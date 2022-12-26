Татьяна Тарасова: «У отца Трусовой, наверное, что-то с головой. Что объяснять, если я Сашу никак не обидела?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Первый канал женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о претензиях в свой адрес со стороны отца Александры Трусовой.

Сообщалось, что отец фигуристки требовал у Первого канала запретить Тарасовой и Алексею Ягудину комментировать выступления дочери.

«У него, наверное, что-то с головой. Кто он такой? Дальше что, что он отец фигуристки?

Саша – взрослая девушка, я с ней в хороших отношениях, если бы ее что-то волновало, она бы у меня спросила. Я бы ей объяснила, а что там такого объяснять, если я ее никак не обидела?

Я эту фразу («у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях» – фраза, якобы воспринятая отцом Трусовой как критика – прим. Sports) говорила в прошлом году.

Сейчас не имею возможности посмотреть, потому что она не участвует в соревнованиях», – сказала Тарасова.

«Трусова в драной куртке, нитки висят – сорвана эмблема Первого канала». Что же случилось?

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72 комментария

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Марина Синельникова
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Ответ Noname No
И все типа такие умные сидят и обсуждают наброс. Просто жесть))
Ну вот и пруфы ,https://sportrbc.ru/news/63a993fe9a79475c43b7b386?from=from_main_14 , так что весь конфликт инициатива семьи Трусовых.
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Tata777
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Ну а если медленно...тат так то на всех накидывает
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garovatat
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Да кто там все названивает ТАТ с этой ахинеей?? цельный день. Я просто в шоке, если честно, от этого. Повторяю, отстаньте от ТАТ, прекратите доводить её какими то идиотскими бреднями. Ее мнение компетентно, она имеет полное право сказать о любой фигуристке что ей нравится, а что не нравится в катании. И что характерно - это будет по делу! Папаша Трусов по сравнению с ТАТ никто. Он очевидно переоценивает свой статус, пытаясь диктовать условия Первому каналу, оспаривая слова компетентного специалиста, навязывая свои хотелки. К тому же, как видно, человек вообще не отдупляет на сколько это дико и неуместно! тоже мне, царь горы. ТатьянАнатольевна, да не отвечайте вы на эти дурацкие вопросы, не оправдывайтесь! Там действительно, что-то с головой и с самомнением неадекватное происходит... И такое ощущение что нарошно её нервируют, хотят довести!
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Ekoplane
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Ответ Дудабот Уно
Неее, ребята, такую чухню, как они тут нам рассказывают, Первый не стал бы официально подтверждать. Скрывают чой-то. Да даже у упомянутых ТАТ и Ягудина попадались вполне подсудные фразочки (не только в адрес Саши, естественно). Жаль, Брауну никто Лёху не перевёл. А уж фраза из релиза канала "как и всегда, обязательно покажем" вообще ноу комментс. Да мы и так поняли, что Первый опозорился и бьётся в конвульсиях. А если ещё вспомнить про ЦСКА.... Ууу, как неосторожно вляпались)))
😀 Не прокатит у них, истерят по полной, ахаха )))
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Den3Lo
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Правильно, что первый канал выпнул эту семейку вслед за ЭТ. Похоже концерт только начинается
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Алиса без миелофона
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Ответ Terry
Конечно, целый день все обсуждают наброс помойного канала в телеге, ни капли не сомневаясь в достоверности информации. Но с головой у всех все в порядке..
Ну вот, пресс-служба 1го подтвердила. https://sportrbc.ru/news/63a993fe9a79475c43b7b386
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Ekoplane
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Какая истерика у тренерши с открытым допинг-делом, папы девочки, которая ничего не умеет и никому не интересна, и их связей ))

Думаю, Александра Трусова, самая статусная действующая фигуристка, лицо российского фк и вообще спорта в мире, и ее семья будут хранить молчание.

