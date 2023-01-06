Хореограф группы Тутберидзе о визите Грассля в «Хрустальный»: «Думаю, ни для кого это уже не секрет. Даниэль приехал поработать»

Теги сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Алексей Железняков Даниэль Грассль Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о визите итальянского фигуриста Даниэля Грассля в ледовый дворец «Хрустальный» в Москве.

Грассль – серебряный призер чемпионата Европы-2022.

«Думаю, ни для кого это уже не секрет, так как в интернете гуляет куча фотографий. Да, Даниэль приехал поработать, вчера даже на джаз приходил.

Кстати, он подготовленный в танцевальном плане парень, что большая редкость для Европы», – сказал Железняков.

Федотов удалил совместное фото с Грасслем. Ранее итальянец посетил «Хрустальный» в Москве

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20 комментариев

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Ольга Ручкина
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Ответ floret
Не видать ему теперь медали на Европе.
Если откатает как на чемпионате Италии, не видать. А так! Есть все шансы, из-за тренера его никто не лишит медали!
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Александра Волкова
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Ответ Ритт
Еще бы Грассль был не подготовлен, но же с Бенуа Ришо работает
ну по-правде Даник далеко не лучший в хорео. тут что Ришо, что не Ришо - кракозябра получается на выходе)
но кто-то считает это его фишкой)
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Сейлем Сэйберхеген
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А что свидомые уже высказались или до сих пор без света сидят?
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Сейлем Сэйберхеген
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Ответ Пророчество Кассандры
Из серии "Невероятно, но зачем?" Квады он и так умеет прыгать. Что еще искать ему в "Хрустальном"? Хорео(прости господи)графию Глейхенгауза?
Ну Грассль же менее компетентен, чем вы. А хореографией Глейха восхищается весь мир, после показалки Камилы на ЧР
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justbored
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Ответ AAPolyansky
сделали бы официальное заявление, а то появляются фоточки какие-то - понятно, что приехал работать, но заявите об этом смело и официально, стесняться тут нечему
Вам на персональный адрес, заказным с курьером?
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Анна Беляева
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Ответ Olga.t
Для вас, похоже, что Чен, что Шома, всё равно... какая разница)
Да... монголодный какой-то фигурист приезжал.. То ли с востока, то ли с запада. К дьяволу подробности! Он же уехал потом.
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floret
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Не видать ему теперь медали на Европе.
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Пророчество Кассандры
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Из серии "Невероятно, но зачем?" Квады он и так умеет прыгать. Что еще искать ему в "Хрустальном"? Хорео(прости господи)графию Глейхенгауза?
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AAPolyansky
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сделали бы официальное заявление, а то появляются фоточки какие-то - понятно, что приехал работать, но заявите об этом смело и официально, стесняться тут нечему
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Сладкий пончик
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Помолчал бы и так ситуация неприятная вокруг визита. Куча фоток это одно фото которое Арсений удалил?
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dollyna
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желаю парню достойно справиться с лавиной дерьма, которая на него будет обрушиваться в ближайшем (и не очень) будущем!! (и от иностранцев и, к сожалению, от наших)
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Залина Малина
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А вот это уже интересно. Перед чемпионатом Европы?
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Olga.t
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Ответ Зоя Кудряшова
И сколько же он будет работать? Может так же как Чен когда - то?
Для вас, похоже, что Чен, что Шома, всё равно... какая разница)
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Прекрасная фурия
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В полку поскребышей прибыло.
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Настя Розова
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Ответ Зоя Кудряшова
И сколько же он будет работать? Может так же как Чен когда - то?
Не Чен, Уно.
А так будет в Хрустальнике большой Даня(Глейх), Даня поменьше(Грассль), и вообще маленький Даня жестб(Самсонов).
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Товарищ Майор.
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Улучшение хореографии Данику не помешало бы
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Ритт
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Еще бы Грассль был не подготовлен, но же с Бенуа Ришо работает
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Зоя Кудряшова
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И сколько же он будет работать? Может так же как Чен когда - то?
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Этери горячая
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Алексей прав. фигурист увидел бы на гала-концерте хореографический конек Валиевой и загорелся бы желанием танцевать именно так. Очень умно для европейского фигуриста.
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Владимир
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Засветился 😁😁😁
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