Татьяна Тарасова: «Я буду на Кубке Первого канала, но не буду комментировать. При чем тут Трусова? У меня просто горло болит»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Александра Трусова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не будет комментировать Кубок Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 21-22 января в Москве.

«Нормально себя чувствую. Я буду на Кубке Первого канала, но не буду комментировать там. Просто вот не буду комментировать…

При чем тут Трусова? Зачем связывать одно с другим? У меня просто горло болит», – сказала Тарасова.

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что отец Александры Трусовой высказывал претензии по назначению комментаторов на соревнования.

Почему Трусова повздорила с Первым каналом? Ее отец выдвинул ультиматум: Тарасову и Ягудина убрать из эфира

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70 комментариев

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Lilia Sadykova
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Так Трусовой там и не будет.
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Анна Беляева
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Ответ Екатерина Воронина
Думаю у пар будет еще Ясмина с Валерой-4-ые на ЧР, у девушек похоже первая шестерка с ЧР так что у мальчиков скорее всего то же так будет хотя Глеба может и пригласили но тогда скорее всего не будет либо Артема либо Андрея тут что называется кто его знает.А в танцах вообще тяжело что-то предсказать, но если Василиса с Валерой там будут то скорее всего будет 6 пар-как на первом КПК- четверка с ЧР и Василиса с Валерой+ Ирина с Дарио вообщем остается только ждать официального объявления составов!
Хотелось бы кого-то от Слюсаренко, из Перми, хотя и Ясмина с Валерой станут украшением.
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Maecenas
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Ответ Noname No
Вам уже сто раз написали, что необязательно 5 единиц покупать. Носитесь с этой покупкой 5 вещей как ненормальные, как ранее носились с якобы ложью от тимтрусова с тренировкой Саши с 2 лутцами. И в тот, и в этот раз ваш наброс разгромили фактами, пользователь Maecanas или как там вовсе перестал отвечать после того как её в факты носом ткнули, но нет, никак не успокоитесь.
Согласен полностью. Вот пару подтверждений неправоты пользователя Maecenas:
https://ibb.co/3cgPCTt
https://ibb.co/cD2vP79
А вот это из инсты самой Трусовы, где ясно написано про «бонус всем купившим шапку, шоппер, худи, майку И рюкзак. Понимаете значение слова «И»?Счёт до 5 осилите?
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Маргарита Михайловна
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Всё-таки смогла Трусова выгнать Тарасову. Молодец!
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Екатерина Воронина
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Ответ Анна Беляева
Интересно, кто будет четвертой парой. И кто еще из танцоров. Хочется Чиризано, но первая пара сейчас Базин и Худабердиева. Хочу Мозалева. По идее должен быть и Лутфуллин. Ой, столько всего вкусного... так всех хочется!
Думаю у пар будет еще Ясмина с Валерой-4-ые на ЧР, у девушек похоже первая шестерка с ЧР так что у мальчиков скорее всего то же так будет хотя Глеба может и пригласили но тогда скорее всего не будет либо Артема либо Андрея тут что называется кто его знает.А в танцах вообще тяжело что-то предсказать, но если Василиса с Валерой там будут то скорее всего будет 6 пар-как на первом КПК- четверка с ЧР и Василиса с Валерой+ Ирина с Дарио вообщем остается только ждать официального объявления составов!
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fewral
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Ответ ИннаВБ
Хватит ерничать, не стыдно? ТАТ сильно больной человек, ей тяжело даже говорить. Доживете до её возраста и болезней, может поймёте, хотя вряд ли(
Вообще не стыдно! Ей же не стыдно ерничать. И причем тут возраст? То есть пожилым можно ерничать, а помладше нет? Не намного она и старше и немощнее...
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Лилибет
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Ответ Olgacher
А может, ей и ФГП проигнорировать? Что мелочиться? Подумаешь, какое-то ФК. А то все люди как люди "а я суперзвезда!"
Ну,если захочет проигнорировать,то это ее дело, будет жаль, конечно. Но девушка, которая сделала себе имя на мировой арене и которая катается не первый год,получившая травму спины,а для спортсмена это тяжело в любом случае,имеет право решать для себя,как ей будет лучше)
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Ekoplane
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Короче, КПК последнего канала начали пиарить на Александре Трусовой, которой там не будет, ахаха )))
Конечно, Александра Трусова - лучшая фигуристка крайнего Олимпийского цикла, самая статусная, ожидаемая и любимая "Действующая", одна из двух женщин в мире с квад-лутцем (вместе с Вероникой Жилиной).
Может быть последний канал передумает и избавится от связей тренерши с открытым допинг-делом? А то репутацию последнего канала уже месяцами тащат через коричневую субстанцию, а злая тренерша стоит в сторонке и усмехается.
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Бильм@н
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А она что заранее знает, что у неё горло заболит?
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Noname No
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Ответ Olgacher
Это называется Шура Тру "вышла в сезон"
Она хотя бы пошла в сезон
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vanessa2021
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Ответ Анна Беляева
Да что вы так активно нас убеждаете, что Саше это и не надо, лучше в очередной раз на пуантах сплясать. Ей лучше, ну и слава богу, пусть пляшет. Никто, кроме поклонников Саши, этим фактом не расстроится. А поклонники сходят еще раз на шоу. Купят пять футболок с наклейками собак, чем оплатят автограф. И сделают Сашу совершенно счастливой. Все будут рады - мы прошедшим КПК, Саша доходами от шоу.
Участие в крутом шоу в качестве хедлайнера. При том, что шоу проходит на огромных стадионах с почти аншлагами- мечта, доступная немногим фигуристам.