Есть же какая-то такая поговорка: Не надо драться со свиньями, только испачкаешься, а свиньям нравится.
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Андрей Рыбалко
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Кстати, согласно заявлению 1 канала требований было больше ( не только к комментаторам): "Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих — по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в ее адрес"
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Nassta
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Ответ vanessa2021
тут еще какую-то сплетню из желтого сми предъявляют старушке как чистую правду и просят прокомментить. У ТАТ в силу возраста уже не хватает смекалки спросить про источник этого. Журналисты, кто к ТАТ звонит с подобными вопросами- с ней что-то случится, на вашей совести будет! Отвяжитесь уже от старой, больной дамы! . И конечно не надо ей больше нигде комментировать. ТАТ уже не помнит, что Саша на этапах выступала.
Тат очень рада любому вниманию к своей персоне на самом деле, дело то к заказу идёт
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Pentrak
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Ответ Noname No
Всм Саша не участвует? А кто на этапах катал? Её клон?
Сестра-близнец.
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Дудабот Уно
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Неее, ребята, такую чухню, как они тут нам рассказывают, Первый не стал бы официально подтверждать. Скрывают чой-то. Да даже у упомянутых ТАТ и Ягудина попадались вполне подсудные фразочки (не только в адрес Саши, естественно). Жаль, Брауну никто Лёху не перевёл. А уж фраза из релиза канала "как и всегда, обязательно покажем" вообще ноу комментс. Да мы и так поняли, что Первый опозорился и бьётся в конвульсиях. А если ещё вспомнить про ЦСКА.... Ууу, как неосторожно вляпались)))
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Александр Шульгин
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Ответ Natalia Solomakha
Ну, что и требовалось доказать: Тарасову не воспитали родители в свое время, не познакомили с элементарными правилами приличия. Что касается "Она не участвует в соревнованиях", "у отца что-то с головой" - это все под статью о клевете и ложной информации попадает. Пусть дальше себя закапывает. Иногда возраст приходит один. Тут бы о душе думать, а из нее лезет то, чем наполнена всю жизнь была.
Так у в чем она не права. Какое имеет браво отец Трусовой делать ультиматум 1 каналу
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Nassta
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Чё за санта-барбара пошла? или это там Рудковская всякую чушь для пиара сочиняет? Хочется, чтобы Саша была подальше от всего такого и в скандалы не ввязывалась.
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Александр Шульгин
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Ответ Андрей Рыбалко
На РБК уже опубликовали официальное заявление 1 канала. Они информацию про отца Трусовой подтвердили https://sportrbc.ru/news/63a993fe9a79475c43b7b386?from=from_main_14
Отец Трусовой похоже действительно неумный
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udod
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Ответ lenapan
Хватит уже комментировать чей-то вброс. Это у журналистов с головой что-то, или у комментаторов.
есть опровержения?
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Ekoplane
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Ответ Андрей Рыбалко
На РБК уже опубликовали официальное заявление 1 канала. Они информацию про отца Трусовой подтвердили https://sportrbc.ru/news/63a993fe9a79475c43b7b386?from=from_main_14
Ох уволят Черносвитову, уволят ))
У последнего канала конечно есть пруфы, которые они предоставят публике, ждем )) А то некоторые считают, что связи мафиозной тренерши с открытым допинг-делом на последнем канале травят молодую девушку и портят репутацию своего работодателя.
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Ekoplane
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Ответ Вошь энтропийная
А где пруфы и источники про отца Трусовой? К ТАТ и Ягудину, оказывается, лично никто не обращался.
А их нет )))
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A jbirkin
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ТАТ забыла как уже перед этим ЧР набросила,ЧР ничего не потеряет от отсутствия Трусовой...ну и далее по тексту,по моему это грубовато звучит,если бы не было наброса Железнякова,может то что сказал Ягудин воспринималось бы иначе,но,теперь то видна чья то мохнатая лапа,а может и не одна,стремящиеся зачем то унизить Сашу,показать ее полностью неспособной уже кататься на прежнем уровне.Сашке нужно сказать,ничего у меня время еще есть,пример Туктамышева,у которой выпало из успешной карьеры несколько лет.Помню как она была на 11 месте на ЧР,забыли курилки
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gift...!
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И папу Трусовой ТАТ сейчас не обидела.
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Ekoplane
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Ответ Abd
Тат говорила : "Саша космос, из другой галактики" а это не так. Саша из Рязани приехала.
НемАсковкая девочка? Какое дежавю 😏
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ТМЗ
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Итак,дождалась.

Идет ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ И САМООБМАН САМООБМАНА,
Щербакова -хеликоптер не умеет вращаться-ее носит по всему катку.Это было и на олимпиаде и на чемпионате мира,
Так как в интернете тьма роликов,высмеивающих Щербакову, нужно было что-то с этим делом.
Правильно.
Нужно просто сделать акцент на Трусовой-просто несколько раз и раздуть скандал,чтобы потом еще и саму Трусову обвинить в этом.
И вот пока армия лапши будет орать,многие уже забудет,что вращаться не умеет щербакова.
Но я напомню,если чо.

Димон ,ты сегодня захлебнешься смузи
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Ekoplane
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Ответ Настя Розова
Засуетилась как бабка... Впрочем, кто бы этот инсайд не сочинил, он точно попал с ним ей под хвост.
Могли бы "инсайд" и поправдоподобней придумать 😀
Совсем плохие стали креативщики )))
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Ekoplane
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Я же говорю, что у тренерши с открытым допинг-делом и у бомонда истерика, ахаха )))

Кто еще не понял: эти набросы на "отца Трусовой" - чистая ложь (по моему мнению, конечно).

А вообще, может быть истерика еще и у папы Стаса: его дочь пиарится на бездомных собаках от безисходности 😂 😀
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Настя Розова
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Засуетилась как бабка... Впрочем, кто бы этот инсайд не сочинил, он точно попал с ним ей под хвост.
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vanessa2021
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Ответ Оле-Лукойе
Очень сомнительно, что не позвонили, это они точно в первую очередь сделали
я думаю, что отец Саши отказывается комментировать всякие набросы из желтой прессы. Правильно делает!
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