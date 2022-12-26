В пресс-службе Первого канала подтвердили, что у отца фигуристки были претензии к выбору комментаторов к выступлениям дочери.

« всегда освещал карьеру Александры Трусовой корректно и с уважением к ее труду и достижениям, в спортивных трансляциях, новостных выпусках и специальных материалах, посвященных только Александре.

В этом сезоне ее отец Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих — по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в ее адрес.

Первый хотел бы сохранить за собой право самостоятельного выбора спортивных комментаторов и экспертов. А те вправе свободно выражать свое профессиональное мнение в эфире.

Пользуясь случаем, желаем Александре скорейшего выздоровления, ждем ее выступлений на турнирах в следующем году, которые, как и всегда, мы обязательно покажем», — сообщили в пресс-службе Первого канала.

Отец Трусовой требовал у Первого канала запретить Ягудину и Тарасовой комментировать выступления фигуристки (Sport24)