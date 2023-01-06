Хореограф группы Тутберидзе о визите Грассля в «Хрустальный»: «Думаю, ни для кого это уже не секрет. Даниэль приехал поработать»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о визите итальянского фигуриста Даниэля Грассля в ледовый дворец «Хрустальный» в Москве.

Грассль – серебряный призер чемпионата Европы-2022.

«Думаю, ни для кого это уже не секрет, так как в интернете гуляет куча фотографий. Да, Даниэль приехал поработать, вчера даже на джаз приходил.

Кстати, он подготовленный в танцевальном плане парень, что большая редкость для Европы», – сказал Железняков.

Федотов удалил совместное фото с Грасслем. Ранее итальянец посетил «Хрустальный» в Москве