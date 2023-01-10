Фигурист Назарычев об отстранении от международных соревнований: «В плане карьерного роста – это все, крышка гроба»

Теги сборная России пары Михаил Назарычев Фигурное катание

Фигурист Михаил Назарычев высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. 

– Российские фигуристы лишены возможности выступать на международных стартах. Насколько это большой удар для спортсменов?

– Это дерьмово. Хотя для кого как. Может быть, кто-то тренируется из-за денег. Сейчас федерация пытается сделать все возможное, чтобы три первых места в каждой дисциплине не уехали никуда, чтобы они остались в России.

Поэтому они организовывают какие-то внутренние старты, переименовывают обычные соревнования в Гран-при России, тем самым пытаясь компенсировать отсутствие международных стартов.

– Это может в полной мере компенсировать отсутствие международных соревнований?

– Деньгами – да. Но глобально смысла в этом нет. Да, ты заработаешь кучу денег, но ты не оставишь след в рекордах ISU, не сможешь показать всему миру свои программы. В плане карьерного роста – это все, крышка гроба. В плане просто посидеть и заработать деньги – это отличный вариант, – заявил Назарычев. 

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20 комментариев

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DD102DD
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- В плане просто посидеть и заработать деньги – это отличный вариант.

Для многих да, но не для всех.
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Darya-yeNoor
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Прошла по ссылке. Начал с того, что сбежал в штаты от мобилизации, хоть честно признался, что там ему безопаснее. Потом классическое я хороший, она стерва, я не виноват, кругом злые люди. И вновь классическое- рассея отстой, маями хорошие. Стопудово персонаж реально себя нашёл. Следующее интервью будет камингаут в радужных трусах.
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AAPolyansky
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Ответ Бильм@н
Сказал по факту. Особенно для девочек фигуристок эта ситуация ужасна, у которых в 15 лет самый пик возможностей, а теперь они в это время пролетают мимо международных стартов и титулов.
мимо юниорских
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AAPolyansky
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я понимаю, когда на это сетует Морозов - который остался без двух медалей чем пионата мира. а Назарычев который не имел особых шансов войти в тройку о чем уж так сожалеет?
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haymaker
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Не надо переживать, останется след и программу увидят. Всем известно, что мир с трудом выживает без россиян. Поэтому обездоленные европейцы, замерзая, под одеялом, будут смотреть пиратские видео с нашими кудесниками.
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Александра Волкова
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Ответ Светлана Менова
Если он не называет их имена, откуда мне знать?
ну то есть его словам вы целиком и полностью доверяете, да? только фамилий не знаете?
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мистер бин
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Лизон тоже просекла эту фишку насчет дедег.
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Бильм@н
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Сказал по факту. Особенно для девочек фигуристок эта ситуация ужасна, у которых в 15 лет самый пик возможностей, а теперь они в это время пролетают мимо международных стартов и титулов.
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Светлана Менова
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Ответ Александра Волкова
я-то все прочитала, я спрашиваю конкретно у вас. вы употребили слово «многие», значит есть информация, какие спортсмены хотят сменить гражданство. поэтому вас об этом и спрашиваю
Если он не называет их имена, откуда мне знать?
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Влад Путман
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Путин крышкой гроба всю страну накрыл.
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Назар Игорь
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Это не крышка гроба, это гранитный саркофаг. Наконец всë больше российских спортсменов начинают осознавать что значит изоляция. Может и до власть предержащих это дойдëт, но в этом есть большие сомнения.
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Александра Волкова
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Ответ Светлана Менова
Вам слабо перейти по ссылке и прочесть всё интервью Михаила???
я-то все прочитала, я спрашиваю конкретно у вас. вы употребили слово «многие», значит есть информация, какие спортсмены хотят сменить гражданство. поэтому вас об этом и спрашиваю
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DrDro
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Ответ Shtirly
дерьмово... крышка гроба.. Ишь как лексикон "разнообразил". Так вот что он имел ввиду, когда отмечал отличие Майями от России )))
Ну от российских футболистов через новость проскакивает ### да @@@.
Зато честно.
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Светлана Менова
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Ответ Александра Волкова
кто эти фигуристы, можете назвать?
Вам слабо перейти по ссылке и прочесть всё интервью Михаила???
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Александра Волкова
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Ответ Светлана Менова
Там самое главное не это в интервью. Назарычев сказал, что на самом деле очень многие российские фигуристы собираются менять гражданство, но все об этом молчат в тряпочку по понятным причинам.
кто эти фигуристы, можете назвать?
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Светлана Менова
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Там самое главное не это в интервью. Назарычев сказал, что на самом деле очень многие российские фигуристы собираются менять гражданство, но все об этом молчат в тряпочку по понятным причинам.
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здоровяк
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Так санкции же на благо. Да и зачем нужны эти европейские унтерменши нам? Рекорды среди них ничего не значат, т.к. нужно соревноваться с лучшими - а это только внутри страны!:)
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Shtirly
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дерьмово... крышка гроба.. Ишь как лексикон "разнообразил". Так вот что он имел ввиду, когда отмечал отличие Майями от России )))
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versa
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Назарычев без экивоков сказал всё как есть, очень точно выразился.
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ILYA_FCB
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Для фигурного катания это ещё не совсем крышка. А вот для многих остальных видов спорта крышка
+14
-3
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