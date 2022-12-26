Тарасова о претензиях отца Трусовой: «Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут? Если что-то не так, Саша всегда может у меня спросить»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о претензиях со стороны отца Александры Трусовой.
Ранее появилась информация о том, что отец фигуристки требовал у Первого канала запретить Тарасовой и Алексею Ягудину комментировать выступления дочери.
«Замечания чистоте проката? Это было в сентябре. Нет возможности посмотреть, она пока нигде не выступает.
Задели папу? Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут? Саша – взрослая девочка. Я очень ее люблю.
Если что-то не так, она всегда может у меня спросить. Мы нормально разговариваем. Почему папу-то задело?» – сказала Тарасова.
«Трусова в драной куртке, нитки висят – сорвана эмблема Первого канала». Что же случилось?
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Тарасова: "Трусова потеряла от неучастия в ЧР, там найдется, кому кататься".
Это правильно? Это правильно.
Это элемент воспитания.
Навка: "Без Трусовой так много ЧР потерял" - это элемент лести и заискивания.
Много он потерял? Не очень. Сколько-то, но спортсмен больше.
Железяку в обиду не дадут, пока он пользу приносит. К сожалению.
Это важно просто для понимания.
Вообще, с 2018 года фигурка очень тонет в публичной токсичности, и это, конечно, печально, когда тебя свои же загрызают. Безусловно, это было и раньше, но не так открыто обсуждалось, больше кулуарно и среди своих
И зачастую, попадает в точку. Может и не всегда, но почаще многих.
Надо ещё Железнякова в суде за клевету до трусов раздеть, чтобы потом боялся лишний раз рот открыть.