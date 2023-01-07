Лайшев о визите Грассля в «Хрустальный»: «Весь мир хочет работать с Тутберидзе – это было, есть и будет. Как бы кто ни ненавидел, так будет продолжаться»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о визите итальянского фигуриста Даниэля Грассля в ледовый дворец «Хрустальный» в Москве.
«Весь мир хочет работать с Тутберидзе – это было, есть и будет. Как бы они ни злились, как бы кто ни хотел, как бы кто ни ненавидел, так будет продолжаться.
Здесь никакого геройства нет. Приехал – молодец, хочет повысить свой уровень мастерства, выбрал одного из сильнейших тренеров в мире и занимается своим делом, которым должен заниматься.
А тот, кто его осудил за это, они ничего не умеют, даже кататься толком, им остается только осуждать.
Это вообще не должно мешаться с политикой, и ребята должны заниматься повышением уровня своего мастерства, искусства, красоты, спорта», – сказал Лайшев.
Федотов удалил совместное фото с Грасслем. Ранее итальянец посетил «Хрустальный» в Москве
Со своей колокольни посмотрел и выбрал, сам!
Может полезное с приятным захотел совместить, на девок посмотреть, себя девчонкам показать.👍
🤣🤣🤣
И какие же у неё всемирные успехи с мировыми звездами?
Весь мир прямо хочет, а почему то попал один единственный из всего мира, да и тот сбежал).
Это да. Потом бился как рыба об лед на этапе в Гренобле, показывая худшие выступления в своей карьере
Добро вам необходимо!