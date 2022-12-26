Первый канал: «Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований по назначению комментаторов, а также по поводу критики в адрес Александры»
В пресс-службе Первого канала подтвердили, что у отца фигуристки Александры Трусовой были претензии к выбору комментаторов к выступлениям дочери.
«Первый всегда освещал карьеру Александры Трусовой корректно и с уважением к ее труду и достижениям, в спортивных трансляциях, новостных выпусках и специальных материалах, посвященных только Александре.
В этом сезоне ее отец Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих — по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в ее адрес.
Первый хотел бы сохранить за собой право самостоятельного выбора спортивных комментаторов и экспертов. А те вправе свободно выражать свое профессиональное мнение в эфире.
Пользуясь случаем, желаем Александре скорейшего выздоровления, ждем ее выступлений на турнирах в следующем году, которые, как и всегда, мы обязательно покажем», — сообщили в пресс-службе Первого канала.
Отец Трусовой требовал у Первого канала запретить Ягудину и Тарасовой комментировать выступления фигуристки (Sport24)
Капризная, самовлюблённая, эгоцентричная, хамоватая, инфантильная, избалованная.
Упорная и талантливая? Безусловно. Но и... всё вышеперечисленное. Что просто не может по-человечески не отталкивать.
"Источник — РБК" не ссылка на Первый канал.
А где ссылка на Первый канал? Ее нет? Это доказательство, что набросы на самую статусную действующую фигуристку России, серебренного призера ОИ, и ее семью - чистая ложь. По моему субъективному мнению, конечно.
После того, как появилось новость о папе они и прокомментили.
И правильно сделали
И Туктамышева может присоединиться. Там обид накопиться могло больше, чем у всей сборной вместе взятой. ТАТ прямым текстом заявляла что ЧМ кататься не умеет, выискивая недокруты на двойных и тому подобное. Хуже наверное ни по кому не приходилась.
Оказывается, есть "правильные" истеричные семейки и "неправильные" истеричные семейки 😀