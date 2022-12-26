Татьяна Тарасова: «У отца Трусовой, наверное, что-то с головой. Что объяснять, если я Сашу никак не обидела?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о претензиях в свой адрес со стороны отца Александры Трусовой.

Сообщалось, что отец фигуристки требовал у Первого канала запретить Тарасовой и Алексею Ягудину комментировать выступления дочери.

«У него, наверное, что-то с головой. Кто он такой? Дальше что, что он отец фигуристки?

Саша – взрослая девушка, я с ней в хороших отношениях, если бы ее что-то волновало, она бы у меня спросила. Я бы ей объяснила, а что там такого объяснять, если я ее никак не обидела?

Я эту фразу («у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях» – фраза, якобы воспринятая отцом Трусовой как критика – прим. Sports) говорила в прошлом году.

Сейчас не имею возможности посмотреть, потому что она не участвует в соревнованиях», – сказала Тарасова.

«Трусова в драной куртке, нитки висят – сорвана эмблема Первого канала». Что же случилось?

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