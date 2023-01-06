Федотов удалил совместное фото с Грасслем. Ранее итальянец посетил «Хрустальный» в Москве

Российский фигурист Арсений Федотов удалил совместное фото с серебряным призером чемпионата Европы итальянцем Даниэлем Грасслем.

Ранее Грассль посетил ледовый дворец «Хрустальный» в Москве. Фото с ним Федотов выложил у себя инстаграме, но сейчас запись недоступна.

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