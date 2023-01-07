Лайшев о визите Грассля в «Хрустальный»: «Весь мир хочет работать с Тутберидзе – это было, есть и будет. Как бы кто ни ненавидел, так будет продолжаться»

Теги сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Ренат Лайшев Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о визите итальянского фигуриста Даниэля Грассля в ледовый дворец «Хрустальный» в Москве.

«Весь мир хочет работать с Тутберидзе – это было, есть и будет. Как бы они ни злились, как бы кто ни хотел, как бы кто ни ненавидел, так будет продолжаться.

Здесь никакого геройства нет. Приехал – молодец, хочет повысить свой уровень мастерства, выбрал одного из сильнейших тренеров в мире и занимается своим делом, которым должен заниматься.

А тот, кто его осудил за это, они ничего не умеют, даже кататься толком, им остается только осуждать.

Это вообще не должно мешаться с политикой, и ребята должны заниматься повышением уровня своего мастерства, искусства, красоты, спорта», – сказал Лайшев.

Федотов удалил совместное фото с Грасслем. Ранее итальянец посетил «Хрустальный» в Москве

26 комментариев

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Роман Волков
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Как бы то ни было Грассль то приехал!
Со своей колокольни посмотрел и выбрал, сам!
Может полезное с приятным захотел совместить, на девок посмотреть, себя девчонкам показать.👍
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kate_ko
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Ответ Ezhevika33
Ох уж эти пафосные оды. И какие же у неё всемирные успехи с мировыми звездами? Весь мир прямо хочет, а почему то попал один единственный из всего мира, да и тот сбежал).
ну да, какие-то квадистки с мировыми рекордами, оличемпионки и олипризеры, парники какие-то, кто их вообще знает? правильно, никаких успехов с мировыми звездами, зеро просто
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Competition Score
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Вот кто балабол года!
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Pennywise
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Ответ Elena Sopc
А кто такой Адам?
Адам Сэндлер. Очевидно же.
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DD102DD
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Весь мир хочет работать с Тутберидзе - кроме Трусовой, Косторной и др.
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RS97
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А Лайшев что хочет с Тутберидзе?)
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JL JL
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чудо-юдо лайша пшик.
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Владимир
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Ответ Е...С
Так Тутберидзе сейчас с дочкой отдыхает.
Поэтому у Грассля есть шанс!!!!!! 😁
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Gemma157
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Ответ Бедоносец
В том сезоне они с Алиначкой соревновались кто больше изваляется.🤣
+100!)
🤣🤣🤣
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Бедоносец
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Ответ Gemma157
+100!) Это да. Потом бился как рыба об лед на этапе в Гренобле, показывая худшие выступления в своей карьере
В том сезоне они с Алиначкой соревновались кто больше изваляется.🤣
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Elena Sopc
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Ответ Храбрая виолончелистка
Ну, Грасслю на предстоящем ЧЕ будет не так просто с Адамом соперничать, у которого компоненты явно выше будут, понимает, что может взять только прыжками, а сейчас как раз с этим у него не очень...Посмотрим, что покажет в Эспо, поможет ли кратковременное пребывание в "Хрустальном"...
А кто такой Адам?
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Владимир
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Пресс-секретарь Тутберидзе отчитался 😁😁😁
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Defender64
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Лайшев в своём репертуаре
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Ezhevika33
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Ох уж эти пафосные оды.
И какие же у неё всемирные успехи с мировыми звездами?
Весь мир прямо хочет, а почему то попал один единственный из всего мира, да и тот сбежал).
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Gemma157
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Ответ Бедоносец
Один уже приезжал повысить мастерство, выдал потом серию эпических соревнований. Уной кажется его звали.🤣
+100!)
Это да. Потом бился как рыба об лед на этапе в Гренобле, показывая худшие выступления в своей карьере
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Храбрая виолончелистка
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Ну, Грасслю на предстоящем ЧЕ будет не так просто с Адамом соперничать, у которого компоненты явно выше будут, понимает, что может взять только прыжками, а сейчас как раз с этим у него не очень...Посмотрим, что покажет в Эспо, поможет ли кратковременное пребывание в "Хрустальном"...
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Бедоносец
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Ответ Лилибет
Даниэль Грассль в шоке, наверное, со всей этой шумихи,которая началась из-за фото с Арсением😃когда просто хотел немного позаниматься)
Немного хайпа ещё никому не навредило. 😊
+3
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Лилибет
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Даниэль Грассль в шоке, наверное, со всей этой шумихи,которая началась из-за фото с Арсением😃когда просто хотел немного позаниматься)
+5
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Iuasamotu
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Шома Умо отказался от идеи работать с Хрустальным и сейчас стал фигуристом номер 1 в мужской одиночной фигурке.
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Е...С
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Так Тутберидзе сейчас с дочкой отдыхает.
+18
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Анна Беляева
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Здоровья вам счастья и добра!!! Добро вам необходимо!
И велосипед... Потому что "это почему я раньше такой вредный был, потому что у меня велосипеда не было!"
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Barsa! bolshe chem klub
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Ответ Настя Розова
Ренат Алекссевич, весь мир не заключается в одном фигуристе континентального уровня. Что-то те же кореянки и японки на стажировку к вам не ездят, да и Шома Уно, который как-то потитулованнее Грассля будет почему-то сбежал от Гогиевны со стажировки.
Здоровья вам счастья и добра!!!

Добро вам необходимо!
+2
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Бедоносец
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Один уже приезжал повысить мастерство, выдал потом серию эпических соревнований. Уной кажется его звали.🤣
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Настя Розова
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Ренат Алекссевич, весь мир не заключается в одном фигуристе континентального уровня. Что-то те же кореянки и японки на стажировку к вам не ездят, да и Шома Уно, который как-то потитулованнее Грассля будет почему-то сбежал от Гогиевны со стажировки.
+17
-8
+9
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Sektor_5
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А Грассль после практики в сильнейшем штабе мира надеюсь хоть немного станет менее корявым. Дудаков выправит квады, Этери - хорео.
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