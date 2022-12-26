Первый канал: «Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований по назначению комментаторов, а также по поводу критики в адрес Александры»

Теги сборная России Первый канал женское катание Александра Трусова Фигурное катание

В пресс-службе Первого канала подтвердили, что у отца фигуристки Александры Трусовой были претензии к выбору комментаторов к выступлениям дочери. 

«Первый всегда освещал карьеру Александры Трусовой корректно и с уважением к ее труду и достижениям, в спортивных трансляциях, новостных выпусках и специальных материалах, посвященных только Александре.

В этом сезоне ее отец Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих — по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в ее адрес.

Первый хотел бы сохранить за собой право самостоятельного выбора спортивных комментаторов и экспертов. А те вправе свободно выражать свое профессиональное мнение в эфире.

Пользуясь случаем, желаем Александре скорейшего выздоровления, ждем ее выступлений на турнирах в следующем году, которые, как и всегда, мы обязательно покажем», — сообщили в пресс-службе Первого канала. 

Отец Трусовой требовал у Первого канала запретить Ягудину и Тарасовой комментировать выступления фигуристки (Sport24)

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381 комментарий

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шалтай болтай
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Пусть меня назначать комментатором, я им на комментируют..
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Alena R.
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Можно сколько угодно гнать на папу Стаса, но всё что он и вся семья Щербаковых делает-все ради Ани. А все действия папы Вячеслава-обеспечить себе и семье Трусовых (Александра в это понятие не входит) безбедное существование. Мне жаль Сашу, она всего лишь финансовый проект для своей семьи. И судя по тому, как она относится к братьям, бабушке, она это прекрасно знает. Отсюда ноль эмпатии, одно раздражение.
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comewhatmay
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Ответ Noname No
Ну так первый канал. Если главный спонсор федры скатывается в шоу, чего вы от спортсменов ожидаете?
От других спортсменов ожидаю, что они не будут повторять за папой Трусовой.
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comewhatmay
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Ответ Жанна Авдеева
Спор. Сру
Я не про сайт.
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Darth_Pershman
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Ответ N-fox
Тут и врагов не надо с таким упертым папой.... Саша безумно талантлива, но поступала часто себе во вред. И папа, видимо, там сыграл не последнюю роль.
Да вы вспомните хотя бы их египетский вояж.
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Alexander X
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Ответ sprosonic
с чего бы вдруг? он хоть умом не блещет, но на такую тупость явно не решится. хотяяя... не стоит недооценивать людскую глупость
этот вброс - полнейший бред... исходит от человека, в чьём представлении, все фигуристки - 15летние провинциалки, у которых родители от зарплаты до зарплаты выживают и самостоятельно бегают по всем инстанциям... и только первый канал им может дать возможность"поднять" денег...
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Ekoplane
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Ответ Alexander X
потому что их не было на самом деле, и кто-то хочет свою 🍑 прикрыть этим вбросом... 1. Трусова совершеннолетняя, чтобы вести переговоры самостоятельно... 2. у неё есть менеджер/агент для этого... 3. она от родителей "съехала", если она в этом вопросе уже самостоятельная, на кой ей папу к переговорам с первым привлекать?🤷
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Ольга Ольгина
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Ответ ТМЗ
Кто там слезы льет? Желаю вашим детям СЛОВО в СЛОВО услышать ВСЕ ТО,ЧТО ГОВОРИЛИ ТАТ И ЯГУДИН В АДРЕС САШИ,
Ну и ваши речи вам на плечи, а если станется, то и детям достанется. Вы сайты попутали.. это не группа русской ракеты на дзене, здесь и отпор дадут.
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ɔculpa
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Считаю странноватыми и наивными людей, которые начинают подпрозревать на счёт Трусовой только сейчас. После её отвратительной капризной истерики на ОИ с ней должно бы всё стать понятным примерно каждому, кто разбирается в людях хотя бы немного.
Капризная, самовлюблённая, эгоцентричная, хамоватая, инфантильная, избалованная.
Упорная и талантливая? Безусловно. Но и... всё вышеперечисленное. Что просто не может по-человечески не отталкивать.
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Anna Morgan
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Ответ Спортивный лис
Так не папа ли Трусовой стал устанавливать линию партии, когда захотел только елей слышать от Первого?
Вы думаете, что первый будет придерживаться желаний отца трусова? Первый так и ответил, что нет
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Ekoplane
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Я уже писала, но ответа нет, и, видимо, быть не может:
"Источник — РБК" не ссылка на Первый канал.
А где ссылка на Первый канал? Ее нет? Это доказательство, что набросы на самую статусную действующую фигуристку России, серебренного призера ОИ, и ее семью - чистая ложь. По моему субъективному мнению, конечно.
