Даниэль Грассль вернулся тренироваться в Италию из США

Теги сборная Италии мужское катание Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль сообщил, что вернулся тренироваться в Италию. 

Летом Грассль ушел от тренера Лоренцо Магри, который работает на катке в Энье, и переехал в США, где начал сотрудничество с Алексеем Летовым и Ольгой Ганичевой. 

«Хотел бы сообщить, что больше не буду тренироваться в США. Это был сложный для меня период с большими изменениями и вызовами. Я скучал по семье и друзьям, между нами был океан, и это оказалось крайне болезненно, это не помогало мне настроиться на сезон правильно. 

Я хочу поблагодарить Алексея и Ольгу за все, что они для меня сделали, мне нравилось тренироваться с ними на этом потрясающем катке, я познакомился со многими новыми людьми. Я благодарен за этот опыт, он помог мне вырасти как личности и как фигуристу. 

Я возвращаюсь в Энью и буду кататься в тренировочном центре Young Goose, где меня снова приняли с распростертыми объятиями», – написал Грассль в соцсети. 

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