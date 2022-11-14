«Как вам наши образы?» Валиева и Туктамышева снялись в фотосессии к ледовому шоу «История любви Шахерезады»
Российская фигуристка Камила Валиева показала фотосессию в образе для ледового шоу «История любви Шахерезады».
Валиева приняла участие в фотосъемке вместе с Елизаветой Туктамышевой.
«До премьеры «История любви Шахерезады» осталось 39 дней! Мы продолжаем готовиться и сегодня приняли участие в съемке.
Показываю закулисье и напоминаю, что я выступаю в шоу с 30 декабря в роли Богини.
Как вам наши образы?❤️» – написала Валиева.
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