oleandra
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Ответ Paul Spolnikov
Угу, медвежий угол на урале против мегаполиса на берегу теплого океана. Где торговля, пенсионные деньги всей америки, климат, туризм, куча инвестиций. Поднять? А что ты под этим понимаешь? Влить денег? Построить небоскребов? Пенсии старикам в 10 раз увеличить? А за счет чего, собственно, Пермь должна догонять один из самых богатых городов мира? Может, есть какие-то скрытые факторы, которые могут ускорить развитие Перми? Может, она была богаче Майами, а стала беднее? В чем приговор-то? У меня есть ответ, впрочем. Он в твоей голове, странно устроенной.
за эти двадцать лет да с триллионами, которые в оффшорах засели, уже всю страну можно было вылизать.. не только деревяшки, но и хрущёвки все снести, да нормальные квартиры всем бесплатно раздать.. я уж молчу про дороги.. про закрытие свалок, которые только множатся несмотря на налог за мусор.. реки почистить, леса восстановить.. да много что можно сделать.. у скандинавов тоже климат не ахти, но массового отъезда в Майами не наблюдается почему-то, а если и уезжают, то страну свою не облаивают напоследок.
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pas33pas
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Ответ Booligan
Пермь уместнее сравнивать с Миннеаполисом или даже скорее с Калгари, а Маями с Сочи, а то как-то тёплое с не очень мягким получается
Сочи очень холодный город. Сочи ближе к канадскому Ванкуверу. И там и там пальмы, но по меркам США - это очень холодно.
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duffy
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Ответ Фадейка
С деньгами можно жить хоть в Перми, без денег в США слабо) А вообще подленько как-то
я тоже считаю что это подленько что в Майами уровень жизни выше чем в Перми. как же так вышло.....
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pas33pas
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Да причем деньги, все помешаны просто на деньгах. Люди в РФ работают год чтобы на 2 недели выехать в тепло на море. А люди за границей там на море в тепле просто живут. Вот и вся разница. В таком климате как у нас белые люди готовы работать только вахтовым методом, поработал - вернулся к семье в тепло. У нас деньги уходят на дорогущие и тесные квартиры, когда у них домА из картона. У нас надо бы иметь авто, когда там по пригороду можно ездить на мопеде, у нас коммунальные расходы, когда там можно жить в частном доме без отопления и т.д. Там и без денег должно быть дёшево, а если денег хватает - то и живётся и спокойно.
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duffy
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Ты зачем правду говоришь??? щас местных "патриотов" на куски разорвет ))
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Саша
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Ответ Фадейка
С деньгами можно жить хоть в Перми, без денег в США слабо) А вообще подленько как-то
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Paul Spolnikov
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Ответ Oleandra
а что, только у океана уровень жизни можно поднять?
Угу, медвежий угол на урале против мегаполиса на берегу теплого океана. Где торговля, пенсионные деньги всей америки, климат, туризм, куча инвестиций. Поднять? А что ты под этим понимаешь? Влить денег? Построить небоскребов? Пенсии старикам в 10 раз увеличить? А за счет чего, собственно, Пермь должна догонять один из самых богатых городов мира? Может, есть какие-то скрытые факторы, которые могут ускорить развитие Перми? Может, она была богаче Майами, а стала беднее? В чем приговор-то? У меня есть ответ, впрочем. Он в твоей голове, странно устроенной.
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Shtirly
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Ну я надеюсь он как все нормальные пасаны живет где-нибудь в Allapattah?))) Ну чтобы было можно сравнивать корректно с маленькими городами типа Пермь)))
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