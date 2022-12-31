«Как будешь отмечать? Бокальчик винишка?» Первый канал опубликовал влог Загитовой о чемпионате России по фигурному катанию
Первый канал опубликовал влог о произвольной программе у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Алина Загитова в видео расспрашивала фигуристок о подготовке к турниру, об изучаемых прыжках, о мыслях во время проката.
У Туктамышевой поинтересовалась, как она будет отмечать выступление на 15-м чемпионате России.
– Как будешь отмечать? Это юбилей, можно сказать. Бокальчик винишка?
– Оставим это за кадром. Зачем спрашивать, если уже знаешь ответ, – ответила Туктамышева.
– Мы уже знаем, как Лиза отдыхает, – сказала Загитова.
И Алина с пятюней немного утомили.