Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не будет комментировать Кубок Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 21-22 января в Москве.

«Нормально себя чувствую. Я буду на Кубке Первого канала, но не буду комментировать там. Просто вот не буду комментировать…

При чем тут Трусова? Зачем связывать одно с другим? У меня просто горло болит», – сказала Тарасова.

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что отец Александры Трусовой высказывал претензии по назначению комментаторов на соревнования.

Почему Трусова повздорила с Первым каналом? Ее отец выдвинул ультиматум: Тарасову и Ягудина убрать из эфира