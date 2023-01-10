Фигурист Назарычев об отстранении от международных соревнований: «В плане карьерного роста – это все, крышка гроба»

Фигурист Михаил Назарычев высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

– Российские фигуристы лишены возможности выступать на международных стартах. Насколько это большой удар для спортсменов?

– Это дерьмово. Хотя для кого как. Может быть, кто-то тренируется из-за денег. Сейчас федерация пытается сделать все возможное, чтобы три первых места в каждой дисциплине не уехали никуда, чтобы они остались в России.

Поэтому они организовывают какие-то внутренние старты, переименовывают обычные соревнования в Гран-при России, тем самым пытаясь компенсировать отсутствие международных стартов.

– Это может в полной мере компенсировать отсутствие международных соревнований?

– Деньгами – да. Но глобально смысла в этом нет. Да, ты заработаешь кучу денег, но ты не оставишь след в рекордах , не сможешь показать всему миру свои программы. В плане карьерного роста – это все, крышка гроба. В плане просто посидеть и заработать деньги – это отличный вариант, – заявил Назарычев.