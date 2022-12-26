Тарасова о претензиях отца Трусовой: «Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут? Если что-то не так, Саша всегда может у меня спросить»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Первый канал женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о претензиях со стороны отца Александры Трусовой.

Ранее появилась информация о том, что отец фигуристки требовал у Первого канала запретить Тарасовой и Алексею Ягудину комментировать выступления дочери.

«Замечания чистоте проката? Это было в сентябре. Нет возможности посмотреть, она пока нигде не выступает.

Задели папу? Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут? Саша – взрослая девочка. Я очень ее люблю.

Если что-то не так, она всегда может у меня спросить. Мы нормально разговариваем. Почему папу-то задело?» – сказала Тарасова.

«Трусова в драной куртке, нитки висят – сорвана эмблема Первого канала». Что же случилось?

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85 комментариев

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Olga.t
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Ответ Elena Sopc
Ильназу пора свою дочь защитить хоть раз
Сейчас это неактуально, вОвремя надо было защищать.
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milena.staheeva
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Ответ Mukunku 64
Папу Трусовой мы выслушали , Хотелось бы услышать дедушку Валиева ( дай бог Ему здоровья и новый чайный сервиз)
и посудомоечную
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Алексей ПК
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Ответ Оле-Лукойе
На самом деле, у отца Алины и у самой Алины претензии были бы абсолютно обоснованными, то, что несла ТАТ тогда - это абсолютно недопустимо,если бы они (в силу врожденноц воспитанности ори бы, правда, такого себе не позволили) подали бы протест, это было бы нормально. Но про Сашу вообще ничего такого не говорили, получается, уже нельзя сказать, что вращение не удалось, если оно и правда не удалось?
Трусовы меняются, Тарасова остается.
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Инна Плотникова
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Ответ garovatat
Слушайте, отстаньте уже от ТАТ! Ей только разборок с папой Тру не хватало, блин. Совсем уже берега потеряли! Где ТАТ и где Трусовы. Суббординацию надо соблюдать. И потом что это такое то? У нас о Тру можно либо хорошо либо никак?? ТАТ о многих говорила, да не всегда комплиментарно, но почти всегда справедливо, с 100% попаданием в точку. Она остра на язык, зато ее комментарии были объективны, информативны и интересны. Не то что сейчас у Гришина - сплошной эмейзинг в лучших традициях борсера
Тоже считаю, что комментарии ТАТ были интереснее и живее гораздо, чем приличные от нынешних. Алине помню доставалось и другим. А вот Саша у ТАТ была даже больше в любимицах. Так что папа не прав, ох не прав.
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Дмитрий
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Че блин за сайт стал: главные герои походу на спорте будут: Тарасова, Терешков, мостовой с сёстрами Роналду, Третьяк навка и б Рутенберг. .. Лица года ёпта)
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Галина Александрова
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Ответ Abd
В чем дело? У Алины все в порядке. с ТВ тоже в норме. А у хейтеров подгорает. Пусть они себе сами пожарных вызывают.
Алина очень достойно всё пережила.
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Алексей ПК
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Ответ Бузина
Она сама себя защитила. Выиграла всё и живет припеваючи, зарабатывает огромные деньги.
надо кроме денег еще что-то делать для страны.
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Алексей ПК
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Ответ rbb
У Тарасовой нет своих детей и внуков и ей этого не понять. Теперь уже никогда, увы...А чужих детей не жалко, да! Пачками водвозят каждый год. Типичный подход в ФК.
Тем не менее, есть понятие "воспитание".
Тарасова: "Трусова потеряла от неучастия в ЧР, там найдется, кому кататься".
Это правильно? Это правильно.
Это элемент воспитания.
Навка: "Без Трусовой так много ЧР потерял" - это элемент лести и заискивания.
Много он потерял? Не очень. Сколько-то, но спортсмен больше.
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Sky Smoker
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Ответ Кошка Матраскина
Лучше бы папа на Железняова в суд подал, пора уже, совсем берега потерял
Это цепной пёс и глашатай ТШТ) Не так-то просто он высказывается. Публичные уста.
Железяку в обиду не дадут, пока он пользу приносит. К сожалению.
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Asty
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То, как говорит о фигуристах Ягудин, давно пора пнуть его с комментаторов. Шайка вахтеров собралась и почувствовали власть. Сколько можно молчать? Коляду Ягудин засирает открыто. Настолтко все противно слушать.
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Жизненная
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Ответ Natalia Solomakha
О чем с Тарасовой после "Папаша, мы Женю больше любим" (с) можно разговаривать? Разговаривают с людьми! Безотносительно кого и почему она там больше любит, но обратиться так ко взрослому человеку в эфире - это дно и элементарная невоспитанность. Бывает, Маугли она, ее в джунглях растили. У этой дамы совесть и порядочность отсутствуют как понятия. Одна только вседозволенность.
Даже в тех обстоятельствах, семья Алины вела себя с ТАТ более, чем достойно....а что этот рязанский самбист (папа Саши) имеет против комментаторов? Комментировали обыкновенно Сашу, но всегда хвалили русскую ракету, желали скорейшего выздоровления после травм, на некоторые недочёты указывали....или папе Саши надо только эмейзинг, бьютефул всегда, даже когда плохо спортсменка выступает? Ещё запрещает там что-то....папа 1 каналу...
