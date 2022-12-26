Ягудин о претензиях отца Трусовой: «Я всегда с уважением относился к Саше. Но такие требования со стороны родственников – нонсенс»
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на новость о претензиях со стороны отца Александры Трусовой.
Ранее появилась информация о том, что отец фигуристки требовал у Первого канала запретить Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери.
«Во-первых, мне всегда приятно находиться в одной компании с величайшей Татьяной Анатольевной Тарасовой. Пусть и в списке нелюбимых комментаторов отца фигуристки Александры Трусовой.
Во-вторых, я не знаком лично ни с Сашей, ни с ее отцом. Да, мы виделись на соревнованиях, привет-пока, но не более. Мы никогда близко не общались с Трусовой. Я всегда с уважением относился к Саше, ее достижениям и мастерству. Даже не совсем понимаю, в чем суть претензий.
Но каким бы хорошим спортсменом ни была Александра Трусова, такие требования со стороны родственников – это нонсенс. Если удовлетворять такие требования, то следующий шаг, чтобы спортсменка выбирала и судей? Возможно, родители и ледовые дворцы для соревнований теперь будут выбирать?
Но я не в обиде на отца Александры. И готов принять удар на себя. Пусть критикует меня. Но вот трогать Тарасову никому не позволю. Татьяна Анатольевна всегда поддерживала девочек больше всех. И выдвигать требования отстранить от комментирования Тарасову возмутительно», – написал Ягудин в телеграм-канале.
«Трусова в драной куртке, нитки висят – сорвана эмблема Первого канала». Что же случилось?
Выберите лучших фигуристок и фигуристов в 8 номинациях. Голосуйте за любимых спортсменов
Я так понимаю - Ягудин и Тарасова уже отработанный материал, они уже не интересны ))
Не удивлюсь, если он и ботофермой заправляет, которая тут про папу-Стаса льет грязные фекалии.
Траньков, это ты насильно сорвал нашивку с кофточки молодой девушки?
А все политика партии☝️
Просто все любят пинать Тутберидзе, что она создает для своих девочек особые условия, (1 канал, грибы личный хореограф) Так Трусова то еще похлеще, теперь она всех строит и идет по головам, чтобы никто с ней не пересекался, ни другие фигуристки, теперь еще и комментаторы На ТАТ замахнулась в свои 18 лет.
Дай сил Соколовской Как она там разрывается теперь?
Им заплатили- они и сделали вброс. Далее горячую сплетню начали распространять сми.
Ну и железяков не зря тут подсуетился. Сейчас его еще раз обзвонят и его помои напечатают.
Травля Саши Трусовой в разгаре))) Ищите кому выгодно)))
Ну и показательно, что засуетились только фигуранты сообщения.