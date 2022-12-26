Ягудин о претензиях отца Трусовой: «Я всегда с уважением относился к Саше. Но такие требования со стороны родственников – нонсенс»

Теги Татьяна Тарасова Алексей Ягудин сборная России Первый канал женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на новость о претензиях со стороны отца Александры Трусовой.

Ранее появилась информация о том, что отец фигуристки требовал у Первого канала запретить Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери.

«Во-первых, мне всегда приятно находиться в одной компании с величайшей Татьяной Анатольевной Тарасовой. Пусть и в списке нелюбимых комментаторов отца фигуристки Александры Трусовой.

Во-вторых, я не знаком лично ни с Сашей, ни с ее отцом. Да, мы виделись на соревнованиях, привет-пока, но не более. Мы никогда близко не общались с Трусовой. Я всегда с уважением относился к Саше, ее достижениям и мастерству. Даже не совсем понимаю, в чем суть претензий.

Но каким бы хорошим спортсменом ни была Александра Трусова, такие требования со стороны родственников – это нонсенс. Если удовлетворять такие требования, то следующий шаг, чтобы спортсменка выбирала и судей? Возможно, родители и ледовые дворцы для соревнований теперь будут выбирать?

Но я не в обиде на отца Александры. И готов принять удар на себя. Пусть критикует меня. Но вот трогать Тарасову никому не позволю. Татьяна Анатольевна всегда поддерживала девочек больше всех. И выдвигать требования отстранить от комментирования Тарасову возмутительно», – написал Ягудин в телеграм-канале.

«Трусова в драной куртке, нитки висят – сорвана эмблема Первого канала». Что же случилось?

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62 комментария

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Ekoplane
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А Черносвитову и Транькова уже уволили?
Я так понимаю - Ягудин и Тарасова уже отработанный материал, они уже не интересны ))
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Акакий Акакиевич
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Ответ nina1212
в курсе. У нее у первой появился свой агент из ТШТ. Просто все любят пинать Тутберидзе, что она создает для своих девочек особые условия, (1 канал, грибы личный хореограф) Так Трусова то еще похлеще, теперь она всех строит и идет по головам, чтобы никто с ней не пересекался, ни другие фигуристки, теперь еще и комментаторы На ТАТ замахнулась в свои 18 лет. Дай сил Соколовской Как она там разрывается теперь?
Бриться конкуренции Трусова, вот и отсекает всех искусственно. Была в ТЩК самой талантливой и успешной, а осталась на заднем плане.
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sarkizz
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Нужно быть полным невменьком, чтобы наехать на первый с таким требованием.
Не удивлюсь, если он и ботофермой заправляет, которая тут про папу-Стаса льет грязные фекалии.
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шалтай болтай
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И шо ж теперь всем богу молиться на этих кривоссалок...
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Ekoplane
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Очень заметно, что Траньков остается в сторонке. Тоже весь такой в дранном пальто, как одна тренерша с открытым допинг-делом. Секта дранных верхних одежд )))
Траньков, это ты насильно сорвал нашивку с кофточки молодой девушки?
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antrrap
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Ответ Hivaga22
Но этот ребёнок, которому на тот момент исполнилось 17 лет и 11 месяцев, показывает номера из стрип-пластики и публично афиширует свои отношения - так что не надо из неё строить невинного ангелочка) как бэ поздно уже.
Вам знакомо такое понятие как тактичность, уместность и правила хорошего тона?
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Shveddka
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Надо ж как гадюшник зашевелился🤣
А все политика партии☝️
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As per
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Ответ tanya_1111
Я думаю ему как раз и не хватает квалификации и Трусовы первые кто об этом вслух сказал.
Думаю, что им пора объединиться с Колядой. Комментирование Ягудина это уже давно днище, ещё со времён отеля, закрытого на санитарный день.
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Акакий Акакиевич
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Ответ Настя Розова
С уважением он относился, как же... а так у меня вопрос: если я со ссылкой на левый телеграмм-канал напишу, что Ягудин/Петренко/Навка/Железняков агент СБУ или ЦРУ или что Тутберидзе держит дома гидропонную ферму конопли, в это тоже все поверят и начнут икру метать? Ну и показательно, что засуетились только фигуранты сообщения.
Смотрю, вы – знаток в гидропонных фермах))
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Пол Ганарара:
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Ответ Plusha2112
мужчине заступиться за женщину, а тем более , женщину очень взрослую , это быть цепным псом ? не позорьтесь подобными перлами
а отцу за дочь заступиться? пусть так топорно и неуклюже, но все-таки
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nina1212
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Ответ Alexander X
и куча хэйторов в наличии... это не девочка, у которой родители от зарплаты до зарплаты живут, и бегают самостоятельно по всем инстанциям, а спортсменка, с доходом в пару лямов зелёных в год, у которой есть собственный менеджер, пиарщики и юристы, которые могут все нужные вопросы решить... только дилетант, у которого в голове 15летние девчонки с провинции, мог придумать этот бред про "папу"...
в курсе. У нее у первой появился свой агент из ТШТ.
Просто все любят пинать Тутберидзе, что она создает для своих девочек особые условия, (1 канал, грибы личный хореограф) Так Трусова то еще похлеще, теперь она всех строит и идет по головам, чтобы никто с ней не пересекался, ни другие фигуристки, теперь еще и комментаторы На ТАТ замахнулась в свои 18 лет.
Дай сил Соколовской Как она там разрывается теперь?
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vanessa2021
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Ответ UserFreud
Через анонимный телеграм-канал, который числится у Роскомнадзора в перечне информационных ресурсов, регулярно распространяющих недостоверную информацию?) Вот это ткнули так ткнули! Папа Трусов теперь спать спокойно не сможет))
Я подписана на этот Маш, кстати. Иногда там почитываю- это чистая желтая пресса. В чистейшем виде. Которые пишут про экстрасенсов, секс с инопланетянами и подобное.

