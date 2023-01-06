Федотов удалил совместное фото с Грасслем. Ранее итальянец посетил «Хрустальный» в Москве

Теги сборная России сборная Италии мужское катание Даниэль Грассль Арсений Федотов Фигурное катание

Российский фигурист Арсений Федотов удалил совместное фото с серебряным призером чемпионата Европы итальянцем Даниэлем Грасслем.

Ранее Грассль посетил ледовый дворец «Хрустальный» в Москве. Фото с ним Федотов выложил у себя инстаграме, но сейчас запись недоступна.

«Крайне разочаровывающе». Дюамель о появлении Грассля в «Хрустальном»

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8 комментариев

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Анна Беляева
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Ответ Mira Val
Прям фантазии не хватает представить, что там в директ полилось(
Бедный, Арс, бедный Даниэль. Но Арса жальче, он вообще еще мальчишка, 13 лет всего. Надеюсь, инсту все же родители ведут у Арсения, хотя и не очень верю.
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Оле-Лукойе
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Я думаю, ни Арсений, ни Грассль не представляли, какую реакцию это вызовет.
(Хотя, было понятно, что хейтеров просто порвет).
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просто болельщица
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Ну и зря. Надо всегда гордо и прямо смотреть на всяких, мягко выражаясь, недоброжелателей. Что б их корежило, как Дюамель. А так получается, что Дюамель своего добилась.
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Светлана Менова
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У счастью, инстаграм Арсения ведут пока родители, поэтому, надеюсь, пацана обошёл хейт.
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Маргарита В Сафронова
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Арсений пожалел дяденьку Даниеля. Сфотографироваться с русским фигуристом—это же страшное преступление.
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Lapo Elkann
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Самого Роджера Уотерса не пожалели на родине , сделали изгоем ,
какой там Грассель. свобода человека назыается.
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Delirium
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На реддите вчера так жопы горели, что видимо засрали парням все лички.
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Mira Val
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Прям фантазии не хватает представить, что там в директ полилось(
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