Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о претензиях со стороны отца Александры Трусовой.

Ранее появилась информация о том, что отец фигуристки требовал у Первого канала запретить Тарасовой и Алексею Ягудину комментировать выступления дочери.

«Замечания чистоте проката? Это было в сентябре. Нет возможности посмотреть, она пока нигде не выступает.

Задели папу? Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут? Саша – взрослая девочка. Я очень ее люблю.

Если что-то не так, она всегда может у меня спросить. Мы нормально разговариваем. Почему папу-то задело?» – сказала Тарасова.

«Трусова в драной куртке, нитки висят – сорвана эмблема Первого канала». Что же случилось?

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