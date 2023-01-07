Лайшев о визите Грассля в «Хрустальный»: «Весь мир хочет работать с Тутберидзе – это было, есть и будет. Как бы кто ни ненавидел, так будет продолжаться»

Президент «Самбо-70» высказался о визите итальянского фигуриста в ледовый дворец «Хрустальный» в Москве.

«Весь мир хочет работать с Тутберидзе – это было, есть и будет. Как бы они ни злились, как бы кто ни хотел, как бы кто ни ненавидел, так будет продолжаться.

Здесь никакого геройства нет. Приехал – молодец, хочет повысить свой уровень мастерства, выбрал одного из сильнейших тренеров в мире и занимается своим делом, которым должен заниматься.

А тот, кто его осудил за это, они ничего не умеют, даже кататься толком, им остается только осуждать.

Это вообще не должно мешаться с политикой, и ребята должны заниматься повышением уровня своего мастерства, искусства, красоты, спорта», – сказал Лайшев.

Федотов удалил совместное фото с Грасслем. Ранее итальянец посетил «Хрустальный» в Москве