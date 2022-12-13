Лайшев о Дэвис и Смолкине в США: «Говорить, что все уже понятно с их дальнейшей судьбой – глупость! Они еще приедут»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о выступлении российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в США.

Танцевальный дуэт принял участие в ледовом шоу ION Christmas Show.

«Не обращайте внимание на выбор пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, где им выступать сейчас.

Не надо ставить акцент на выступлениях в США. Они ведь там тренируются.

Говорить, что все уже понятно с их дальнейшей судьбой – глупость! Они еще приедут», – сказал Лайшев.

Этери Тутберидзе посетила ледовое шоу в США. Там выступала ее дочь Диана Дэвис