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Акакий Акакиевич
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Ответ Галина Александрова
от вас, Акакий
Мне ждать звонка от папы?
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milena.staheeva
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Ответ Девочка с севера
Ну про Транькова не согласна... Он никогда не отзывается негативно о ком-либо. Да и своих отчитать может так, что мама не горюй. Помните сорванную поддержку в том году? 😂
В былые времена помню он на Коляду обрушился. Ну почему у нас в России беспристрастных комментаторов нет? Есть они, а кто и подпустит. Как то Глейх с Гришиным здорово было.
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Галина Александрова
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Ответ Акакий Акакиевич
От кого?
от вас, Акакий
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Sky Smoker
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Ответ Девочка с севера
Ну про Транькова не согласна... Он никогда не отзывается негативно о ком-либо. Да и своих отчитать может так, что мама не горюй. Помните сорванную поддержку в том году? 😂
Вы наверное совсем не смотрите парное катание? Траня весьма пристрастен там, где выступают его воспитанники.
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Кошка Матраскина
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Лучше бы папа на Железняова в суд подал, пора уже, совсем берега потерял
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Блинчик
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Ответ Brokkoli
Папа страдает от завышенной самооценки, не тот масштаб у Трусовых, чтобы условия первому каналу ставить
Ну да, с продюсерами 1 канала не ужинал же. Только тот папа, что ужинал с продюсерами 1 канала, может ставить условия.
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Алексей ПК
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Ответ Brokkoli
Папа страдает от завышенной самооценки, не тот масштаб у Трусовых, чтобы условия первому каналу ставить
Просто нельзя "победить гравитацию". С ней надо совладать, к ней надо привыкнуть, с ней надо сосуществовать. Но победить нельзя.
Это важно просто для понимания.
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tim55555
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Ответ Девочка с севера
Ну про Транькова не согласна... Он никогда не отзывается негативно о ком-либо. Да и своих отчитать может так, что мама не горюй. Помните сорванную поддержку в том году? 😂
Ну матом ругаться разве можно? Да ещё в эфире!
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Sky Smoker
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Ответ Abd
А вот папа Алины самый мудрый. В ответ ТАТ "А Женю мы больше любим" он только широко улыбнулся и развёл руками типа я люблю свою. Тат опешила.
С такими как ТАТ нужно или бить их же оружием (то есть, открыто хамить и продавливать своей ЧС-кой, но это, пардон, по отношению к пожилому человеку, да ещё и на публике - некрасиво), или вот так - понимать, но не принимать.
Вообще, с 2018 года фигурка очень тонет в публичной токсичности, и это, конечно, печально, когда тебя свои же загрызают. Безусловно, это было и раньше, но не так открыто обсуждалось, больше кулуарно и среди своих
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Акакий Акакиевич
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Ответ Алексей ПК
Меньше было бы всяких шоу для действующих фигуристов - больше было бы их выступлений в соревнованиях. А так получается, что и так с деньгами всё в порядке, смысл соревноваться. Надо как-то хотя бы деньги шоу из госбюджета перевести на соревнования и призовые за все места от 1 до 15. И тогда забегают, кататься начнут, готовиться.
Согласен. Надо соревнования с оценками для ветеранов с солидным бюджетом. Какой состав: АЗ, ЕМ, ТЩК. Бомба. Залы ломиться будут.
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Алексей ПК
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Ответ garovatat
Слушайте, отстаньте уже от ТАТ! Ей только разборок с папой Тру не хватало, блин. Совсем уже берега потеряли! Где ТАТ и где Трусовы. Суббординацию надо соблюдать. И потом что это такое то? У нас о Тру можно либо хорошо либо никак?? ТАТ о многих говорила, да не всегда комплиментарно, но почти всегда справедливо, с 100% попаданием в точку. Она остра на язык, зато ее комментарии были объективны, информативны и интересны. Не то что сейчас у Гришина - сплошной эмейзинг в лучших традициях борсера
Тарасова, да, претендует на объективность, это точно.
И зачастую, попадает в точку. Может и не всегда, но почаще многих.
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Лилибет
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Ей реально по этому поводу звонили?Оставьте пожилого человека в покое.Пока нет комментарий от Александры и представителей первого канала—это лишь домыслы.Еще забавно наблюдать за ситуацией,что Саша была хороша лишь тогда,когда всем это было удобно,все восторгались ей после ючм,после того,как она приземляла прыжки под руководством Этери Георгиевны,а сейчас будто забыли ее заслуги.Только она живой человек,со своими особенностями,а не говорящая и улыбающаяся кукла. Этот человек двигал спорт вперёд,о ней говорил весь мир,так давайте относиться к ней с уважением,а не как к нашкодившему щенку
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Девочка с севера
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Ответ Natalia Solomakha
Там, вроде, стаканы у него, граненые.
Какая разница, если всё из одного стакана пьют)))
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Блинчик
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У шуб подгорело, по ходу. Кто-то посмел не согласиться с их беспределом. От безнаказанности совсем уже берега потеряли.
Надо ещё Железнякова в суде за клевету до трусов раздеть, чтобы потом боялся лишний раз рот открыть.
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