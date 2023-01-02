Ренат Лайшев: «Никто не должен критиковать Тутберидзе. Поездка в США – это ее дело, она живет своей жизнью, сопротивляется тому, что творится вокруг нее»

Президент « » высказался о поездке заслуженного тренера России по фигурному катанию в США.

Сегодня Тутберидзе выложила фотографии с празднования Нового года в компании дочери и ее парнера по танцевальному дуэту . Пара тренируется в США.

– Никто не должен критиковать Тутберидзе. Поездка в США – это ее дело, она живет своей жизнью, сопротивляется тому, что творится вокруг нее. У каждого творческого человека есть мотивация, и они не виноваты в том, чем занимаются.

– Что делать с парой Дэвис/Смолкин: ждать их в России на турнирах или пора уже начать выступление за сборную другой страны?

– В любом случае Диане и Глебу нужно пожелать удачи, не впутывать их в разные моменты. Они хорошие и добрые ребята, а политики должны выстроить все так, чтобы спортсмены не страдали. Как мне кажется, все стали понимать, что нужно налаживать отношения, искать лазейку по возвращению российского спорта в мировой, – сказал Лайшев.

Тутберидзе поделилась совместным фото с Дэвис и Смолкиным: «С Новым годом! Желаю всем меньше ненависти в душе, больше любви и уважения к людям и жизни»