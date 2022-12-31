«Как будешь отмечать? Бокальчик винишка?» Первый канал опубликовал влог Загитовой о чемпионате России по фигурному катанию

Первый канал опубликовал влог о произвольной программе у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

в видео расспрашивала фигуристок о подготовке к турниру, об изучаемых прыжках, о мыслях во время проката.

У Туктамышевой поинтересовалась, как она будет отмечать выступление на 15-м чемпионате России.

– Как будешь отмечать? Это юбилей, можно сказать. Бокальчик винишка?

– Оставим это за кадром. Зачем спрашивать, если уже знаешь ответ, – ответила Туктамышева.

– Мы уже знаем, как Лиза отдыхает, – сказала Загитова.