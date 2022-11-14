«Как вам наши образы?» Валиева и Туктамышева снялись в фотосессии к ледовому шоу «История любви Шахерезады»

Российская фигуристка показала фотосессию в образе для ледового шоу «История любви Шахерезады».

Валиева приняла участие в фотосъемке вместе с .

«До премьеры «История любви Шахерезады» осталось 39 дней! Мы продолжаем готовиться и сегодня приняли участие в съемке.

Показываю закулисье и напоминаю, что я выступаю в шоу с 30 декабря в роли Богини.

Как вам наши образы?❤️» – написала Валиева.