Им заплатили- они и сделали вброс. Далее горячую сплетню начали распространять сми.

Ну и железяков не зря тут подсуетился. Сейчас его еще раз обзвонят и его помои напечатают.

Травля Саши Трусовой в разгаре))) Ищите кому выгодно)))
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UserFreud
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Ответ Hivaga22
Но этот ребёнок, которому на тот момент исполнилось 17 лет и 11 месяцев, показывает номера из стрип-пластики и публично афиширует свои отношения - так что не надо из неё строить невинного ангелочка) как бэ поздно уже.
Но как бы Ягудина никто не тянул за язык и не задавал вопрос в подобной формулировке. Он сам сказал, что ему всё равно, кто с кем спит, именно в контексте Трусовой (причём даже дважды), хотя про постель ему никто вопросов не задавал))
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Ekoplane
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Неуважаемый бомонд - вы врете, и все это знают. Не позорьтесь, жалкие.
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Акакий Акакиевич
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Ответ Noname No
17-летняя Трусова известна своими стремительными прыжками на льду. Эксперты и публика уже прозвали чемпионку русской ракетой на льду. Но ее новые заявления по поводу выполнения пятерных повергли многих в шок. Больше всего возмущается олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который, услышав новость, решил высказаться. «А нет ли, случайно, желания откатать чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, то тогда все нормально», — посмеялся фигурист. https://www.starhit.ru/novosti/yagudin-unizil-trusovu-kotoraya-hochet-pryignut-pyaternoy-a-net-jelaniya-otkatatsya-chisto-hot-raz-273075/
У действующего спортсмена не должно быть критиков?
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AilinAlex
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На каком основании постороннее лицо вмешивается в работу к.анала?
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As per
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Ответ Olga.t
ЧТО в отношении Саши Ягудин сказал неуважительно? Вы можете привести примеры? Я вот такого не припомню..
Регулярно поливает её в инстаграме и набрасывает в интервью.
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Акакий Акакиевич
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Ответ Алексей ПК
А есть ли более популярные ресурсы о фигурном катании?
Форум какой-то большой вроде есть о ФК.
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Настя Розова
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С уважением он относился, как же... а так у меня вопрос: если я со ссылкой на левый телеграмм-канал напишу, что Ягудин/Петренко/Навка/Железняков агент СБУ или ЦРУ или что Тутберидзе держит дома гидропонную ферму конопли, в это тоже все поверят и начнут икру метать?
Ну и показательно, что засуетились только фигуранты сообщения.
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UserFreud
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Ответ nina1212
Маш достаточно известный источник, там просто так ничего не публикуют Или Трусовы перешли какую то черту и их сейчас мор..ой в лужу ткнули
Через анонимный телеграм-канал, который числится у Роскомнадзора в перечне информационных ресурсов, регулярно распространяющих недостоверную информацию?) Вот это ткнули так ткнули! Папа Трусов теперь спать спокойно не сможет))
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Hivaga22
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Ответ Анастасия
Алексей, Вам должно быть стыдно. Вы дословно в интервью сказали на вопрос про Сашу: "Мне вообще все равно, кто с кем спит"(23 мая 2022 г). Александре Трусовой на тот момент было 17 лет, и Вы такое говорите про несовершеннолетнего человека, про чужого ребёнка! Это абсолютно не по мужски, и если честно, отец Трусовой вполне мог набить Вам за это морду.
Но этот ребёнок, которому на тот момент исполнилось 17 лет и 11 месяцев, показывает номера из стрип-пластики и публично афиширует свои отношения - так что не надо из неё строить невинного ангелочка) как бэ поздно уже.
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Zholtay
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Ответ Terry
Абстрагируясь от этой темы, Ягудин очень надоел своей токсичностью и унылыми попытками изображать остроумие. Очень душно и слабо комментирует.
Да еще подхватывает с ходу ИДЕИ Гришина и как свое выдает
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Алекс Ну
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Какой то папаша у Саши неадекватный! Надо же ещё и хотелку включил. Кто он вообще такой?
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Noname No
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Ответ фынский аксель
Трусовым нет, а её упоротым фантикам есть
Понятно, нормально беседовать ты не в состоянии. Гоу в чс
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grom55
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Ответ Из столицы Сибири С любовью
Ягудин превратился в цепного пса Тарасовой... Это странно смотрится) Не представляю такого с Мишиным, Москвиной, Чайковской - эти старички сами кого угодно умоют)
Превратился? Так и всегда был. А вот всё наше хвалёное фигурное катание превратилось в огромный гадюшник. Хабиб и Конор обзавидуются.
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