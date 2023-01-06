Татьяна Тарасова: «Я буду на Кубке Первого канала, но не буду комментировать. При чем тут Трусова? У меня просто горло болит»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не будет комментировать Кубок Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 21-22 января в Москве.
«Нормально себя чувствую. Я буду на Кубке Первого канала, но не буду комментировать там. Просто вот не буду комментировать…
При чем тут Трусова? Зачем связывать одно с другим? У меня просто горло болит», – сказала Тарасова.
Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что отец Александры Трусовой высказывал претензии по назначению комментаторов на соревнования.
Почему Трусова повздорила с Первым каналом? Ее отец выдвинул ультиматум: Тарасову и Ягудина убрать из эфира
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А вот это из инсты самой Трусовы, где ясно написано про «бонус всем купившим шапку, шоппер, худи, майку И рюкзак. Понимаете значение слова «И»?Счёт до 5 осилите?
Конечно, Александра Трусова - лучшая фигуристка крайнего Олимпийского цикла, самая статусная, ожидаемая и любимая "Действующая", одна из двух женщин в мире с квад-лутцем (вместе с Вероникой Жилиной).
Может быть последний канал передумает и избавится от связей тренерши с открытым допинг-делом? А то репутацию последнего канала уже месяцами тащат через коричневую субстанцию, а злая тренерша стоит в сторонке и усмехается.
А вы продолжайте себя убеждать, что участие в шоу Первого типа КПК, ЛП- предел мечтаний для фигуристов)))