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Darth_Pershman
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Ответ Джером&Со
Трусова, не выиграв ничего существенного, взрастила корону до небес. Ей же постоянно льют в уши про "настоящую чемпионку", "медийный потенциал" и прочую ерунду, не соответствующую действительности. На деле ни титулов, ни стоящих контрактов... ничего 🤷🏻‍♀️ Падать будет очень больно!
Так уже идет падение.
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Марина Синельникова
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Ответ pele_kan
в последнее время она и ей стала проигрывать)
Поэтому и надо предъявить гравитации ряд требований)
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sprosonic
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Ответ Alexander X
будет иск в суд...
с чего бы вдруг? он хоть умом не блещет, но на такую тупость явно не решится. хотяяя... не стоит недооценивать людскую глупость
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Peter-Petrov Aaaaa
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Кондратюк уже у Гришина стажируется. Теперь он будет прокаты Саши комментировать.
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Спортивный лис
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Ответ Anna Morgan
Да уж... "А те вправе свободно выражать свое профессиональное мнение в эфире" - мы ж в курсе, что надо придерживаться линии партии. Об этом сказал таранькови гришин. И в отношении именно Трусовой. А мнение , которое всегда согласовывать с мнением партии, назвать профессиональным никак нельзя. Первый - убыточный, гнилой каналишка.
Так не папа ли Трусовой стал устанавливать линию партии, когда захотел только елей слышать от Первого?
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Анна Лисина
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Ответ Иван Маунтбаттен
Тем более странно, зачем первому каналу делать заявления по поводу какого-то папы, если фиг. кат не приоритете:)И как думаешь, сябитова нарушила корпоративную этику и накажут ли её за это?:)
Вань, Сабитова решила пропиариться, кому вообще важно ее мнение?
После того, как появилось новость о папе они и прокомментили.
И правильно сделали
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разноцветный логотип
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Ответ Fair_play
Как Этери Георгиевна работала с этой семейкой столько времени? Какие они не приятные. Вот это звездень. Никогда не слышал, чтобы даже кто то из знаменитостей более высокого порядка выдвигал подобные требования
и часто вообще в сми вкидывают о требованиях знаменитостей?
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Darth_Pershman
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Ответ Адриана
Ну и причём здесь Этери?
Вы еще не поняли - она у них всегда и везде при чем, прямо какое-то мировое правительство, которое даже на мировых стартах нужных им спортсменок продвигает. Как говорится, товарищам поменьше Рен-ТВ на ночь смотреть стоит.
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Анна Петрова
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Ответ Noname No
А это на тот момент не был вброс? Был.
Информация подтвердилась, поэтому ни на какой момент это не был вброс. Вброс - это распространение некорректной, лживой информации с целью вызвать негативные эмоции. Не надо сейчас демагогией заниматься. Надо было (как в сами тут всем советуете) дождаться опровержения или подтверждения, а уж потом высказываться о достоверноести информации. Хотя, я так понимаю, в случае фанатов бесполезно что либо объяснять и доказывать. Вы и на белое будете говорить "черное", хоть весь мир вам обратное докажет.
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Марина777
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Ответ Gabjo
Ага, а потом он "попросит" убрать из соревнований всех конкуренток, чтобы не обижали его дочь своими высокими отметками!
В этом он 1 не будет, это уже сделала Медведева, по отношению к своей согруппницы и что тут никто особо не вопил.
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Abd
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Ответ Светлана Менова
И трусофанаты ещё полоскали безобидного Станислава Щербакова? 🤣 В то время как Вячеслав Трусов ходил по кабинетам Первого и пояснял Черносвитовой по понятиям как правильно комментировать его дочу.
Кто безобидный?
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Елена Готье
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Ответ gift...!
Но юристы поработали качественно. Основания были. Ягудина и ТАТ отстранили от комментирования ЧР. Судя по всему и неустойку 1канал заплатил нехилую. Иначе все бы комментаторы были на месте и прододжали поливать спортсменов. Коляда и Миишин пусть еще адвокатов наймут...
"Коляда и Миишин пусть еще адвокатов наймут..."

И Туктамышева может присоединиться. Там обид накопиться могло больше, чем у всей сборной вместе взятой. ТАТ прямым текстом заявляла что ЧМ кататься не умеет, выискивая недокруты на двойных и тому подобное. Хуже наверное ни по кому не приходилась.
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Гарниенко не болеет за Россию
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Ответ Е...С
Только без прыжков.
У Синицыной и Кацалапова тоже не было прыжков и что? Вывод то какой?
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Ekoplane
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О, мой комментарий о истеричной семейке Щ исчез.
Оказывается, есть "правильные" истеричные семейки и "неправильные" истеричные семейки 😀
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