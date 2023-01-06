Федотов удалил совместное фото с Грасслем. Ранее итальянец посетил «Хрустальный» в Москве
Российский фигурист Арсений Федотов удалил совместное фото с серебряным призером чемпионата Европы итальянцем Даниэлем Грасслем.
Ранее Грассль посетил ледовый дворец «Хрустальный» в Москве. Фото с ним Федотов выложил у себя инстаграме, но сейчас запись недоступна.
«Крайне разочаровывающе». Дюамель о появлении Грассля в «Хрустальном»
(Хотя, было понятно, что хейтеров просто порвет).
какой там Грассель. свобода человека назыается.