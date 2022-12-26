Татьяна Тарасова: «У отца Трусовой, наверное, что-то с головой. Что объяснять, если я Сашу никак не обидела?»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о претензиях в свой адрес со стороны отца Александры Трусовой.
Сообщалось, что отец фигуристки требовал у Первого канала запретить Тарасовой и Алексею Ягудину комментировать выступления дочери.
«У него, наверное, что-то с головой. Кто он такой? Дальше что, что он отец фигуристки?
Саша – взрослая девушка, я с ней в хороших отношениях, если бы ее что-то волновало, она бы у меня спросила. Я бы ей объяснила, а что там такого объяснять, если я ее никак не обидела?
Я эту фразу («у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях» – фраза, якобы воспринятая отцом Трусовой как критика – прим. Sports) говорила в прошлом году.
Сейчас не имею возможности посмотреть, потому что она не участвует в соревнованиях», – сказала Тарасова.
«Трусова в драной куртке, нитки висят – сорвана эмблема Первого канала». Что же случилось?
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Думаю, Александра Трусова, самая статусная действующая фигуристка, лицо российского фк и вообще спорта в мире, и ее семья будут хранить молчание.
Есть же какая-то такая поговорка: Не надо драться со свиньями, только испачкаешься, а свиньям нравится.
У последнего канала конечно есть пруфы, которые они предоставят публике, ждем )) А то некоторые считают, что связи мафиозной тренерши с открытым допинг-делом на последнем канале травят молодую девушку и портят репутацию своего работодателя.
Идет ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ И САМООБМАН САМООБМАНА,
Щербакова -хеликоптер не умеет вращаться-ее носит по всему катку.Это было и на олимпиаде и на чемпионате мира,
Так как в интернете тьма роликов,высмеивающих Щербакову, нужно было что-то с этим делом.
Правильно.
Нужно просто сделать акцент на Трусовой-просто несколько раз и раздуть скандал,чтобы потом еще и саму Трусову обвинить в этом.
И вот пока армия лапши будет орать,многие уже забудет,что вращаться не умеет щербакова.
Но я напомню,если чо.
Димон ,ты сегодня захлебнешься смузи
Совсем плохие стали креативщики )))
Кто еще не понял: эти набросы на "отца Трусовой" - чистая ложь (по моему мнению, конечно).
А вообще, может быть истерика еще и у папы Стаса: его дочь пиарится на бездомных собаках от безисходности 😂 😀