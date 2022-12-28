Александра Трусова поднялась на лонже надо льдом на шоу Плющенко «Снегурочка»

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова поднялась на лонже надо льдом на шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

Фигуристка исполнила трюк без страховки.

Влюбленные Трусова и Кондратюк с номером-аттракционом: кружились на тросах без страховки – под Киркорова

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

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19 комментариев

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Darth_Pershman
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Ответ Йожык_в_тумане
Тигры и горящий обруч будут?
Зачем написали? Теперь точно попробуют провернуть.
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Darth_Pershman
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Ответ Sektor_5
Ну ваще.🙈 Рудковская, что ты будешь делать, если кто-то упадёт с высоты на лёд? Тебе Семененко мало было?
Эти отвертятся, будьте уверены.
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Sektor_5
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Ответ Olga Tchistyakov
Ослабленный после болезни организм Сашенька ну никак не может понять,за что ему такое наказание))
Инквизиция св. Рудковской. Бедную, измученную тяжёлой болезнью с высокой температурой, Александру выбросили на лёд, крутят-вертят в разных поддержках, выбрасывают, заставляют прыгать, всячески издеваются, а под конец без страховки еле живую поднимают на верёвках высоко надо льдом. Сердце кровью обливается смотреть весь этот ужас. 🙈
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Darth_Pershman
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Ответ Ягун Ягунини
Да всё банально. Сначала организуются освещение шоу из каждого утюга, скандалы и разные казусы вокруг Саши, а потом баба Яна собирает сливки, и умиленная рассказывает, до чего же популярна Трусова. И летает она под Киркорова, и болельщик к ней с цветами прямо на лед выбегает и с Первым каналом борется. Все на шоу, вперед, ура, рубим бабки. Печально только то, что от выдающейся фигуристки Трусовой мало, что остается(
Она сама выбрала такой путь. Причем еще в мае 2020 года.
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Ягун Ягунини
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Афигеть, Яна проплатила спам-акиивность на спортсе. Нас этим шоу кормить будут?
Да всё банально. Сначала организуются освещение шоу из каждого утюга, скандалы и разные казусы вокруг Саши, а потом баба Яна собирает сливки, и умиленная рассказывает, до чего же популярна Трусова. И летает она под Киркорова, и болельщик к ней с цветами прямо на лед выбегает и с Первым каналом борется. Все на шоу, вперед, ура, рубим бабки.
Печально только то, что от выдающейся фигуристки Трусовой мало, что остается(
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Йожык_в_тумане
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Sektor_5
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Ну ваще.🙈 Рудковская, что ты будешь делать, если кто-то упадёт с высоты на лёд? Тебе Семененко мало было?
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Darth_Pershman
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Ответ Алеся Ткаченко
Плющ пусть так поднимается,его не жалко
Нельзя, стразы от Сваровски на шурупах облетят.
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Darth_Pershman
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От Русской ракеты, одной из двух (причем той, что на первом плане), что совершили техническую революцию в женском катании, рекордсменки много чего - до рекордсменки шоу начинающего.
Воистину, карьерный рост, так карьерный рост. Уровня Нугумановой - а, пардон, забыл, она же тоже там.
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Философия
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Мне кажется, это опасно...
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Алеся Ткаченко
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Плющ пусть так поднимается,его не жалко
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Darth_Pershman
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Ответ Charliz
Смысл без страховки это делать?
Вы думаете, про это организаторы думали? Тут один в теме про Плющенко на интервью НТВ заливал про полное трудовое оформление в ООО "Рога и копыта" - более чем уверен, что все эти финты даже в сценарии шоу отсутствуют и возникают по щелчку на репетиции по принципу "а я так вижу". Эти товарищи зачешутся, только если кто-то, упаси боже" упадет в ходе исполнения - и то, вспоминая Семененко, который чуть голову, как кокос, не расколол весной у них на шоу, по максимуму отвертятся и переведут стрелки на пострадавшего.
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Самая цитируемая и вообще недура
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Афигеть, Яна проплатила спам-акиивность на спортсе. Нас этим шоу кормить будут?
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Александра Волкова
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Ответ Charliz
Смысл без страховки это делать?
смысл в контракте европейского образца😆
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Светлана Романова
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Почему Кондратюк рядом с Трусовой для подстраховки не летает?
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Olga Tchistyakov
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Ослабленный после болезни организм Сашенька ну никак не может понять,за что ему такое наказание))
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Александра Волкова
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не могу проникнуться к этим шоу, хоть убейся
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maalry
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Миссия выполнима?
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Charliz
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Смысл без страховки это делать?
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