А вы продолжайте себя убеждать, что участие в шоу Первого типа КПК, ЛП- предел мечтаний для фигуристов)))
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Noname No
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Ответ ИннаВБ
Для Саши теперь Матч ТВ организует отдельный кубок Саши Трусовой в одно лицо. И комментатором возьмут Вячеслава Трусова🤣
Боже, такой бред
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Ответ sergey-ld
Молодец папа Трусовой! Если бы мы брали пример с него – наша Родина давно была бы процветающей, суверенной страной.
Не начинайте. Трусова к комментаторской деятельности ТАТ не имеет никакого отношения
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sergey-ld
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Молодец папа Трусовой! Если бы мы брали пример с него – наша Родина давно была бы процветающей, суверенной страной.
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Ответ Olgacher
А может, ей и ФГП проигнорировать? Что мелочиться? Подумаешь, какое-то ФК. А то все люди как люди "а я суперзвезда!"
Человек выше пишет "думаю будет к финалу гп". Вы читать не умеете?
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Ekoplane
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Ответ vanessa2021
Шоу Первого канала КПК не было в расписании Саши еще в начале сезона. Не будет. Но Первый продолжает раскручивать свое шоу за счет имени Трусовой.
Да уж, будет как с турниром с прыжками у последнего канала, который выиграл Плющенко. Будут писать: КПК! Трусова! И маленькими буквами "без".
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Ответ Оле-Лукойе
Ща нам расскажут, что это потрясающая победа Вячеслава над первым каналом)
Вы первым это принесли сюда.
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Ответ Sektor_5
А Трусова вообще будет на кпк, и опять 39.4?
В прошлом кпк её не было, но и новостей о 39,4 мы не видели. Просто не было и всё. Ну так на основании чего вы решили набросить?
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Olgacher
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Ответ Лилибет
Александра все равно скорее всего не будет там выступать,думаю,можно её ждать уже к финалу гран-при)
А может, ей и ФГП проигнорировать? Что мелочиться? Подумаешь, какое-то ФК. А то все люди как люди "а я суперзвезда!"
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Ответ Этери горячая
Трусова теперь будет делать только шоу. Без прыжков она не входит в десятку лучших, потому что у нее мало хореографии. Она всегда избегала занятий классическими и джазовыми танцами.
Вам уже вроде понятным языком объяснили, что Трусова могла 100% хоть с каким набором, но попасть в шестёрку на ЧР. Теперь вы постепенно на словах сдвигаете её всё дальше и дальше. Вы понимаете, что таким образом обесцениваете медали и любимой Камилы тоже? Все же эти двое стояли на пьедестале весь прошлый сезон и если спустя год Трусова не входит в десятку лучших, то какая была цена медалей обыгрывавшей её Камилы в прошлом году? А ведь отобралась на ОИ Трусова честно и серебро свое честно заработала.
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Ответ Товарищ Майор.
Трусафилы наивно верят, что это из-за трупапашки
Кто конкретно верит?
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ИннаВБ
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Ответ Е...С
ТАТ знает заранее что болеть будет.
Оставьте ТАТ в покое, прожить без хейта не можете что ли? Убеждаюсь насколько прав Ягудин, говоря про вас таких
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Iuliia Timofeyeva
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Без комментариев ТАТ любой турнир сразу резко теряет
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Noname No
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Ответ vanessa2021
если выбирать между шоу КПК от Первого канала и шоу Плющенко- последнее несопоставимо интереснее для Саши во всех отношениях. В творческом, финансовом , во всех отношениях. Саше участвовать в шоу Первого вообще НЕЗАЧЕМ! Нет ни одной причины для участия. Это не спортивные соревнования, потом не объявишь, мол победитель конкурса прыжков или Кубка Первого. В плане финансового вознаграждения тоже видимо мало заплатят. ЗАЧЕМ в этом цирке участвовать Саше?
Я считаю что Саше хоть где-то надо появится. Хоть в финале гп, хоть на кубке. Есть болельщики, которые хотят видеть её не только в шоу.
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Noname No
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Ответ Анна Беляева
Да что вы так активно нас убеждаете, что Саше это и не надо, лучше в очередной раз на пуантах сплясать. Ей лучше, ну и слава богу, пусть пляшет. Никто, кроме поклонников Саши, этим фактом не расстроится. А поклонники сходят еще раз на шоу. Купят пять футболок с наклейками собак, чем оплатят автограф. И сделают Сашу совершенно счастливой. Все будут рады - мы прошедшим КПК, Саша доходами от шоу.
Вам уже сто раз написали, что необязательно 5 единиц покупать. Носитесь с этой покупкой 5 вещей как ненормальные, как ранее носились с якобы ложью от тимтрусова с тренировкой Саши с 2 лутцами. И в тот, и в этот раз ваш наброс разгромили фактами, пользователь Maecanas или как там вовсе перестал отвечать после того как её в факты носом ткнули, но нет, никак не успокоитесь.
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