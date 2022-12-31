«Как будешь отмечать? Бокальчик винишка?» Первый канал опубликовал влог Загитовой о чемпионате России по фигурному катанию

Теги сборная России Первый канал чемпионат России видео Елизавета Туктамышева женское катание Алина Загитова Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Первый канал опубликовал влог о произвольной программе у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. 

Алина Загитова в видео расспрашивала фигуристок о подготовке к турниру, об изучаемых прыжках, о мыслях во время проката. 

У Туктамышевой поинтересовалась, как она будет отмечать выступление на 15-м чемпионате России. 

– Как будешь отмечать? Это юбилей, можно сказать. Бокальчик винишка?

– Оставим это за кадром. Зачем спрашивать, если уже знаешь ответ, – ответила Туктамышева. 

– Мы уже знаем, как Лиза отдыхает, – сказала Загитова. 

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9 комментариев

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Маргарита В Сафронова
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Алина, С Новым Годом! Пусть сбудутся все твои мечты и воплотятся в жизнь планы на 2023! Ты нам подарила классный год, с тобой было очень интересно! До новых встреч в 2023!
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Natalia Shkurina
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Ответ Gemma157
Как обычно пиарится за счет действующих фигуристов. И кто ее влоги смотрит? Да никто
Ну, вы же посмотрели, Гемма? Все ради вас)))
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Natalia Shkurina
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Ответ Elena Sopc
На льду она богиня, говорить не её, никакого развития по профессии нет, после прыжкового турнира новые заказчики столько хейта заказала, что Алина зажалась, спасибо лучшей подруге
Прекрасно Алина развивается в профессии. Стала намного уверенней, с девушками есть контакт и взаимодействие
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Глокая Куздра
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Отличный влог. Особенно отрывок когда все наблюдают за прокатом Акатьевой. Такая кульминация всего события. Вот как так у Алины получается. Вроде бы ни жареного, ни скандального, ничего такого на чем любят собирать аудиторию, а смотреть все-равно интересно.
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Gemma157
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Как обычно пиарится за счет действующих фигуристов. И кто ее влоги смотрит? Да никто
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Elena Sopc
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Ответ Большое Путешествие Рузика
Почему-то этот влог понравился меньше остальных, хотя я очень его ждала. И Алина с пятюней немного утомили.
На льду она богиня, говорить не её, никакого развития по профессии нет, после прыжкового турнира новые заказчики столько хейта заказала, что Алина зажалась, спасибо лучшей подруге
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Большое Путешествие Рузика
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Почему-то этот влог понравился меньше остальных, хотя я очень его ждала.
И Алина с пятюней немного утомили.
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Этери горячая
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Мне нравится сельский шарм Алины!
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Defender64
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Загитова как раз "приостановила" карьеру перед прошлым ЧР в Красноярске. Но всё ж таки доехала до Платинум Арены.
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