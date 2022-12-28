Александра Трусова поднялась на лонже надо льдом на шоу Плющенко «Снегурочка»
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова поднялась на лонже надо льдом на шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».
Фигуристка исполнила трюк без страховки.
Влюбленные Трусова и Кондратюк с номером-аттракционом: кружились на тросах без страховки – под Киркорова
Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко
Печально только то, что от выдающейся фигуристки Трусовой мало, что остается(
Воистину, карьерный рост, так карьерный рост. Уровня Нугумановой - а, пардон, забыл, она же тоже там.