Александра Трусова поднялась на лонже надо льдом на шоу Плющенко «Снегурочка»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию поднялась на лонже надо льдом на шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

Фигуристка исполнила трюк без страховки.

Влюбленные Трусова и Кондратюк с номером-аттракционом: кружились на тросах без страховки – под Киркорова

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко