Даниэль Грассль вернулся тренироваться в Италию из США

Итальянский фигурист сообщил, что вернулся тренироваться в Италию.

Летом Грассль ушел от тренера Лоренцо Магри, который работает на катке в Энье, и переехал в США, где начал сотрудничество с Алексеем Летовым и Ольгой Ганичевой.

«Хотел бы сообщить, что больше не буду тренироваться в США. Это был сложный для меня период с большими изменениями и вызовами. Я скучал по семье и друзьям, между нами был океан, и это оказалось крайне болезненно, это не помогало мне настроиться на сезон правильно.

Я хочу поблагодарить Алексея и Ольгу за все, что они для меня сделали, мне нравилось тренироваться с ними на этом потрясающем катке, я познакомился со многими новыми людьми. Я благодарен за этот опыт, он помог мне вырасти как личности и как фигуристу.

Я возвращаюсь в Энью и буду кататься в тренировочном центре Young Goose, где меня снова приняли с распростертыми объятиями», – написал Грассль в соцсети.