Ренат Лайшев: «Никто не должен критиковать Тутберидзе. Поездка в США – это ее дело, она живет своей жизнью, сопротивляется тому, что творится вокруг нее»

Теги сборная России танцы на льду Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о поездке заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в США.

Сегодня Тутберидзе выложила фотографии с празднования Нового года в компании дочери Дианы Дэвис и ее парнера по танцевальному дуэту Глеба Смолкина. Пара тренируется в США.

– Никто не должен критиковать Тутберидзе. Поездка в США – это ее дело, она живет своей жизнью, сопротивляется тому, что творится вокруг нее. У каждого творческого человека есть мотивация, и они не виноваты в том, чем занимаются.

– Что делать с парой Дэвис/Смолкин: ждать их в России на турнирах или пора уже начать выступление за сборную другой страны?

– В любом случае Диане и Глебу нужно пожелать удачи, не впутывать их в разные моменты. Они хорошие и добрые ребята, а политики должны выстроить все так, чтобы спортсмены не страдали. Как мне кажется, все стали понимать, что нужно налаживать отношения, искать лазейку по возвращению российского спорта в мировой, – сказал Лайшев.

Тутберидзе поделилась совместным фото с Дэвис и Смолкиным: «С Новым годом! Желаю всем меньше ненависти в душе, больше любви и уважения к людям и жизни»

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3 комментария

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Е...С
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Политики должны выстроить все так, чтобы люди поменьше гибли, а не Диану с Глебом ублажать.
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Владимир
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Идиот
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papadok
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А что такого вокруг Тутберидзе творится, чему надо так уж сопротивляться? Просто интересно.
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